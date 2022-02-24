«Индекс борща» в Петербурге подскочил за год почти на 21 процент

Овощи в Санкт-Петербурге подрожали на 4,4 процента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Год у нас с вами вот уже второй месяц как идет новый, а инфляция остается старой. Еще в канун 2022 мы высчитывали, что нормальный праздничный стол обойдется петербуржцам как минимум в 10 000 рублей – на 50 процентов дороже, чем было за пять лет до этого. Ну и почему бы не повторить эксперимент, только вместо заливного, селедки под шубой и мандаринов взять одно из самых распространенных повседневных блюд – борщ? Тем более повод есть – на днях корреспондент КП-Петербург, совершая вояж по магазинам, наткнулся в одном из них на немытую морковь по 109 (!) рублей за килограмм. Этим мы и занялись.

КНИГА О ВКУСНОЙ И НЕДЕШЕВОЙ ПИЩЕ

Из чего состоит классический борщ? Самое надежное кулинарное издание всех времен и народов – «Книга о вкусной и здоровой пище», выпущенная в 1952 году по указанию Анастаса Микояна, дает такой рецепт:

- 500 грамм мяса;

- 300 грамм свеклы;

- 200 грамм свежей капусты;

- 100 грамм помидоров;

- 200 грамм лука.

Сахаром, солью и уксусом пренебрежем – благо, и того и другого и третьего надо всего-то по чайной ложке. Но от щедрот душевных накинем еще 200 грамм картошки – пусть будет – и немного морковки для вкуса, грамм 100.

А теперь открываем свежий индекс цен от «Петростата» за январь 2022 года и начинаем считать. Всего, по данным статистического ведомства, овощи в Санкт-Петербурге подрожали на 4,4 процента. Лидером внезапно стал чеснок – плюс 15 процентов по отношению к предыдущему месяцу. На втором месте оказались бананы, 14, 7 процентов (в контексте индекса борща они нас интересуют мало, но просто интересно). Морковь, свекла и помидоры прибавили в цене на 12, 9 и 8 процентов соответственно.

Кастрюля самого популярного супа за год подорожала для петербуржцев на 20 процентов. Фото: Тимур ХАНОВ

Пара минут манипуляций с калькулятором – и получаем стоимость небольшой кастрюли борща примерно в 290 рублей. Не так много, пару раз в неделю вполне можно себе позволить. Однако если открыть точно такой же рейтинг «Петростата», но за январь 2021 года, то получится, что тогда индекс борща в Петербурге составлял… около 240 рублей. Рост за год – почти на 21 процент.

РЫНОК ПОДКОСИЛА ПАНДЕМИЯ?

Что будет дальше – пока, как водится, непонятно. Но эксперты предупреждают, что чего-то хорошего ждать не стоит.

- Дело в том, что у нас еще до пандемии наблюдалась тенденция к тому, что государство пыталось монополизировать отдельные сегменты рынка, - отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХИГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. – Даже в сельском хозяйстве, если мы посмотрим, то увидим, что большинство крупных холдингов – либо государственные, либо окологосударственные. Это приводит к тому, что снижается конкуренция, а между тем именно она выступает одним из главных регуляторов цен.

Дальше, по словам Голубева, по уже и без того расшатанному рынку ударила пандемия коронавируса.

- Простой пример: у какого-то поставщика заболел водитель, не вышел на работу, - рассуждает эксперт. – Товар вовремя в магазины не уехал. Отсюда – дополнительные издержки, которые ложатся на плечи нас с вами, покупателей. Ну и последнее – перераспределение спроса. Обратите внимание – овощи у нас подорожали сильно, а вот та же говядина, наоборот, чуть-чуть. Это связано с тем, что из-за инфляции и снижения доходов населения люди стали чаще переходить с дорогих товаров на дешевые. С говядины на курицу, с курицы – на крупы и овощи. А если товар активно разбирают – цена на него закономерно растет. Скорее всего, это еще не предел. Я думаю, в связи с последними событиями в ближайшие два-три месяца инфляция у нас может вырасти и до 10 процентов.