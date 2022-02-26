Петербуржцы рассовали 11 GPS-трекеров по мусорным мешкам и посмотрели, что будет

Невский экологический оператор утверждает, что никаких нелегальных свалок нет. Фото: Федор Грудин

Петербуржцы устроили проверку новой мусорной системе. И она ее не прошла. Реформаторы обещали, что вывоз и утилизация отходов станут более прозрачными, правильными, экологичными. Но, кажется, с запуском нового механизма старые проблемы никуда не делись.

Итак, инициативные горожане положили 11 GPS-трекеров в мусорные пакеты и подкинули их в баки с отходами. Они сделали это в нескольких жилых районах: Невском, Василеостровском, Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Кировском и Петроградском. Дальше - наблюдали за их поездкой. Куда же направились GPS под прикрытием? Что ждало их на спецзадании?

Три попали на нелегальные свалки, с риском быть сожженными в ближайшее время. Два из них оказались на землях Ржевского полигона, в районе улицы Челябинской. Еще один - в Новой Ижоре. Остальные завершили поездку благополучно, без приключений. Невезучими оказались датчики из Приморского и Выборгского районов.

Петербуржцы не успокоились на этом. Они решили разыскать блудные GPS и полетать над ними. Взяли дрон, сели по машинам - и в путь. Пусть на окраине, но в черте города их ждали дивные открытия. Так, на Ржевском полигоне с помощью летающих камер нашли не только свалку, но и поле из мусорной золы. Деревья вокруг вырублены с запасом. А на “сортировочной базе” в Новой Ижоре мусор спокойно разрастался под снежным одеялом.

Официально - участки на Ржевском полигоне и в Новой Ижоре предназначены для перегрузки отходов в более крупный транспорт. Фото: Федор Грудин

- Мы делаем это в надежде, что такое больше не повторится. Разумеется, написали жалобы во все инстанции. Составили коллективное обращение к генеральному прокурору, природоохранному прокурору и губернатору. Собрали 120 подписей муниципальных депутатов. Просим провести детальную проверку, наказать виновных, устранить нарушения, - рассказывает Федор Грудин.

Властелин вывоза мусора из Петербурга, Невский экологический оператор, утверждает, что петербуржцам показалось. Никаких нелегальных свалок (и, видимо, полей из золы) нет.

- Участки на Ржевском полигоне и в Новой Ижоре предназначены для перегрузки отходов в более крупный транспорт. После этого мусор увозят на переработку и утилизацию. Максимальный срок складирования - сутки, - сообщают в пресс-службе.

Ан нет, горожане не согласны. Их GPS-трекеры лежали на месте и подавали сигнал полторы недели. Потом просто закончился тариф на сим-карте.

Экондзор Ленобласти уже грозит пальцем мусорным королям: сельхоз земли точно созданы не для этого. Да, одна из свалок именно на такой земле. Даже временно хранить и сжигать там мусор не катит. Слишком не похоже на фермерство.