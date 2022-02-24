Что происходит в метро Санкт-Петербурга, где усилили контроль за пассажирами

Рассказываем, что происходит в метро Петербурга, где усилили контроль на станциях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге утром 24 февраля 2022 года в городском метрополитене усилили контроль. По сообщениям пресс-службы подземки, это было сделано для обеспечения безопасности пассажиров.

- В метрополитене Петербурга усилен контроль в пассажирских зонах, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Людей в метро меньше, чем обычно Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Как пояснили "КП-Петербург" в метро, никаких отдельных поручений по этому поводу не было. Сотрудники метро чаще ходят в вестибюлях и на станциях. При этом подземка продолжает работать в штатном режиме без каких-либо перебоев. По данным пресс-службы, усиление мер безопасности на территории метрополитена не связаны с каким-то конкретным событием.

На данный момент в метро Северной столице все спокойно. На многих центральных станциях и вовсе наблюдается совсем небольшой пассажиропоток. Так, например, на станциях "Садовая", "Спортивная", "Чкаловская" мало людей для разгара будней. Скопления сотрудников метро или полиции не наблюдается.