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Общество24 февраля 2022 9:08

Что происходит в метро Санкт-Петербурга, где усилили контроль за пассажирами

Петербургский метрополитен усилит контроль на станциях 24 февраля 2022 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Рассказываем, что происходит в метро Петербурга, где усилили контроль на станциях

Рассказываем, что происходит в метро Петербурга, где усилили контроль на станциях

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге утром 24 февраля 2022 года в городском метрополитене усилили контроль. По сообщениям пресс-службы подземки, это было сделано для обеспечения безопасности пассажиров.

- В метрополитене Петербурга усилен контроль в пассажирских зонах, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Людей в метро меньше, чем обычно

Людей в метро меньше, чем обычно

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Как пояснили "КП-Петербург" в метро, никаких отдельных поручений по этому поводу не было. Сотрудники метро чаще ходят в вестибюлях и на станциях. При этом подземка продолжает работать в штатном режиме без каких-либо перебоев. По данным пресс-службы, усиление мер безопасности на территории метрополитена не связаны с каким-то конкретным событием.

На данный момент в метро Северной столице все спокойно. На многих центральных станциях и вовсе наблюдается совсем небольшой пассажиропоток. Так, например, на станциях "Садовая", "Спортивная", "Чкаловская" мало людей для разгара будней. Скопления сотрудников метро или полиции не наблюдается.

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