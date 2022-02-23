Ест и рисует ногами. Мальчик, потерявший в 10 лет обе руки из-за удара током, собирает 16 миллионов на протезы

Первое протезирование Дениса прошло в 2021 году в Санкт-Петербурге

Удар током, ампутация обеих рук и двух пальцев ног, бесчисленные операции и безумно дорогие протезы - так выглядит жизнь 16-летнего Дениса Цугленка из Краснодарского края. Сейчас он уже студент местного колледжа, но еще 6 лет назад парень был обычным школьником, жизнь которого перевернулась от одного лишь прикосновения к трансформаторной будке.

Денис получил удар током в 10 тысяч вольт. Сейчас множественные реабилитации уже пройдены, осталось лишь приехать в Петербург и купить постоянные протезы рук. Мама Дениса Наталья Цугленок обратилась за помощью к “КП-Петербург”, ведь для осуществления мечты ее сына семье нужно 16 миллионов рублей.

ВРАЧИ БОЯЛИСЬ ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ

- Там Дениса током убило! - с такими криками летом 2015 года к свои родителям прибежал старший двоюродный брат Дениса Цугленка.

Мальчик лишился рук после несчастного случая в 10 лет

В тот день мальчики просто отправились погулять с друзьями по любимым местам поселка Элита, где тогда жили. Развлечений в маленькой провинции было не так много, поэтому местом притяжения для детей стала давно заброшенная ферма.

- Там часто лазили мальчишки, территория была открыта, никем не охранялось. Мы, конечно, переживали из-за этого, ругались, но это же дети, их не удержишь, - рассказал “КП-Петербург” Наталья Цугленок.

Материнское сердце не просто так чувствовало беду, в этот раз прогулка по “заброшке” закончилась трагедией.

- Один из мальчиков потерял свой телефон, они начали искать. А на территории фермы была старая электрическая подстанция. Денис к ней подошел, прикоснулся к проводу, и его затянуло туда. Очень сильно ударило током, - вспоминает страшный день Наталья.

Деньги на первую поездку в Петербург Денис заработал сам

10-летний мальчик получил удар током в 10 тысяч вольт.

- Мальчишки тогда перепугались очень. Брат Дениса побежал к своим родителям с криками, что того убило. Они позвонили мне, я летела на эту ферму из дома, как ошпаренная. На месте уже была скорая, - вздыхая, говорит Наталья.

Долгое время врачи боялись делать прогнозы. Шансы выжить у мальчика были не просто минимальные, а ничтожные.

- Ему пришлось ампутировать обе руки, большие пальцы на ногах, удалить одно ребро и сделать пересадку кожи на животе. Всего около 8 операций, - отмечает Наталья.

НАУЧИЛСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ НОГАМИ

Сказать маленькому сыну, что теперь он будет жить без рук было нелегко, но Денис, всем на удивление, воспринял эту новость спокойно.

- Он уже в больнице попросил меня принести тетрадь и карандаши, учился писать ногой. Говорил, что на этом жизнь не заканчивается. Потом начал и компьютер осваивать, - улыбается Наталья.

Компьютером Денис пользуется при помощи ног

Справляться с трудностями Денис научился быстро. Сейчас он уже стал настоящим помощником для мамы. Сам застилает кровать, кушает ложкой и даже следит за огородом - перебирает морковку, расправляется с травой. Да и компьютер для Дениса стал не просто развлечение, а и настоящим источником заработка. Все это он делает ногами!

- Денис научился ногами управляться с компьютером. И даже завел свой канал, куда выкладывал стримы с игр. Мне пришлось после этой трагедии уйти с работы, чтобы за ним ухаживать, а канал Дениса начал приносить ему карманные деньги, - рассказывает мама мальчика.

С помощью компьютерных игр Денис начал откладывать деньги на протезы рук и даже смог накопить на первую поездку в Петербург в 2021 году.

- Протезы нам могли сделать только в Санкт-Петербурге. Все местные клиники отказывали, говорили, что это просто невозможно, слишком большую часть ампутировали, - делится Наталья. - Поэтому пришлось ехать в Северную столицу, там за нас согласились взяться. Поездку Денис оплатил сам.

За протезирование Дениса взялись только петербургские медики

ВРЕМЕНИ ВСЕ МЕНЬШЕ

Свои протезы Денис получил. Они стали для него временными. Так он смог впервые за долгое время взять в руки стакан и перенести с одного стола на другой бутылку с водой. Это стало для него очередной победой. Но теперь пришло время получить постоянные протезы. Времени мало - до конца 2022 года.

- В марте 2023 года Денису исполнится 18 лет. Он станет взрослым. Это значит, что мы просто не сможем попасть к тем же врачам, в ту же больницу, ведь они работают с детками. А другие клиники за нас не возьмутся. Мы это знаем, ведь было много отказов, - вздыхает Наталья.

Семья Цугленко небольшая. У Дениса есть старшая сестра, племянник и, конечно, любящая мама. Но при всем своем желании осуществить мечту мальчика они не могут. На это нужно 16 миллионов рублей.

Эти протезы стали для мальчика временными

- У меня из накоплений только тысяч сто. Представляете, сколько еще нужно найти? В прошлый раз нам помог губернатор Красноярского края. Фонды за нас не берутся, мы много раз обращались - бесполезно, - сетует Наталья.

Канал, с которого Денис раньше получал, хоть и небольшие, но деньги, у него украли мошенники. Теперь мальчику приходится набирать аудиторию заново, что очень нелегко. Так что и эта возможность накопить необходимую сумму у семьи пропала.

- Очень хочется успеть собрать деньги до 18-летия Дениса, - говорит Наталья. - Если не получится, то снова придется искать врачей, снова слушать отказы…

Если вы хотите помочь Денису получить протезы, пока не стало поздно, можете перевести пожертвование по указанному номеру карты.

2202 2007 1226 8141 (Сбербанк)

Наталия Дмитриевна Цугленок