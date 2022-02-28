Синоптик пообещала теплый и пасмурный март 2022 года в Петербурге

Теплый и пасмурный март ждет Петербург в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна уже на пороге. Март 2022 года в Санкт-Петербурге ожидается теплее, чем обычно, но при этом будет много ненастных дней. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- В течение месяца погодные условия в Петербург и Ленинградской области будут формироваться под чередующимся влиянием антициклонических воздействий и восточных и южных периферий циклонов. В связи с этим прогнозируется неустойчивый, часто меняющийся характер погодных условий. Периоды погожей малооблачной погоды будут сменяться ненастными днями, - рассказала Мироничева.

Ожидается, что среднемесячная температура воздуха в Петербурге будет на 1-3 градуса выше климатической нормы, которая составляет минус 2,2 градуса. Постепенно, благодаря увеличению солнечных часов, воздух будет прогреваться и к конце месяца уже установится плюсовая температура.

Что касается осадков, то в норме в марте выпадает порядка 35 мм. В этом году общая сумма составит 90-130 процентов от нормы.