Умер Борис Соколов, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Умер Борис Соколов Фото: Театр имени Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет умер актер Борис Соколов. Артист запомнился зрителям по своим ролям в кино и театре. Борис Михайлович снялся в картине «Собачье сердце», «Тюремный романс» и сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Убойная сила» и «Опера». В Северной столице артист играл в Театре имени Комиссаржевской.

- Борис Михайлович служил у нас с 1977 года, - рассказывают в Театре имени Комиссаржевской. - Здесь, на пике популярности в стране театра Рубена Агамирзяна, расцвел и дал корни талант артиста. Рубен Сергеевич предложил сыграть Келина в пьесе Друцэ «Святая святых». Роль оказалась судьбоносной. Теперь зритель шел не просто на спектакли театра Комиссаржевской: шел на Соколова.

В театре актер играл в спектаклях: «Возвращение к жизни», «Генерал Серпилин», «Приглашение в замок», «Святая святых» и других. В театре отмечают, что Бориса Соколова любили за его доброту и неповторимый юмор.

Последним фильмом, в котором снялся актер, была "Белая гвардия". Там Соколов играл доктора. Борис Соколов был народным и заслуженным артистом РСФСР.

"Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким актера.