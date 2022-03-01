Ребрендинг и цифровизация: как обновляются шоурумы Фольксваген Центров ВАГНЕР. Фото: пресс-служба Фольксваген Центров ВАГНЕР.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen в Санкт-Петербурге – продолжают обновлять шоурумы дилерских центров по концепции Digital Experience. В 2022 году к их числу прибавился Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта.

Ещё издали внешний вид центра на ул. Оптиков приковывает внимание. Причина этому –новый двухмерный логотип Volkswagen. Он пришёл на смену существовавшему с 2000 года трёхмерному варианту. Минималистичный шрифт на фасаде, «Фольксваген Центр ВАГНЕР», намекает, что здесь концентрируются на главном, отсекая всё лишнее.

Автолюбителю знакомо чувство, когда он переступает порог и попадает в мир лоска новых автомобилей. Глаза разбегаются от выбора! Вот почему гостеприимное «Добро пожаловать в Volkswagen» встречает его на входе. Фоном для приветствия стал новый фирменный цвет марки – оттенок ясного голубого неба, по которому жители города на Неве наверняка истосковались за осенне-зимний сезон.

Следом внимание переключается на ресепшн контрастного голубому оранжевого цвета, с динамическим освещением. Сразу за улыбчивым консультантом здесь находится зона для демонстраций: сотрудник отображает технические характеристики моделей на мониторе HD-качества и наглядно объясняет особенности комплектаций.

Большее чувство приватности теперь дарят новые индивидуальные зоны для общения с менеджером. Они отделены стеклянными перегородками, а внутри – мягкие и стильные кресла для удобного времяпровождения. Знакомство с интересующей информацией происходит через современные ЖК-мониторы или мобильное приложение на планшете у специалиста. А если комплектация уже настроена через онлайн-конфигуратор, собранный автомобиль выводится на экран или дисплей устройства при помощи персонального кода.

В обновлённом шоуруме стало проще ориентироваться из-за новых заметных указателей. Сотрудники каждого из отделов размещаются в собственном пространстве, отмеченном табличкой. А стенд с дополнительным оборудованием для автомобилей переехал на самое видное место – в центр зала.

Скоротать время теперь можно в клиентской зоне нового формата, где есть кафе с барной стойкой и удобной мебелью во всё тех же ярко-синих тонах. Неподалёку находятся стенды с богатым выбором сувениров на память. Среди них – фирменные брелоки, брендированные авторучки, термокружки и модели культового Volkswagen Beetle.

Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта существует уже 12 лет. Его торжественное открытие состоялось в 2010 году. Своё нынешнее название дилерский центр получил в апреле 2021 года. Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта стал вторым, прошедшим обновление по стандартам Digital Experience. С декабря 2021 года новую обстановку в шоуруме могли оценить посетители Фольксваген Центра ВАГНЕР Пулково на Стартовой улице. Главная задача концепции Digital Experience– обеспечить наилучший опыт за счет услуг и цифровых инноваций, которые делают жизнь проще и приятнее.

Адреса салонов официальных дилеров Volkswagen: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское шоссе, 157А).

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