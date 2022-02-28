Погода на март 2022 года в Санкт-Петербурге: Дожди-дожди и ненастные дни

Погода на март 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Наконец-то в Санкт-Петербург приходит долгожданная весна. Совсем скоро в парках и скверах полностью сойдет снег, начнет пробиваться свежая травка, появятся цветы, а воздух наполнится свежестью. Но март далеко не самый "весенний" месяц в Северной столице. Горожанам еще придется померзнуть и пережить большое количество дождей. Рассказываем, какой будет погода март 2022 года в Санкт-Петербурге.

- В течение месяца погодные условия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут формироваться под чередующимся влиянием антициклонических воздействий и восточных, и южных периферий циклонов. В связи с этим прогнозируется неустойчивый, часто меняющийся характер погодных условий. Периоды погожей малооблачной погоды будут сменяться ненастными днями, - рассказала "КП-Петербург" ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева.

Ожидается, что в течение марта в Петербурге будет тепло. Точнее, температурный фон окажется выше относительно нормы. Отметим, что в норме среднесуточная температура в марте в городе составляет минус 2,2 градуса. Также вследствие увеличения притока солнечной радиации среднесуточная температура воздуха в марте повышается от минус 4 градусов в первой декаде до минус 0,4 градусов - в третьей. Но в этом году должно быть теплее в среднем на 1-3 градуса. Так, только в первые три дня марта днем ожидается температура в районе плюс 2 градусов, дальше ждет снова похолодание.

В среднем за март в Петербурге выпадает 35 мм осадков. В этом году ожидается до 90-130 процентов от этой нормы. Поэтому стоит готовиться к мокрому снегу и дождям.

Но самая приятная новость в том, что количество солнечных часов в марте увеличится. Хоть в Петербурге и ожидается преимущественно пасмурная погода, все же солнечные часы могут составить до 135 часов.