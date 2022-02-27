Отнялись руки и ноги. Как умирал Борис Соколов, актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Артист скончался в больнице Фото: Театр имени Комиссаржевской

В Санкт-Петербурге скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Тайны следствия» Борис Соколов. Актер Театра имени Комиссаржевской умер на 78-ом году жизни. О его последних днях жизни "КП-Петербург" рассказала друг и коллега Бориса Соколова Нелли Попова.

- Мы много спектаклей с ним играли, я была его партнером, - рассказала "КП-Петербург" Нелли Попова. - Мы поддерживали отношения и дружили. Всю пандемию были с ним на телефоне. Он был моим партнером в театре имени Миронова. Его давно преследовала болезнь - проблема с ногами, что-то с сосудами. Поэтому он не играл спектакли, но он всегда интересовался, болел за театр, переживал за коллег. Борис умел вовремя пошутить, снять обстановку напряженную. Мы потеряли дорогого человека. Это наша легенда, лично мой учитель в профессии, на которого я равнялась.

Последние несколько недель Борис Соколов провел в больнице. По словам коллег, он заразился коронавирусом.

- В театра сказали, что плюс к своей основной болезни он подхватил ковид, несмотря на то что он вакцинировался. Это, скорее всего, омикрон, - продолжает Нелли Попова. - У него практически отнялись руки и ноги, поэтому рядом с ним были сиделки, также был уход был со стороны персонала.

Дата и место прощания с Борисом Соколовым еще не определено.

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О смерти артиста сообщили в Театре имени Комиссаржевской (подробности)