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Политика24 февраля 2022 12:37

Жители Украины об обстановке в своих городах: «Люди атаковали банкоматы, аптеки и магазины. Везде принимают только наличку»

«КП» собрала рассказы очевидцев из Донбасса и Незалежной о том, что у них происходит
Авторы (5):
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
Один из домов на Донбассе после обстрела со стороны Украины Фото: предоставлено местными жителями

Один из домов на Донбассе после обстрела со стороны Украины Фото: предоставлено местными жителями

Россия утром начала военную спецоперацию в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В Минобороны России уточнили, что угрозы для гражданского населения Украины нет. «КП-Петербург» собрала рассказы жителей разных городов Незалежной и Донбасса о том, что у них происходит на улице.

«СТРЕЛЬБА ИДЕТ, НО УЖЕ ПО ДРУГОЙ ЛИНИИ ФРОНТА»

В самом Донбассе спецоперацию России восприняли с воодушевлением. По словам местных жителей, сейчас в окрестностях слышны обстрелы, но уже по другую сторону.

- Я из Докучаевска, мы на линии разграничения, - рассказала «КП-Петербург» местная жительница Людмила. - В настоящее время у нас идут ожесточенные бои. Но, слава богу, уже не так страшно, как поначалу. Мы слышим, что наша армия идет в наступление. И разрывы раздаются на территории противника. В целом же, у нас много народу уехало из города, потому что боялись, ведь нас обещали «утопить в крови, вырезать». Уехали, у кого дети. Остались в основном патриоты и те, у кого в городе лежачие больные родственники. Народ ждал этого долго. Все говорили: «Когда Россия уже сюда придет?». Терпели, ждали. Что касается обстановки - воды у нас сейчас нет, но свет и Интернет есть. По поводу воды нам не привыкать, потерпим. У нас и раньше по полгода не было ее, потому что Украина уничтожала объекты инфраструктуры, детские сады. Сейчас мы надеемся на радостную победу.

Жители Донбасса прислали фото в редакцию "КП"

Жители Донбасса прислали фото в редакцию "КП"

Обстрелы, по словам местных жителей, прекратились у них только один раз – когда президент России подписал документы о признании ДНР и ЛНР.

- Россия нам помогала и помогает. Людям сухие пайки уже не нужны, зарплаты у нас хоть и небольшие, но есть. Есть возможность заработать, - делится Людмила. - Мои старшие дети уехали на заработки в Россию, дочь тоже собирается уезжать. У нас в городе разрушений нет. Страдают в основном окраины. Старомихайловка, например, там разбитые подстанции, света нет. Сейчас все ждем, когда выпьем за победу.

«В МАГАЗИНАХ И АПТЕКАХ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ»

В Киеве, тем временем, рассказывают, что люди покидают город.

- С утра у нас было слышно пару взрывов. Сейчас взрывов нет, - признался «КП» житель столицы Украины Руслан Казанцев. – Уедем хоть на пару дней куда-то. Мы вещи собрали, сидим на чемоданах и ждем, но и чего ждать - не знаем... Народ, конечно, валит из Киева. Пробки сумасшедшие везде. Из города выехать почти невозможно. Очереди в аптеках, у банкоматов, на заправках. В общем, у народа паника. Президент выступил, сказал, что вводит военное положение. Но никто не может понять: либо началось полномасштабное наступление, либо пока какие-то провокации. Толковой информации нет. Информации много, но чему верить - непонятно.

В Николаеве (южная Украина) тоже слышат взрывы и стрельбу. Но кто именно стреляет, люди не знают.

- Проснулись в 5 утра от взрывов. Сейчас вокруг стреляют. Ехать нам пока не куда. По трассам эвакуации, собирают мужчин. Сидим, не знаем, что делать. Решили, что в частном доме подготовим подвал. Там укроемся с детьми, - поделились с «КП» местные жители.

Многие дома в Донбассе разрушены Фото: предоставлено "КП"

Многие дома в Донбассе разрушены Фото: предоставлено "КП"

В Виннице люди тоже пытаются снять деньги в банкоматах.

- Часов в 8-9 утра было три взрыва - несильных. А вот потом раздался четвертый, как мощный гром. Дом потрясло. Не знаю, кто стрелял, откуда, - пояснил «КП» местный житель. - Но факт взрывов есть, разрушений среди жилых домов нет. В воздухе запах такой, будто смола. Официально ничего не говорят. На заправках очереди. Люди деньги снимают и закупают продукты. Кто-то покидает Винницу. Но, если сравнивать, то сильного ажиотажа нет, как при коронавирусе.

«ПАНИКИ НЕТ, НО БЕЗНАЛ НЕ РАБОТАЕТ»

На Северо-Западе Украины в городе Ровно перестали принимать безналичные расчеты.

- Очереди к банкоматам, в магазинах, аптеках. Карточки не принимаются, только наличка. Садики закрыты, школы тоже. Идет мобилизация вовсю, - делятся жители Ровно.

В Харькове, со слов очевидцев, также слышали взрывы, но о массовой панике речи не идет.

- Ночью, в 5 утра за городом побухало раз 10-12, потом в 6 утра - так же. В центре у нас пока тихо, слава богу. Люди уезжают из города, - поделились с «КП» жители Харькова.

В Одессе, тем временем, спокойные настроения.

- Нам особо без разницы, что происходит, - признались «КП» жители Одессы. – В магазинах очереди обычные, но банки плохо работают – переводы стоят, терминалы не работают. Везде принимают только наличные деньги. А так спокойно: люди работают, порт работает. Паники не видел.

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