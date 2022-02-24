Несанкционированный митинг начался у Гостиного двора в Петербурге. Что происходит

Несанкционированный митинг начался у Гостиного двора в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вечером 24 февраля 2022 года в связи с началом спецоперации России в Украине жители города вышли на несанкционированный митинг. Горожане начали собираться в пять часов вечера около станции метро "Гостиный двор".

Рассказываем, что происходит в центре Северной столицы.

В центре города собрались несколько десятков человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около шести часов вечера у Гостиного двора собрались люди. Как передает корреспондент "КП-Петербург" с места событий - человек пятьдесят-семьдесят. На данный момент на месте сбора все спокойно. Паники, провокаций и плакатов нет. Полиция требует разойтись. Дежурит ОМОН и автозаки.

На незаконной акции собралось несколько десятков человек Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- За участие в несанкционированном мероприятия вы можете быть задержаны. Требуем незамедлительно покинуть место несогласованного мероприятия и не поддаваться на провокации, - говорит в громкоговоритель сотрудник полиции.

Полиция просит расходиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее прокуратура Петербурга напомнила горожанам о негативных последствиях участия в несогласованных мероприятиях.

Полиция просит людей разойтись Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга в установленном законом порядке не согласовано. Кроме того, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, проведение публичных мероприятий на территории города до 31 марта 2022 года запрещено, - отметили в прокуратуре.

Идут задержания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспондент "Комсомолки" сообщает о том, что у Гостиного двора в 18:25 часов начались задержания. Сотрудники полиции забирают участников несанкционированного митинга, которые выкрикивали кричалки, и отправляют в автозаки. После этого люди замолчали.

По данным на 18.45, "Гостиный двор" закрыли на вход и выход. К 20.00 народу в центре города заметно прибавилось. Задержаны уже десятки человек.

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