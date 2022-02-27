В какие страны теперь невозможно улететь из Петербурга

Жителям Петербурга советуют не летать в Европу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Летать в Европу из Петербурга в ближайшее время будет невозможно. Страны одна за другой накладывают санкции на Россию и закрывают для наших авиакомпаний свое воздушное пространство. Поэтому жителям Петербурга самое время скорректировать свои планы на ближайший отпуск. Об этом «КП-Петербург» заявили представители туристического бизнеса.

- В Европу сейчас вообще не надо лететь. Даже если какие-то страны еще не объявили, что они присоединяются к закрытому небу, то они это сделают, - объяснила «КП-Петербург» заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова. – Например, Португалия еще не входит в список стран, которые закрыли небо для российских авиакомпаний. Но даже туда наш самолет полетит только на вывоз туристов. Дело в том, что российские авиакомпании понимают перспективы Европы. S7, допустим, самая первая заявила, что они останавливают полеты в европейские страны. И все остальные авиакомпании тоже не смогут выполнять рейсы.

Для российских туристов сейчас серьезно встала проблема не только вылета в другие страны, но и возвращения домой. Жители Петербурга, например, застряли в Венгрии и не могут оттуда вылететь из-за отмены рейсов.

- Сейчас в Европе накапливаются туристы, которым надо выбраться. И кризис с людьми, которые не могут добраться домой, он будет только разворачиваться. Исходя из этого, в Европу не будут заводить туристов. Но самолеты пока еще летают в Эмираты, в Доминикану и в Мексику. Эти направления для нас открыты, - уточнила Татьяна Дмитрова.

КОНКРЕТНО

Какие страны закрыли небо для России?

Сейчас воздушное пространство для России закрыли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Италия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Чехия и Эстония.