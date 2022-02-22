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22 февраля 2022 16:49

Потолок протекает, стены трещат. Почему в Кунсткамере не делали ремонт с 1948 года

В Музее антропологии и этнографии РАН заявили, что готовятся к масштабному ремонту
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Первый музей России ждет ремонта.

Первый музей России ждет ремонта.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кунсткамера запускает новые амбициозные проекты, экспериментирует, строит современное хранилище. Но само здание первого музея России выглядит плачевно: потолки и стены облуплены. Так Кунсткамера сама стала одним из своих мрачных экспонатов.

«ДАВНО ПОРА!»

Аналогов Кунсткамере в стране нет, по известности она наравне с Эрмитажем. Статус - федеральный. Почему же ее состояние оставляет желать лучшего? Работники музея разводят руками. Они и сами давно ждут обновления.

- Здание требует реставрации и ремонта. Все залы нуждаются в этом, - рассказывает один из научных сотрудников. - С середины 90-х у нас не проводили полноценных работ. А верхний этаж - там вообще все запущено…

Выручка с входных билетов не спасает.

Выручка с входных билетов не спасает.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, не все музейные работники настроены так пессимистично: в Кунсткамере ходят слухи, что скоро будут перемены к лучшему.

- Ремонт новой части здания, которая была построена перед революцией, должен быть уже включен в план. Давно пора! - рассказывает заведующий отделом этнографии Америки Юрий Березкин.

С вопросами о реставрации петровской жемчужины КП-Петербург обратилась к руководству Кунсткамеры и в Министерство культуры России.

- Ремонт планируется, идет проектирование, - заявил КП-Петербург заместитель директора по общим вопросам Музея антропологии и этнографии РАН Алексей Кириков.

Сроки старта работ пока не называют.

По итогам 2015 года убыток Кунсткамеры составил больше 90 млн рублей.

По итогам 2015 года убыток Кунсткамеры составил больше 90 млн рублей.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

БИЛЕТЫ НЕ СПАСАЮТ

На состоянии Кунсткамеры отразились трудности Российской академии наук, которые обострились с началом реформы государственных академий, уверены эксперты.

- Академию отстранили от влияния на стратегию развития науки в целом. По факту сейчас РАН занимается выполнением государственных заданий. А кто даст задание на ремонт Кунсткамеры? - рассуждает доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Кузнецова. - Даже выиграв грант, нельзя тратить его на ремонт и решение других проблем здания.

Получить средства на ремонт можно по заявке через нацпроект «Культура». Если здания являются культурным наследием, придется провести историко-культурную экспертизу и согласовать все документы. Для музея это дорого само по себе. Более того, после экспертизы проект могут не утвердить, и космические средства будут пущены на ветер. А если все сложится, на время ремонта нужно будет съехать из здания вместе с экспонатами, что тоже непросто.

Могут ли масштабные музеи, полные древностей, окупаться? Увы, выручка с входных билетов не спасает.

- Не факт, что бизнес, заполучив ценные объекты, отреставрирует их. Наоборот, много примеров, когда здания были переданы бизнесу, но не реставрируются - происходит их обрушение или уничтожение, - отмечает Екатерина Кузнецова.

Здание требует реставрации и ремонта.

Здание требует реставрации и ремонта.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

ДОСЛОВНО

Алексей Кириков, заместитель директора по общим вопросам Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН: «Последний раз масштабный ремонт был в 1948»

- Сейчас идет разработка проекта реконструкции здания Кунсткамеры на Таможенном переулке, 1. Необходимые документы планируем подготовить к июлю-августу 2022 года. Здание на Университетской набережной этим проектом не затронуто, но в будущем мы запросим согласование на реставрацию фасада. Если проект получит финансирование, строительные работы могут начаться уже в 2023 году. Будет проведен ремонт (реставрация) всех помещений на Таможенном переулке с заменой коммуникаций (водоснабжение, отопление, канализация, электрооборудование). В последний раз до этого масштабный ремонт здания Кунсткамеры был в 1948 году.

КОНКРЕТНО

95,5 миллиона рублей - убыток Кунсткамеры по итогам 2015 года.

По данным исследования «Делового Петербурга» и Европейского университета.

ОФИЦИАЛЬНО

Сколько музеи получают из бюджета?

- Эрмитаж - 4,7 млрд рублей

- Исаакиевский собор - 346,6 млн рублей

- Кунсткамера - 333,1 млн рублей

Данные за 2020 год.

Культура