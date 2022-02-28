Уголовка за цветы и «забытые» блокадники: Что бесит жителей Петербурга

Блокадники пожаловались, что с Днем снятия блокады их никто не поздравил. Фото: Олег ЗОЛОТО

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОЗДРАВЛЕНИЙ?

Ольга Васильевна (эфир от 03.02.22):

- С Днем снятия блокады нас никто не поздравил. Даже открыточку не прислали. Когда я позвонила, мне сказали: «Мы вас не будем поздравлять со снятием блокады, поздравим с Днем Победы». Я довольна своей пенсией, но хотелось бы хоть открыточку получить. Живу в Василеостровском районе.

Администрация Василеостровского района:

- Мы разместили в Интернете поздравления с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Онлайн проходили и некоторые события: школьники нашего района подарили самодельные открытки членам Общества жителей блокадного Ленинграда Василеостровского района, волонтеры «Молодежного центра» навели порядок в квартирах ветеранов в социальном доме. Это делается регулярно, по мере необходимости, в том числе и в праздник.

ВОРОВСТВО ИЛИ ПОДКОВЕРНЫЕ ИГРЫ?

Марина Лубенец:

- У нас в ТСЖ на улице Рашетова, 14, очень странная история. На председательницу завели уголовное дело после ее борьбы с горами мусора. Этой зимой она писала жалобы во все инстанции. Вскоре ее обвинили в хищении средств: якобы контракты на озеленение были фиктивными. Устроили обыски в квартире и ТСЖ. Двое суток она провела в изоляторе, хотя у нее был компрессионный перелом позвоночника.

Дело завели по инициативе нескольких сумасшедших, которые жалуются на председателя каждый сезон.

Сейчас ее обвиняют в том, что она украла 326 тысяч с 2017 по 2019 год. При этом у ТСЖ на счетах лежат 8 миллионов сэкономленных средств.

Николай ТЯМШАНСКИЙ, юрист, руководитель общественной организации потребителей «Справедливость»:

- Неудивительно, что завели уголовное дело. Земельный участок дома на улице Рашетова, 14, совпадает с линией стен. Здесь нет территории, которую можно было бы убирать, озеленять, благоустраивать. В таких границах участок сформировали еще в январе 2004 года. Любой человек может убедиться в этом, посмотрев карту Региональной геоинформационной системы (РГИС).

Если расходовать деньги на благоустройство вокруг такого дома, это будут затраты на участок, который не принадлежит жильцам.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы созвонились с сыном председателя Алексеем Бачковским. По его словам, озеленение проводилось в соответствии с контрактом, а сам дом даже участвовал в районных соревнованиях по красоте палисадников.

- Вокруг всегда было много цветов, деревья, ель, вишня, - заявил мужчина. - Все это обсуждалось с членами ТСЖ и на общедомовом собрании. Заявление на маму написали в марте 2020 года, но почему-то полиция заинтересовалась им только сейчас. И это произошло прямо перед перевыборами правления. Я думаю, на нее жалуются те, кто претендует на ее место.

КСТАТИ

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