Юных петербуржцев познакомили с профессией – работник кафе при АЗС

Дети готовили хот-доги вместе со своими папами. Фото: Алена КЛИМОВА

Праздничный день становится вдвойне приятнее, если вкусно подкрепиться, согласитесь! 23 февраля у юных петербуржцев впервые появилась уникальная возможность научиться готовить аппетитные хот-доги от АЗС «Роснефть» и Mr. Polse. Отметим, точно такие же хот-доги могут попробовать не только дети, но и взрослые на АЗС «Роснефть». На территории Северо-Западного федерального округа розничная сеть «Роснефть» развивает предложение кафе под собственной торговой маркой «ЗЕРНО». В основе ассортимента горячие и прохладительные напитки: от кофе и чая до газировки и соков, большой выбор выпечки с разнообразными начинками, сэндвичей и хот-догов. Причем блюда найдутся под вкус каждого гостя. Например, выпечка из дрожжевого и слоеного теста - кому какое больше нравится, а еще есть наборы с картофелем фри, наггетсы и куриные крылышки. Отличным дополнением для взрослых будет достойный выбор кофе в кафе «Зерно».

В меню есть как сытные блюда, так и легкие перекусы на любой вкус. Фото: Алена КЛИМОВА

УМЕЛЬЦЫ НА ВСЕ РУКИ

Но вернемся к празднику. Все ведь слышали песню: «Папа может, папа может все, что угодно…». Вот и приготовить хот-дог он тоже знает как. И в этот праздничный день вместе с юными поварами готовил вкусный перекус. В очередной раз мужчины доказали, что им подвластно многое: от ловкого управления грилем с колбасками до нарезки булочек и лука. Дети остались в полном восторге: и с семьей хорошо провели время, и обучились полезным поварским навыкам, да еще и подкрепились!

Пеньковы впервые для себя опробовали кулинарное мастерство: дома ведь готовит только мама. Как признался потом глава семейства, готовить вместе с дочерью оказалось интересным занятием, которое только сплачивает и прививает семейные ценности. Теперь Юля будет помогать дома маме в приготовлении подобных вкусностей, а еще расскажет о новых рецептах хот-догов, которые узнала на мастер-классе от поваров

И это не единственная профессия, в которой себя попробовали дети. В городе профессий также стоит детская АЗС «Роснефть», на которой ребята могут попробовать себя в качестве ее сотрудников, а еще научиться правильно заправлять автомобиль и даже мотоцикл.

Семье Фахрутдиновых так понравился мастер-класс, что они посетили его трижды! И все остались сыты, довольны. Фото: Алена КЛИМОВА

Роман и Максимилиан Фахрутдиновы приготовили хот-доги не только себе, но и любимой маме. Пока глава семейства стоял на колбасном гриле, совсем маленький сын самостоятельно разрисовывал упаковку для будущего хот-дога.

- Сын был очень увлечен, ярко разрисовал упаковку. А я ему потом там танк еще дорисовал и самолет - в честь праздника. Впечатления приятные от сегодняшнего мастер-класса и угощения, сын попробовал себя в первой для него профессии - повара, - рассказал Роман Фахрутдинов. - Мы сами все часто ездим за рулем, само собой заправляемся, заодно и заходим на перекус. Хот-доги, френч-доги - все это мы любим.

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ РЕБЯТ

В День защитника Отечества «Роснефть-Северо-Запад» радовала юных гостей праздника и фирменными подарками. Ребятам вручили «счастливые купоны», участвующие в лотерее. Один из участников оказался настоящим везунчиком - и выиграл сразу три заветных приза. Как выяснилось позже, у победителя Егора Мурашева есть младшие брат и сестра, с ними он и поделился выигрышем.

Сегодня здесь решили встретить праздник всей семьей - нас пятеро. В итоге сделали хот-доги, еще и сами раскрасили к ним упаковки, - поделился впечатлениями Егор Мурашев. - Потом всей семьей их дружно съели.

Настоящий защитник в семье подрастает - выиграл призы себе и своим младшим брату и сестре. Фото: Алена КЛИМОВА

За весь день в детском городе профессий в локации кафе «Зерно» АЗС «Роснефть» побывало больше сотни гостей разных возрастов, которые с пользой провели время совместно с семьями и попробовали себя в интересной профессии сотрудника кафе. Подобные мероприятия не только развивают полезные навыки для обучения чему-то новому, но и добавляют в нашу жизнь праздник и дарят радость общения.