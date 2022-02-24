Жители Украины об обстановке в своих городах: «Люди атаковали банкоматы, аптеки и магазины. Везде принимают только наличку»

Один из домов на Донбассе после обстрела со стороны Украины Фото: предоставлено местными жителями

Россия утром начала военную спецоперацию в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В Минобороны России уточнили, что угрозы для гражданского населения Украины нет. «КП-Петербург» собрала рассказы жителей разных городов Незалежной и Донбасса о том, что у них происходит на улице.

«СТРЕЛЬБА ИДЕТ, НО УЖЕ ПО ДРУГОЙ ЛИНИИ ФРОНТА»

В самом Донбассе спецоперацию России восприняли с воодушевлением. По словам местных жителей, сейчас в окрестностях слышны обстрелы, но уже по другую сторону.

- Я из Докучаевска, мы на линии разграничения, - рассказала «КП-Петербург» местная жительница Людмила. - В настоящее время у нас идут ожесточенные бои. Но, слава богу, уже не так страшно, как поначалу. Мы слышим, что наша армия идет в наступление. И разрывы раздаются на территории противника. В целом же, у нас много народу уехало из города, потому что боялись, ведь нас обещали «утопить в крови, вырезать». Уехали, у кого дети. Остались в основном патриоты и те, у кого в городе лежачие больные родственники. Народ ждал этого долго. Все говорили: «Когда Россия уже сюда придет?». Терпели, ждали. Что касается обстановки - воды у нас сейчас нет, но свет и Интернет есть. По поводу воды нам не привыкать, потерпим. У нас и раньше по полгода не было ее, потому что Украина уничтожала объекты инфраструктуры, детские сады. Сейчас мы надеемся на радостную победу.

Жители Донбасса прислали фото в редакцию "КП"

Обстрелы, по словам местных жителей, прекратились у них только один раз – когда президент России подписал документы о признании ДНР и ЛНР.

- Россия нам помогала и помогает. Людям сухие пайки уже не нужны, зарплаты у нас хоть и небольшие, но есть. Есть возможность заработать, - делится Людмила. - Мои старшие дети уехали на заработки в Россию, дочь тоже собирается уезжать. У нас в городе разрушений нет. Страдают в основном окраины. Старомихайловка, например, там разбитые подстанции, света нет. Сейчас все ждем, когда выпьем за победу.

«В МАГАЗИНАХ И АПТЕКАХ ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ»

В Киеве, тем временем, рассказывают, что люди покидают город.

- С утра у нас было слышно пару взрывов. Сейчас взрывов нет, - признался «КП» житель столицы Украины Руслан Казанцев. – Уедем хоть на пару дней куда-то. Мы вещи собрали, сидим на чемоданах и ждем, но и чего ждать - не знаем... Народ, конечно, валит из Киева. Пробки сумасшедшие везде. Из города выехать почти невозможно. Очереди в аптеках, у банкоматов, на заправках. В общем, у народа паника. Президент выступил, сказал, что вводит военное положение. Но никто не может понять: либо началось полномасштабное наступление, либо пока какие-то провокации. Толковой информации нет. Информации много, но чему верить - непонятно.

В Николаеве (южная Украина) тоже слышат взрывы и стрельбу. Но кто именно стреляет, люди не знают.

- Проснулись в 5 утра от взрывов. Сейчас вокруг стреляют. Ехать нам пока не куда. По трассам эвакуации, собирают мужчин. Сидим, не знаем, что делать. Решили, что в частном доме подготовим подвал. Там укроемся с детьми, - поделились с «КП» местные жители.

Многие дома в Донбассе разрушены Фото: предоставлено "КП"

В Виннице люди тоже пытаются снять деньги в банкоматах.

- Часов в 8-9 утра было три взрыва - несильных. А вот потом раздался четвертый, как мощный гром. Дом потрясло. Не знаю, кто стрелял, откуда, - пояснил «КП» местный житель. - Но факт взрывов есть, разрушений среди жилых домов нет. В воздухе запах такой, будто смола. Официально ничего не говорят. На заправках очереди. Люди деньги снимают и закупают продукты. Кто-то покидает Винницу. Но, если сравнивать, то сильного ажиотажа нет, как при коронавирусе.

«ПАНИКИ НЕТ, НО БЕЗНАЛ НЕ РАБОТАЕТ»

На Северо-Западе Украины в городе Ровно перестали принимать безналичные расчеты.

- Очереди к банкоматам, в магазинах, аптеках. Карточки не принимаются, только наличка. Садики закрыты, школы тоже. Идет мобилизация вовсю, - делятся жители Ровно.

В Харькове, со слов очевидцев, также слышали взрывы, но о массовой панике речи не идет.

- Ночью, в 5 утра за городом побухало раз 10-12, потом в 6 утра - так же. В центре у нас пока тихо, слава богу. Люди уезжают из города, - поделились с «КП» жители Харькова.

В Одессе, тем временем, спокойные настроения.

- Нам особо без разницы, что происходит, - признались «КП» жители Одессы. – В магазинах очереди обычные, но банки плохо работают – переводы стоят, терминалы не работают. Везде принимают только наличные деньги. А так спокойно: люди работают, порт работает. Паники не видел.

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