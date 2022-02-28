Себестоимость блина в Петербурге выросла на 15 процентов

Стоимость набора для Масленицы в 2022 году выше, чем в прошлом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот и наступила Масленая неделя, на которой каждая уважающая себя хозяйка хоть один раз, да испечет блины. Вот только цены на продукты неумолимо растут, и стоимость набора для главного праздничного блюда в этом году будет выше, чем в прошлом.

Мы решили самостоятельно высчитать «индекс блина» и взяли для этого стандартный, проверенный временем рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года выпуска. Итак, нам понадобится: мука - 250 г (примерно два полных стакана), молоко - 2,5 стакана, яйца - 3 штуки, сахар - 0,5 столовой ложки, соль - 0,25 чайной ложки, масло сливочное.

Сахар и соль считать не будем - они есть в каждом доме, зато добавим разрыхлитель для теста, чтобы наши блинчики получились пышными. За всем необходимым мы отправились в ближайший супермаркет. Сильно раскошеливаться не стали: в корзину набрали не совсем дорогие товары, но и не совсем уж бюджетные - средней ценовой категории.

Согласно нашим расчетам, на порцию блинов для семьи уйдет около 150 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы взяли килограмм муки, литр молока 2,5%, десяток яиц, сливочное масло в упаковке 180 граммов и 10-граммовый пакетик разрыхлителя для теста. Все это обошлось нам в 500 рублей 40 копеек. Но этих продуктов хватит с запасом, чтобы испечь блины несколько раз по десятку. Считаем на калькуляторе и получаем: чтобы повторить рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище», уйдет около 150 рублей.

Немного - вполне можно себя побаловать. Однако если верить данным Петростата за январь - февраль прошлого года, то тогда аналогичный набор продуктов обходился в 121 рубль с небольшим. То есть за год главное масленое блюдо подорожало в среднем на 15 процентов.

Что подорожало сильнее всего?

По данным Петростата за январь 2022 года, больше всего в цене в Петербурге из «блинного набора» прибавила пшеничная мука - сразу 5,96%, до 58,65 рубля за килограмм. Кроме того:

- яйца куриные, 10 шт. - 93,36 руб. (+ 0%)

- молоко 2,5% - 76,64 руб. (+ 0,96%)

- масло сливочное - 929,37 руб. или 167, 29 руб. за пачку 180 г (+ 1,62%).

КСТАТИ

Не пойти ли нам… в музей?

Масленая неделя в 2022 году начинается 28 февраля. Самые массовые гулянья в Северной столице пройдут в выходные, 5 и 6 марта, но и на рабочей неделе тем, кому очень хочется праздника, будет чем заняться.

Так, Российский этнографический музей предлагает большую программу, которая так и называется «От Святок до Масленицы…». Все желающие смогут посетить русскую деревню XIX - XX веков. Сотрудники музея расскажут, как отмечали раньше зимние праздники, какие были обряды и обычаи. На праздник приглашают по вторникам (18:30) и субботам (16:30).

А на экскурсии «Как на Масленой неделе…» юные гости узнают, как встречать и провожать Масленицу по настоящим русским традициям. В музее расскажут о масленичных забавах, поиграют в старинные игры, загадают загадки и поводят вместе хороводы! Посетить ее можно вторник - пятница в 13:00, 14:00, 16:00, а также в субботу и воскресенье в 13:00, 14:00, 15:00. Экскурсии продлятся до 5 марта. Цена билетов: 200 рублей.

Также за впечатлениями можно будет рвануть в деревню Кобрино, это Гатчинский район Ленинградской области. Там с 2 по 6 марта в музее «Домик няни А. С. Пушкина» гостей ждет игровая развлекательная программа «Масленица блинная, сытная, старинная» с народными песнями, частушками, играми и конкурсами. Цена билетов: 250 рублей.