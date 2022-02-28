График выплаты пенсий в Ленобласти в марте 2022 года
Фото: Олег ЗОЛОТО
Пенсионные выплаты и различные доплаты по соцподдержкам в Ленинградской области в первый весенний месяц будут производиться по утвержденному расписанию. Получить деньги можно будут в отделениях почты и банков. "Комсомолка" публикует точный график выплаты пенсий в марте 2022 года в Ленинградской области.
В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ
3 марта - за 3 марта
4 марта - за 4 и 5 марта
5 марта - за 6 и 7 марта
9 марта - за 8 и 9 марта
10 марта - за 10 марта
11 марта - за 11 и 12 марта
12 марта - за 13 и 14 марта
15 марта - за 15 марта
16 марта - за 16 марта
17 марта - за 17 марта
18 марта - за 18 и 19 марта
19 марта - за 20 и 21 марта
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 марта 2022 года. Выплата по дополнительному массиву - 16 марта 2022 года.
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В "Сбербанке":
17 марта - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.
18 марта - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор.
Дополнительные массивы будут выплачиваться - 5, 14, 21, 28 марта.
Выплаты в кредитных организациях - 16 марта.
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