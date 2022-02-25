«Кумир на бронзовом коне». История появления главного памятника Петербурга

Памятник велела поставить Екатерина Вторая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сенатская площадь - одно из мест силы Петербурга. Отсюда за городом наблюдает его основатель - Петр Первый - памятник велела поставить Екатерина Вторая, жена внука императора. Вообще-то изначально там хотели увековечить в бронзе именно ее, действующую императрицу. Уже и Сенат принял такое решение, но Екатерина настояла: сначала памятник реформатору! Указ о строительстве монумента, который впоследствии нарекут Медным всадником, она подписала 16 мая 1768 года.

«Во славу блаженныя памяти императора Петра Великого поставить монумент» - такая цитата дошла до наших дней.

На самом деле поставить памятник императрица задумала еще раньше. Она даже знала, каким он должен быть: «главным образом конная статуя колоссального размера». Однако абы кому работу доверять не хотела, а на родине талантливых мастеров для столь важного заказа не видела.

Скульптора Фальконе государыне посоветовали ее друзья Дидро и Вольтер. Автор: Федор Рокотов/Государственная Третьяковская галерея.

Поэтому в 1765-м Екатерина поручила князю Голицыну, который был тогда русским посланником в Париже, заключить контракт с Этьеном Фальконе. Этого скульптора Екатерине посоветовал ее друг, философ-просветитель Дени Дидро. Вольтер, вкусу которого императрица доверяла, также рекомендовал Фальконе. К тому же французский скульптор просил за работу вдвое меньше, чем другие, - всего двести тысяч ливров.

К тому моменту Фальконе уже исполнилось пятьдесят, и он мечтал о том, что создаст что-то монументальное (а пока работал на фарфоровом заводе). И, конечно, он с радостью ухватился за предложение Голицына.

СТАТУЯ ГЕРОЯ

Скульптор прибыл в Петербург вместе с ученицей Мари-Анн Колло. И работа в мастерской, которую устроили в бывшем Тронном зале деревянного Зимнего дворца, закипела. Правда, сначала пришлось немного «пободаться»: автор скульптуры видел ее совсем не так, как Екатерина, которая хотела, чтобы у Петра в руках были жезл и скипетр а-ля Цезарь, и не так, как Дидро, который предлагал сделать фонтан с аллегорическими фигурами.

«Монумент мой будет прост, - писал Фальконе. - Я ограничусь только статуей героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность созидателя-законодателя. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, - это эмблема побежденных им трудностей».

Для перевозки глыбы провели спецоперацию. Источник: Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга

НА МЕСТЕ КАМНЯ ВЫШЕЛ ПРУД

Гром-камень весом полторы тысячи тонн для постамента везли в Петербург более полутора лет. Это притом что ехать было всего восемь с половиной километров. Пришлось наладить сложнейший процесс, на который приезжали смотреть многие петербуржцы. Посетила работы по перевозке камня и сама Екатерина Вторая. А в память об этой операции даже отчеканили медаль с надписью «Дерзновению подобно. Генваря, 20. 1770».

Скала прибыла из района Лахты к Сенатской площади 23 сентября 1770 года. А на ее месте - там, где камень извлекли из земли, - образовался котлован, который заполнила вода. Водоем назвали Петровским прудом. Он существует по сей день. Три года назад пруд отметил 250-летний юбилей.

О ней напоминает пруд в Лахте, который нарекли Петровским. Источник: Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга

КСТАТИ

На торжественном открытии памятника 7 августа 1782 года присутствовала сама Екатерина Вторая. На постаменте она повелела начертать «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая л та 1782.» с одной стороны и «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII.» с другой.

А ПЕТР ТАКОЙ МОЛОДОЙ

Медного всадника отправили на реставрацию прошлой осенью впервые за 45 лет. Последний раз скульптуру приводили в порядок в 1977 году. Цена вопроса вместе с благоустройством территории - сорок миллионов рублей.

Работы действительно было много: близость Невы и суровые петербургские ветра сделали свое дело. Статуя страдала «бронзовой болезнью» - коррозией металла. Гром-камень, который на самом деле состоит из четырех блоков, дал трещину - разъехались швы между блоками.

Кроме того, нужно было привести в порядок гранитный постамент. Говорили, что памятник просто расползается - у коня в буквальном смысле разъезжались ноги. И особую тревогу реставраторов вызывал хвост, внутри которого есть тяж, уравновешивающий памятник. Место его соединения с гранитом нужно было срочно приводить в порядок.

Всадник остается в хорошей форме благодаря ежегодным водным процедурам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая часть работы пришлась именно на восстановление Гром-камня. В Музее городской скульптуры сказали: камень уникальный, аналогов ему по составу нет. Он не имеет ничего общего с рапакиви - сортом гранита, характерным для Петербурга. И сейчас задача ученых установить точный возраст этого камня и его родину, откуда его принес ледник.

Первым делом специалисты расчистили соединительные швы. Дальше была задача снова сделать их незаметными и аккуратными: восполнить утраты камня, зачистить вставки, покрыть их мастикой. Это уже делали в 1976-м, но влага все равно добралась до камня. Теперь же швы обработали дополнительно средствами, которые не пропускают воду внутрь. Словом, сделали все так, чтобы у тех, кто будет любоваться скульптурой, как можно дольше создавалось впечатление, что постамент действительно монолит.

Сам памятник в куда лучшем состоянии. С одной стороны, благодаря тому, что музей каждый год проводит его помывку, бронза сохранилась неплохо. С другой - потому что тогда, 45 лет назад, основной упор при реставрации сделали как раз на бронзовую фигуру, а не на основание монумента.

Но и здесь было над чем потрудиться. Так, например, вода, которая попала внутрь, потихоньку точит опорные стержни в задних ногах коня - они «утоплены» в камень почти на метр. Эту коррозию надо было вычистить. Потерял герметичность и шов возле хвоста лошади, там тоже были заметны следы «бронзовой болезни».

- Мы расчищали бронзу, удаляли биопоражения, - перечислял журналистам на открытии памятника административный директор реставрационной мастерской Денис Косицын. - Что касается камня, тоже были проведены расчистки и удаления более поздних вставок от ранних реставраций.

Еще реставраторы уплотнили естественную патину - она лучший защитник бронзы. Сам Михаил Аникушин, который участвовал в прошлой реставрации, настаивал на ее сохранении. Третьей важной частью работ стала отмостка вокруг памятника, которая тоже была не в идеальном состоянии.

К ЮБИЛЕЮ ГОТОВ

Снимать реставрационные леса начали в середине февраля. Эти работы продлятся до конца месяца. Так, на прошлой неделе рабочие освободили от защитной сетки и деревянной крыши верхнюю часть монумента. А весной вокруг Медного всадника высадят цветы - аккурат ко дню рождения императора.

- Как пелена с глаз - так сетка с головы: Петр вновь видит город, а конь - дорогу, - прокомментировали важное событие в Музее городской скульптуры. - Смотреть в будущее и двигаться вперед теперь проще!

Правда, первые впечатления у горожан были смешанными. По снимкам, опубликованным в соцсетях некоторые время назад, скульптура показалась им неряшливой, покрытой странными бело-зелеными пятнами. Даже профессионалы отметили, что работа не закончена и на фото явно видна коррозия металла.

Однако в мастерской, которая занималась реставрацией, поспешили успокоить: в народ ушли старые фото, которые были сделаны еще до начала работ. И действительно, на той части Петра, которая сейчас уже открыта для взоров горожан и туристов, никаких пятен нет.