По 200 рублей в одни руки. В банкоматах Петербурга второй день проблемы с выдачей налички

Петербуржцы сообщают о проблемах с выдачей налички в банкоматах с 24 февраля. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«В банкоматах Петербурга закончилась наличка» - такие тревожные сообщения расползаются по соцсетям на протяжении двух последних дней. И не скроем – на фоне ситуации в Украине и целой пачки санкций, которые подготовили России иностранные государства, выглядят они действительно тревожно. Однако мы провели собственный эксперимент и выяснили – поводов для паники нет.

Чтобы понять, что происходит, мы попытались снять наличность с карточки в банкоматах пяти крупных банков – «Райффайзена», ВТБ, Сбера, банка «Санкт-Петербург» и «Промсвязьбанка». Оказалось, что с четырьмя из них никаких проблем нет. Опасения возникли по поводу «Санкт-Петербурга», который выдал на экране надпись «лимит на снятие – 6 000 рублей», но позже на горячей линии нам пояснили, что это нормально, если используешь не «родную» карточку (мы пользовались карточкой Сбера).

Где-то на снятие установлен лимит... Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

А вот с самим Сбером все было не так просто. В двух из семи банкоматов снятие денег вовсе оказалось невозможно. Там даже изменилось главное меню – вместо списка возможных операций на весь экран сразу всплывало предупреждение о том, что денег сегодня не дают.

Оставшиеся пять банкоматов карточку послушно съедали, но потом внезапно оказывалось, что в них на снятие наличных установлен лимит. И лимит смешной – где-то 500, где-то 300, а где-то и вовсе 200 рублей.

- Тоже не работает, да? – грустно осведомился мужчина, наблюдавший за нашими ковыряниями. – Я вот всю Петроградку с утра оббегал. Нигде не снять.

С точно такой же проблемой, если верить сообщениям в соцсетях, столкнулись десятки петербуржцев – в том числе и наши коллеги. Полные тревог, мы обратились к сотрудникам того же отделения, где пытались снять деньги. Они поспешили успокоить – ничего страшного не происходит.

- У нас в последние два дня огромный наплыв клиентов, - посетовала девушка-консультант. – Вчера люди шли непрерывным потоком, а банкоматы же еще и круглосуточно работают. Так что их просто не успевают пополнять. Сегодня утром, например, они еще выдавали тысячные купюры, к утру уже остались только сотенные, и то немного. Должна в течение дня инкассация приехать, тогда деньги появятся. Но когда именно – мы не знаем, нам не сообщают маршруты. Или можно через кассу в отделении снять, там проблем с наличкой нет.

Позже эту же информацию нам подтвердили и на горячей линии Сбера.

...где-то снять деньги попросту невозможно. Фото: Полина ШАНДРАК

- Сейчас все пытаются снять деньги по причине сложившейся ситуации в мире, - проконсультировали нас специалисты. – Я вам даже сейчас не могу подсказать ближайший банкомат, работающий без лимитов, потому что пока вы туда доберетесь, там, скорее всего, все уже снимут. Хотя мы, если честно, не очень понимаем, откуда возник такой ажиотаж, потому что никакой угрозы для средств пользователей нет.

Судя по всему, причина нехватки на личных – на самом деле в невиданном ажиотаже, а не в каких-то объективных препятствиях. Так, пока готовился этот материал, РБК сообщило, что за один только день россияне сняли 111 миллиардов рублей наличных. «Комсомолка» направила запросы в офисы крупнейших банков города, чтобы узнать, большой ли вклад в эту цифру внесли петербуржцы. Мы опубликуем ответ, как только он поступит в распоряжение редакции.

Специалисты уверяют: поводов для паники нет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ВОПРОС – РЕБРОМ

СНИМАТЬ ИЛИ НЕ СНИМАТЬ?

Юрий ИЧКЕТИДЗЕ, кандидат экономических наук, доцент департамента финансов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики:

- Конечно, вчерашние события («военная спецоперация», развернутая Россией на территории Украины, прим.ред.) стали шоком для всей финансовой системы. И я не исключаю, что некоторые банки на этом фоне действительно столкнулись с проблемой ликвидности. Дело в том, что у банков есть какая-то определенная сумма денег, которую они выпускают в оборот. И, возможно, на фоне ажиотажа эта сумма закончилась слишком быстро.

В то же время я считаю, что паниковать по поводу наличности, по поводу того, что российские банки «сгорят», и ваши деньги сгорят вместе с ними, не стоит. Единственный существенный риск для российской экономики сейчас – это риск девальвации рубля вследствие тех или иных санкций или падения цен на нефть. Но я расцениваю этот риск как несущественный.

Так что лихорадочно снимать деньги с карточек не стоит. Все будет стабильно, все под контролем Центрального банка и властей. Точно так же не стоит, к слову, и активно вкладываться в иностранную валюту – по крайней мере для тех, кто намерен остаться жить в России.