И кричавших и молчавших. Как в Петербурге прошла акция протеста из-за военной спецоперации в Украине

В Петербурге прошла акция протеста против «военной спецоперации» России в Украине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 2февраля, в центре Санкт-Петербурга прошла несогласованная акция протеста. Мероприятие собрало на Гостином дворе несколько сотен участников и продлилось почти шесть часов. Поводов для народных выступлений стала «военная спецоперация», которую утром того же дня Россия объявила на территории Украины. «КП-Петербург» рассказывает главное с места событий.

Отряды Росгвардии начали стягивать на место событий заранее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывы к протесту распространились в социальных сетях и телеграм-каналах в первой половине 24 февраля. Судя по новостным сводкам, акции несогласия помимо Санкт-Петербурга охватили еще несколько крупных городов России.

В Питере к Гостиному двору еще накануне начали стягивать отряды Росгвардии и автозаки. К 17:00 – времени, на которое было намечено мероприятие – за собирающимся народом уже вовсю присматривала полиция. Немногочисленную толпу через мегафон просили разойтись, ссылаясь на то, что акцию в этом месте никто не согласовывал, а также на антиковидное постановление, запрещающее большие скопления народа в одном месте.

Ядром протеста в первый час стала небольшая группа молодежи. Парни и девушки (трое из них, к слову, даже специально покрасили волосы в цвета российского флага) выстроились у выхода из метро живой цепью и скандировали лозунги. Их же первыми и увели в автозаки, когда начались задержания.

Народ призывали разойтись, ссылаясь на несогласованность акции и антиковидные ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Задерживали активно, но в большинстве случаев без применения грубой силы – хотя кому-то и пришлось проделывать путь до автозака с заломленными за спиной руками или вовсе на весу. Случаев применения Росгвардией дубинок и электрошокеров наши корреспонденты не заметили.

Мирно вели себя и протестующие. Толпа на Гостинке росла с каждым часом. Вскоре к молодежи стали присоединяться люди постарше – в том числе и совсем пожилые. Люди скандировали «Нет войне!» и «Украина нам не враг!», пели украинские песни. При задержании старались не сопротивляться. Провокаций также не было – никто не нападал на силовиков, не швырял в них стаканчики, не взрывал в толпе петарды.

В какой-то момент на Гостинке стало яблоку негде упасть от пришедшего народа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце концов все свелось к «стоянию на Гостинке», продлившемуся без малого три часа. Народ то затихал, то снова принимался кричать, бойцы Росгвардии прогуливались на площади и время от времени хватали самых громких. Случались и казусы. Так, особую неприязнь стражи порядка питали к плакатам – отправиться в автозак можно было и просто за то, что плакат у тебя по факту есть, пусть даже он и свернут трубочкой. Кроме того, на наших глазах задержали молчавшую и стоявшую в отдалении девушку, которая написала на подоле своего желтого плаща лозунг.

Риторика у народа была одна. Ситуация в Украине многих задела. У кого-то на линии фронта остались родственники, друзья и просто знакомые. Так, одна из пришедших на акцию женщин рассказала нам, что с утра не может дозвониться до двоюродной сестры, живущей под Херсоном. А один из парней – что из-за то вспыхивающего, то затухающего вооруженного конфликта вот уже восемь лет не может выбраться на могилу к бабушке, похороненной в Донецкой области.

В какой-то момент на Гостинке стало яблоку негде упасть от пришедшего народа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спустя пять с половиной часов силовики приступили к зачистке территории у Гостиного двора. Остатки митингующих оттеснили к Садовой улице, саму площадь перекрыли и выставили оцепление у спусков в подземные переходы. Последние задержания случились уже ближе к полуночи на Невском проспекте, куда перетекли достоявшие до ночи участники акции. Когда мы покидали Гостинку – это было в двенадцатом часу ночи – там все еще дежурила Росгвардия, но сама площадь перед зданием была открыта, а митингующих сменили обычные припозднившиеся прохожие.

Ситуация в Украине многих задела за живое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Точное количество задержанных на данный момент не известно. За почти шесть часов от Гостиного двора отправилось несколько загруженных автобусов (в том числе вместительных рейсовых, использовавшихся в качестве альтернативы автозакам), неофициальные источники говорят о по меньшей мере четырех сотнях задержанных. Комментариев от МВД по данному вопросу пока не поступало.

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