График выплаты пенсий в Ленобласти в марте 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионные выплаты и различные доплаты по соцподдержкам в Ленинградской области в первый весенний месяц будут производиться по утвержденному расписанию. Получить деньги можно будут в отделениях почты и банков. "Комсомолка" публикует точный график выплаты пенсий в марте 2022 года в Ленинградской области.

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ

3 марта - за 3 марта

4 марта - за 4 и 5 марта

5 марта - за 6 и 7 марта

9 марта - за 8 и 9 марта

10 марта - за 10 марта

11 марта - за 11 и 12 марта

12 марта - за 13 и 14 марта

15 марта - за 15 марта

16 марта - за 16 марта

17 марта - за 17 марта

18 марта - за 18 и 19 марта

19 марта - за 20 и 21 марта

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 марта 2022 года. Выплата по дополнительному массиву - 16 марта 2022 года.

ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В "Сбербанке":

17 марта - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы.

18 марта - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор.

Дополнительные массивы будут выплачиваться - 5, 14, 21, 28 марта.

Выплаты в кредитных организациях - 16 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График выплаты пенсий в марте 2022 года в Санкт-Петербурге

Публикуем точный график выплаты пенсий в марте 2022 года в Санкт-Петербурге (подробности)