Умер Виктор Татарский, бессменный ведущий программы «Встреча с песней»

Виктор Татарский скончался Фото: Россия Культура

Радиоведущий Виктор Татарский умер на 83-ем году жизни. О кончине народного артиста сообщает Радио России, где он вел свою известную передачу "Встреча с песней".

- С 1967 года Виктор Витальевич был бессменным ведущим программы "Встреча с песней". Настоящий символ отечественного радиовещания. Виктор Татарский работал до последнего дня, - сообщает Радио России.

Виктор Татарский родился в Ленинграде. Ребенком он застал блокаду Ленинграда. Позже он переехал жить в Мурманск, а затем в Москву.

Виктор Татарский вел также передачи «Музыкальный глобус», «Запишите на ваши магнитофоны» и «На всех широтах.