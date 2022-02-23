Бронзовые призеры Олимпиады Мишина и Галлямов: Мы старались отключаться от негативных новостей про Камилу Валиеву

Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине - фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов - наконец-таки добрались до родного Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бронзовые призеры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина и Александр Галлямов наконец-таки дома! Из Пекина они полетели сразу в Москву на церемонию чествования олимпийцев, которая проходила 22 февраля. А в среду, 23 февраля, они добрались до Петербурга.

Мишина и Галлямов привезли свои бронзовые медали в Петербург.

На Московском вокзале, куда приехали наши медалисты, собрались с большими букетами цветов родные и близкие, представители комитета по спорту и, конечно же, журналисты. Как только фигуристы вышли из вагона на перрон, их окружили репортеры. Всем было интересно узнать, какие ощущения у фигуристов после Олимпиады, ведь это был их дебют.

- Нам очень понравилась атмосфера соревнований, - начала первой отвечать Анастасия Мишина. - Они отличаются от других тем, что мы были три недели в Олимпийской деревне. На самом деле – это было как спортивный сбор, праздник. Мы общались с разными спортсменами.

- Мы месяц не были дома. Очень соскучились, рады, что наконец-то приехали, - с улыбкой на лице признался Александр Галлямов. - Сначала считали часы, а потом уже начали минуты.

Это первые Олимпийские игры у фигуристов. Фото: https://www.instagram.com/a_gallyam.

Несмотря на улыбающиеся лица и бодрый голос, было видно, что спортсмены немного устали. Дорога домой была сложной: их рейс из Пекина задержали на четыре часа, так как олимпийцев много и понадобилось время, чтобы загрузить их вещи. Еще семь часов они пробыли в воздухе. Ну а потом, как говорится, с корабля на бал.

Мишина и Галлямов тренируются у Тамары Москвиной. Фото: www.instagram.com/a_gallyam.

Но, к сожалению, долго отдыхать бронзовым призерам Олимпиады в Пекине не удастся, только пару дней – впереди соревнования в Сочи.

- Ничего, - не перестает улыбаться Галлямов. - Мы после Олимпиады успели слегка передохнуть. Будем продолжать подготовку, чтобы быть в отличной форме перед соревнованиями.

- Из-за давления на российскую фигуристку Камилу Валиеву, вы чувствовали напряжение? Возможно, нервничали? – поинтересовалась корреспондент «КП-Петербург» у пары.

- Давление было не на нас. Мы старались отключаться от всего происходящего и включаться в работу, - без особых подробностей ответила Анастасия Мишина.

Фигуристы провели в Китае почти месяц. Фото: www.instagram.com/a_gallyam.

- Вы получили порцию славы на Олимпиаде из-за своего, если можно так сказать, киноляпа. Переживали потом?

- На самом деле у меня были планы поважнее, чем переживать из-за киноляпа, - сказала Мишина. Судя по реакции Галлямова, его эта ситуация позабавила, так как во время вопроса и ответа он еле сдерживал свой смех.

Журналисты не могли отпустить спортсменов, не посмотрев на их медали. Мишина и Галлямов с удовольствие их показали и отметили, что у них очень интересный концепт дизайна.

- Бронзовая медаль – это победа для нас, - добавили фигуристы. - Мы рады им, но будем стараться, чтобы результат был выше.

Долго фигуристов не расспрашивали, через минут десять отпустили обниматься и целоваться с близкими. Провожали их под громкие аплодисменты и слова: «Поздравляем!».