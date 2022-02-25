10 мифов и легенд о Медном всаднике

К юбилею монумент на Сенатской площади привели в порядок впервые за 45 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

К Фальконе являлся дух Петра

Говорят, великий император сам благословил скульптора на создание монумента. Произошло это в тот момент, когда Фальконе ночевал в спальне Петра во дворце в Летнем саду.

Неслыханная дерзость? Для любого другого - да. Но скульптор пытался максимально тщательно воссоздать образ императора: изучал архивные документы, общался с теми, кто был вхож в покои императора. И в качестве продолжения исследования он решил провести ночь там, где жил государь.

Во сне к Фальконе явился дух Петра Первого и благословил его на создание скульптуры. А мастер пообещал, что будет служить царю и сделает достойный его памятник.

Гром-камень - скала, на которую поднимался император

Камень для постамента должен был напоминать морскую волну, чтобы было понятно: Петр Первый открыл для России выход к морю. Но Фальконе сомневался, что сможет найти цельную глыбу нужного размера. Он планировал сделать ее из отдельных кусков гранита, но все же дал объявление в газетах: а вдруг!

Откликнулся некто Семен Вишняков - он поставлял в столицу камень для строительства. Мужчина рассказал, что нужный камень есть недалеко от Лахты: гранитная скала, когда-то расколотая молнией. Из-за этого ее прозвали Гром-камнем. Местные жители утверждали, что это была любимая точка обзора для самого Петра, который не раз поднимался на скалу во время Северной войны, а чуть ближе к заливу император спас потерпевших кораблекрушение.

Глыба больше чем на четыре метра ушла в землю и была вся покрыта мхом. Кстати, изначальный вес камня составлял около двух тысяч тонн. Но, по замыслу Фальконе, монолит серьезно уменьшили - его прямо по пути обтесывали до нужных размеров.

По поверью, император смотрит в сторону Швеции и почти встречается взглядом с другим памятником — Карлу Двенадцатому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто такая Лизетта?

Считается, что в скульптуре Фальконе запечатлел не только Петра Первого, но и его любимую лошадь Лизетту. Скакуна бурого окраса император увидел у купцов и сразу взял не торгуясь (переплатил сто голландских червонцев).

Лизетта не признавала хозяином никого, кроме императора, слушалась его беспрекословно. Она прожила при дворе около десяти лет. После смерти Петр приказал сделать из Лизетты чучело, которое до сих пор хранится в Зоологическом музее.

Кстати, лепил Лизетту Фальконе с двух коней из королевской конюшни - Бриллианта и Каприза. По несколько часов в день всадники вставали на них на дыбы, чтобы скульптор правильно отразил позу животного.

А глаза - сердечки

Каждый из зрачков Петра сделан в форме сердечка, это факт. Но почему так? Кто-то считает, что таким образом скульптор хотел показать, что император любит свой город. Но есть более романтичная история. Дело в том, что голову основателя Петербурга делал не сам Фальконе, а его 17-летняя ученица, которая была неравнодушна к учителю. Считается, что таким образом она хотела признаться в своих чувствах. Но ответил ли Фальконе ей взаимностью, история умалчивает.

Кстати, с головой была очень долгая история. Фальконе лично сделал аж три варианта! И все три Екатерина Вторая не приняла - считала, что недостаточно похоже. В итоге отчаявшийся скульптор решил доверить работу Мари-Анн. Она справилась за одну ночь! И ее работа привела императрицу в такой восторг, что она назначила Колло пожизненную пенсию.

«Все Божье и мое»

Эта легенда связана с местом, где установлен памятник. Говорят, в створе Сенатской площади царь перепрыгивал на коне с одного берега на другой и повторял при этом: «Все Божье и мое».

Дважды Петр сказал правильно, а на третий раз оговорился, поставив себя на первое место - «Все мое и Божье». По одной из версий, после такого богохульства он окаменел, а по другой, более правдоподобной, - свалился в воду и тяжело заболел. Решив, что так его наказал Бог за то, что он поставил себя выше его, он больше никогда в жизни не позволял ни себе, ни своим приближенным подобных высказываний.

Куда смотрит император?

«Отсель грозить мы будем шведам», - писал Пушкин в своем «Медном всаднике». Швеция в те годы была главным врагом Российской империи. Считается, что Фальконе изобразил Петра, указывающего рукой в сторону Стокгольма. А в центре шведской столицы стоит памятник Карлу Двенадцатому, который в свою очередь указывает рукой в сторону Санкт-Петербурга.

Хранитель города

Одна из самых известных легенд связана с вторжением Наполеона в 1812 году. Опасаясь, что французские войска дойдут до столицы, Александр Первый решил эвакуировать памятник в Вологодскую губернию. Подготовка к транспортировке была в разгаре, когда к князю Голицыну пробился на встречу некто майор Батурин и рассказал, что уже несколько раз ему снится один и тот же сон.

Во сне майор видел, как Петр Великий сходит с постамента и направляется к Каменному острову, ко двору Александра Первого. Произошла судьбоносная встреча двух государей.

- Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, - говорит Александру Петр Великий. - Но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!

Когда об этом сне узнал император, он передумал вывозить из столицы памятник. И войска Наполеона Петербург так и не взяли. А скульптуру стали считать хранительницей города.

Кстати, даже в годы Великой Отечественной войны, памятуя о легенде, памятник не снимали с постамента и даже практически не маскировали - только обложили мешками и укрыли досками. Рядом с всадником не разорвался ни один снаряд.

А царь-то не медный!

Легенда про сон майора Батурина легла в основу пушкинского произведения «Медный всадник». С легкой руки поэта многие стали считать, что монумент действительно выполнен из меди.

Но это лишь лирический образ. На самом деле всадник бронзовый: в монументе 176 тонн бронзы и 4 тонны железа.

Третья точка опоры

Две лошадиные ноги и змея - три точки опоры, на которых держится монумент (и это достойно отдельного восхищения инженерным гением Фальконе). Но если с ногами все понятно, то откуда взялась змея?

На это есть еще одна легенда: змея спасла Петра Первого, когда у него был бред из-за высокой температуры. Ему померещилось, будто шведы идут в наступление, будто надо спасать Петербург. Он вскочил на коня и уже было начал скакать к Неве, когда выползла змея, обвила ноги коня и не дала ему прыгнуть в воду. Так она спасла императора от гибели.

«Всадник Апокалипсиса»

Когда в 1782 году открыли памятник, старообрядцы Санкт-Петербурга назвали его всадником Апокалипсиса. И сказали, что этому памятнику «имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Старообрядцы не могли принять петровские преобразования, а видели в них библейские пророчества.