Потолок протекает, стены трещат. Почему в Кунсткамере не делали ремонт с 1948 года

Первый музей России ждет ремонта. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кунсткамера запускает новые амбициозные проекты, экспериментирует, строит современное хранилище. Но само здание первого музея России выглядит плачевно: потолки и стены облуплены. Так Кунсткамера сама стала одним из своих мрачных экспонатов.

«ДАВНО ПОРА!»

Аналогов Кунсткамере в стране нет, по известности она наравне с Эрмитажем. Статус - федеральный. Почему же ее состояние оставляет желать лучшего? Работники музея разводят руками. Они и сами давно ждут обновления.

- Здание требует реставрации и ремонта. Все залы нуждаются в этом, - рассказывает один из научных сотрудников. - С середины 90-х у нас не проводили полноценных работ. А верхний этаж - там вообще все запущено…

Выручка с входных билетов не спасает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, не все музейные работники настроены так пессимистично: в Кунсткамере ходят слухи, что скоро будут перемены к лучшему.

- Ремонт новой части здания, которая была построена перед революцией, должен быть уже включен в план. Давно пора! - рассказывает заведующий отделом этнографии Америки Юрий Березкин.

С вопросами о реставрации петровской жемчужины КП-Петербург обратилась к руководству Кунсткамеры и в Министерство культуры России.

- Ремонт планируется, идет проектирование, - заявил КП-Петербург заместитель директора по общим вопросам Музея антропологии и этнографии РАН Алексей Кириков.

Сроки старта работ пока не называют.

По итогам 2015 года убыток Кунсткамеры составил больше 90 млн рублей. Фото: Степан СТЕПАНОВ

БИЛЕТЫ НЕ СПАСАЮТ

На состоянии Кунсткамеры отразились трудности Российской академии наук, которые обострились с началом реформы государственных академий, уверены эксперты.

- Академию отстранили от влияния на стратегию развития науки в целом. По факту сейчас РАН занимается выполнением государственных заданий. А кто даст задание на ремонт Кунсткамеры? - рассуждает доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Кузнецова. - Даже выиграв грант, нельзя тратить его на ремонт и решение других проблем здания.

Получить средства на ремонт можно по заявке через нацпроект «Культура». Если здания являются культурным наследием, придется провести историко-культурную экспертизу и согласовать все документы. Для музея это дорого само по себе. Более того, после экспертизы проект могут не утвердить, и космические средства будут пущены на ветер. А если все сложится, на время ремонта нужно будет съехать из здания вместе с экспонатами, что тоже непросто.

Могут ли масштабные музеи, полные древностей, окупаться? Увы, выручка с входных билетов не спасает.

- Не факт, что бизнес, заполучив ценные объекты, отреставрирует их. Наоборот, много примеров, когда здания были переданы бизнесу, но не реставрируются - происходит их обрушение или уничтожение, - отмечает Екатерина Кузнецова.

Здание требует реставрации и ремонта. Фото: Степан СТЕПАНОВ

ДОСЛОВНО

Алексей Кириков, заместитель директора по общим вопросам Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН: «Последний раз масштабный ремонт был в 1948»

- Сейчас идет разработка проекта реконструкции здания Кунсткамеры на Таможенном переулке, 1. Необходимые документы планируем подготовить к июлю-августу 2022 года. Здание на Университетской набережной этим проектом не затронуто, но в будущем мы запросим согласование на реставрацию фасада. Если проект получит финансирование, строительные работы могут начаться уже в 2023 году. Будет проведен ремонт (реставрация) всех помещений на Таможенном переулке с заменой коммуникаций (водоснабжение, отопление, канализация, электрооборудование). В последний раз до этого масштабный ремонт здания Кунсткамеры был в 1948 году.

КОНКРЕТНО

95,5 миллиона рублей - убыток Кунсткамеры по итогам 2015 года.

По данным исследования «Делового Петербурга» и Европейского университета.

ОФИЦИАЛЬНО

Сколько музеи получают из бюджета?

- Эрмитаж - 4,7 млрд рублей

- Исаакиевский собор - 346,6 млн рублей

- Кунсткамера - 333,1 млн рублей

Данные за 2020 год.