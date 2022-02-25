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Общество25 февраля 2022 11:10

От свадьбы до дегустации: Арт-пространство «МыВместе» провело более 900 мероприятий

Лофт на улице Дивенской уже стал многофункциональной площадкой для самых разных ивентов
Анастасия ФОМИНЫХ
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Пространство создала три года назад Инесса Нодия.

Пространство создала три года назад Инесса Нодия.

Фото: Анастасия ФОМИНЫХ

На Петроградской стороне, в историческом центре города, даже в непредсказуемую февральскую погоду есть место, где всегда уютно и комфортно. По словам посетителей, арт-пространство «МыВместе» – это «область аномального тепла». Такое чудесное пространство создала три года назад Инесса Нодия.

Сегодня лофт «МыВместе» – это идеальная многофункциональная площадка, где проводятся мероприятия любой тематики: от праздников, культурных и светских ивентов до бизнес-семинаров, лекций и мастер-классов. Здесь зародилась концепция универсального арт-пространства, готового работать с самыми разными требованиями и запросами.

В дизайне интерьера всё тщательно продумано, в каждой мелочи чувствуется забота о гостях. Несмотря на ассоциации с холодными и бездушными фабриками и заводами, лофт – это современное, стильное и уютное пространство. Пространство органично совмещает деревянные и металлические поверхности, красную кирпичную кладку, необычные детали и авторскую роспись стен – и при этом выглядит свежо, эстетично и очень комфортно.

В арт-пространство можно прийти со своим питомцем.

В арт-пространство можно прийти со своим питомцем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внутри скрываются три отдельных помещения; каждое со своим характером и набором опций. Самое просторное – двухъярусный холл с лаунж-зоной на втором этаже, эффектным баром, кухонной и фотозоной, аудиосистемой и проектором – вмещает до 50 человек и подходит практически для любого события. За время существования лофта здесь прошло более 900 мероприятий! Свадьбы, дни рождения, концерты, спектакли, дегустации, показы мод, выставки, квесты, обучающие курсы, деловые и творческие вечера – всего и не перечислить. Подстроиться под абсолютно непохожие форматы и сделать это на высшем уровне – здесь такое любят, умеют и практикуют.

Для уединенных встреч, переговоров и консультаций есть небольшой кабинет. В нём могут с комфортом разместиться пять-шесть человек, а приятная и спокойная обстановка располагает к эффективной работе. Для презентаций и лекций имеется вспомогательное оборудование, а в перерывах можно отдохнуть за чашкой чая или кофе.

В третьем зале атмосфера совсем иная: здесь правит бал Его Величество Кино! Камерный кинотеатр на 24 зрителя с большим экраном диагональю 4,5 метра, необходимой звуковой аппаратурой и ярким неординарным интерьером популяризирует авторское, мало известное широкой аудитории киноискусство. Сюда приходят, чтобы увидеть редкие картины, послушать тематические лекции, а ещё – для просмотра любимого фильма в компании друзей, напитков и еды на свой вкус.

На площадке проводятся мероприятия любой тематики.

На площадке проводятся мероприятия любой тематики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но главная ценность лофта «МыВместе» – это слаженная работа и профессионализм его команды, чуткое отношение к каждому клиенту и искреннее желание сделать всё безукоризненно. Комфорт заказчика и его гостей всегда на первом месте. Это видно даже в мелочах: например, в удобной парковке, что для узких улочек Петроградки – настоящая роскошь). Здесь не только предоставят помещение, но и возьмут на себя все заботы по организации ивента: помогут детально продумать концепцию, найти лучших артистов, организовать выездной кейтеринг и фуршет любого уровня, арендовать дополнительную технику, подобрать надежных и опытных работников сферы развлечений и решить все возникающие в процессе проблемы.

Кажется, «МыВместе» действительно раскрыли секрет идеального мероприятия: удивительное сочетание высоких стандартов сервиса с душевной, почти семейной, обстановкой и стопроцентной ориентацией на нужды клиента – вот залог успеха лофта.

БИЗНЕС-ПРЕСС