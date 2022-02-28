Пять знаменитых пушистиков Санкт-Петербурга - котостолицы России

Упитанная Серафима совсем недавно вступила в должность хранительницы Петропавловской крепости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отношение к котам в Петербурге особенное. В блокаду они спасали город от нашествия крыс, а сейчас считаются символами Северной столицы. Здесь они служат в музеях, работают в кафе, предсказывают будущее и просто купаются в лучах славы. В Международный день котиков, 1 марта, мы вспомнили самых популярных пушистиков города на Неве.

КОТ-УЧЕНЫЙ

Кошки сами по себе животные не глупые, но иногда попадаются очень умные. Первая в нашем рейтинге кошка Муся, которая служит в библиотеке имени Владимира Маяковского. В 2007 году ее подбросили к порогу заведения, беременной и с переломанными лапами. Сотрудники библиотеки выходили бедняжку и оставили жить у себя. Муся оказалась очень любознательной дамой, да и нравилась посетителям.

Муся любит готическую литературу и бродить между стеллажей. Фото: vk.com/mayakovka_info

Муся обожает сидеть на подоконнике с видом на Фонтанку, любит готические романы и детскую литературу на иностранных языках.

- Муся – почетный вольный слушатель всех лекций и мероприятий. Однажды она почти сорвала доклад австрийского лектора, когда все присутствующие начали ее фотографировать. Мусю вообще всегда очень любили, а одна читательница даже попыталась ее похитить, - пишут сотрудники Маяковки в своей группе во «Вконтакте».

Мусю один раз признали лучшей служебной кошкой России.

ОРАКУЛ АХИЛЛ

За вкусняшку этот белоснежный пушистик готов на многое, даже будущее предсказать. Сейчас главным оракулом Петербурга является кот Ахилл из Эрмитажа. Девять лет назад он родился в стенах Государственного музея. Поговаривают, что его отцом был знаменитый Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот, знаменит он не только именем, но еще и тем, что занимал пост президента в городском котокафе после того, как вышел на пенсию с музейной службы. Но и даже при этом этому пушистому оракулу пришлось начинать с самых низов, а свое благородное имя не раз и не два отстаивать зубами и когтями. Другие коты из Эрмитажа его не любили, но голубоглазый красавец не оставил шанса своим сородичам и стал главным любимчиком.

В своих предсказаниях Ахилл еще не ошибался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Надо сказать, что Ахилл глух, но тонко чувствует, особенно футбол. Поэтому он и стал главным футбольным оракулом. Он правильно предсказывал исходы матчей Чемпионата Европы. Благодаря экстрасенсорному нюху и обаянию фанатов у блондина по всему миру навалом, в Instagram только больше 20 тысяч.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ПЫШКА

Кошка Серафима только недавно стала хранительницей Петропавловской крепости. Она сменила старейшую служительницу Капитолину, которая пробыла на своем посту без малого двадцать лет. Поэтому, как не стало в Петропавловке хозяйки, решили найти новую, и выбор пал на эрмитажную красотку.

До Петропавловки Серафима шесть лет жила в подвале Эрмитажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серафима шесть лет обитала в подвалах Эрмитажа, но не дружила со своими сородичами, поэтому повышению по карьерной лестнице была четырьмя лапами «за». И как только приступила к своим новым обязанностям, сразу навела там свои порядки. Из-за миленького вида, котейку так перекормили охранники, что смотрительницу пришлось посадить на диету. Теперь кошку активно приводят в форму к лету.

НЕ КОТ, А ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Мировая знаменитость – кот по кличке Заратустра. Изображения с ним украшают полотна Рембрандта, Тициана, Ван Гога. Правда, путешествует котик по шедеврам мировой живописи благодаря своей хозяйке, петербургской художнице Светлане Петровой. Девушка вписала рыжика компанию к косолапым мишкам Васнецова, отправила на чай к купчихе Кустодиева и даже заменила им Венеру на картине Боттичелли. И сложно не согласиться, что от этого работы стали только лучше.

Изображения с ним украшают полотна Рембрандта, Тициана, Ван Гога. Фото: instagram.com/fatcatart

Также считают и фанаты котейки, которые следят за новыми работами с изображением Заратустры. Сейчас на пушистика подписано больше 200 тысяч человек со всего мира.

В семье художницы Заратустра оказался в 2005 году. Кот обыкновенный, беспородный. Мама Светланы подобрала его на улице, а потом достался в наследство и ей после смерти родительницы. Ни на какую мировую известность для себя и своего питомца петербурженка и не рассчитывала — просто решила в один из дней попытаться создать новый интернет-мем и посмотреть, что из этого выйдет. Вышло блестяще.

СТАРШИЙ МЯУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Первый кот с трудовой книжкой живет в Выборгском замке. Еще один рыжик по кличке Филимон в действе и не мог мечтать о таких привилегиях, ведь до этого котяря вел бродячий образ жизни, пока не пришел в музей. Рыжий пушистик сразу навел шороху местным мышам и решил остаться. В 2018 году его официально взяли на работу на должность «Старший мяучный сотрудник», при чем оформили задним числом. Все по-честному: в обязанности Филимона входит ловить грызунов и фотографироваться с туристами. А в замен его хорошо кормят и кот может спать в любое удобное для него время.

Филимон первый кот с трудовой книжкой и официальной должностью. Фото: instagram.com/sirfilimon/

Не стоит думать, что Филимон только и делает, что праздно проводит время. На самом деле, у него очень много обязанностей. Утром и вечером он совершает обход территории, а в течение дня вместе с сотрудниками готовит выставки, оформляет афиши, участвует в проведении экскурсий, держит на контроле процесс реставрации башни Святого Олафа.

У него есть не только аккаунт в Instagram, но и собственный пресс-секретарь, он же известный блогер – игрушечный заяц Матвей Мартовский.