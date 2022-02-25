Подарок для императора: В башне Кунсткамеры откроют экспозицию по замыслам Петра

Ко дню рождения Петра Первого (9 июня) в Кунсткамере преобразятся два первых этажа башни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти посекундный обратный отсчет ведет Кунсткамера до открытия новой экспозиции. Ко дню рождения Петра Первого (9 июня) враз преобразятся два первых этажа башни. Здесь постараются воплотить исконный замысел императора. Информацию для подготовки новой экспозиции черпают из гравюр и архивных документов.

- Мы воссоздаем то, на что наслаивались многие эпохи: пожары, перемещения, постройка нового корпуса. То, что мы видим сейчас и считаем наследием Петра Великого, является во многом наследием советского времени. И вот мы реконструируем, достаем, вынимаем лучшее из своих коллекций. И самое главное - восстанавливаем дух, дух Петра, - рассказывает директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев.

Первому этажу зададут тон ученые XVIII века и личность самого императора. Здесь же посетители увидят посмертные маски Петра и шведского короля Карла XII. Без противостояния этих личностей история России сложилась бы иначе, уверены в музее. Маски предстанут перед зрителями впервые, причем слепок с лица Карла - один из трех в мире.

Академические экспедиции и путешествия наполнят второй этаж. Освоение Сибири и Дальнего Востока - это то, чем хотел бы заниматься Петр, но не успел.

В витринах появятся экспонаты, которые раньше не выставляли никогда. Например, медное ядро с якорьками - царь прислал его из-под Дербента во время Персидского похода 1722-1723 годов. Акварельный рисунок XVIII века с изображением этого ядра - часть так называемого «нарисованного музея» Кунсткамеры.

Еще один предмет, который публика увидит впервые, - бутылка со шведским порохом. Она стала трофеем по итогам войны 1610-1617 годов. Ее нашли после обороны Тихвинского монастыря.

- Наша Кунсткамера воплощает классическую эпоху, когда музей был всем: он вбирал общую идею мироздания, соединяя человека и вселенную, - рассуждает Андрей Головнев. - Не случайно Кунсткамера основана на двух «а»: анатомии, предельно внутреннего, и астрономии, запредельно внешнего. Между этими двумя «а» разворачивалось все пространство наук и представлений о человеке и мире.

Обновление экспозиции на первых двух этажах башни - это только начало. Осенью вместо привычного Барочного зала откроется зал Имперский. Там воплотят еще одну петровскую мечту - «парад народов». Здесь разместят атрибуты культуры каждого из народов Российской империи. В скором будущем реконструируют и наполнят новыми экспонатами и остальные этажи башни.

ДОСЛОВНО

Сергей ВИВАТЕНКО, кандидат исторических наук: «Заместил собой Ленина»

- Меняется ли восприятие Петра со временем? Конечно. Каждое поколение видит его по-своему. У деятелей прошлого мы часто ищем ответы на сегодняшние вопросы. Маяковский писал: «На все вопросы Ленин отвечает». Сейчас Петр Первый - наш новый Ленин. После 1991 года Владимир Ильич ушел с исторического и политического горизонта. Для одних его заместил Петр, для других - товарищ Сталин.

Различается не только взгляд поколений, но и взгляд двух столиц. Московское мнение отличается от мнения жителей Петербурга. И понятно почему: Петр не любил Москву, противопоставлял ей свою политику, а в Петербурге буквально сходят по Петру с ума и ставят памятники.

Хотя если внимательно посмотреть и критически оценить действия Петра, они ничем не отличаются от поведения Ивана Грозного или Иосифа Сталина: цель оправдывает средства. Петр увеличил феодальный гнет, мучил старообрядцев, доходил до садизма. Но при этом он делал многое для своей страны, для победы над Швецией. Петр - гуттаперчевая фигура. Из него легко лепить то, что хотелось бы тем или иным политикам, петербуржцам или москвичам.