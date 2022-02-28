У ЗакСа Петербурга изменится структура

У Заксобрания Петербурга изменится структура Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На ближайшей сессии законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты рассмотрят документ, который изменит структуру органа. К семи имеющимся в парламенте комиссиям добавятся еще три. Об этом в пятницу, 28 февраля 2022 года, в эфире Радио "КП-Петербург" 92.0 FM рассказал депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.

- В завершающую стадию идет реформа структуры законодательного собрания, ее в свое время обозначил спикер парламента Александр Бельский. Среди депутатского корпуса была проведена большая работа по изменению этой структуры. В Заксобрании Петербурга появится три новых направления, три новых комиссии, - рассказал Четырбок.

По его словам, первая новая комиссия будет отвечать за городское хозяйство и создание комфортной городской среды. В ее сферу деятельности войдет большой жилищный блок.

Второе направление - это транспорт и транспортная структура. Появление этой комиссии связано не только с транспортной реформой, которая началась в Северной столице, но и в целом с решением транспортного вопроса города. Деятельность этого направления будет касаться не со строительством развязок и велодорожек. Транспортная комиссия также займется работой над маломобильными средствами передвижения – пресловутыми самокатами и гидроскутерами и прочим. Кроме того, депутаты комиссии займутся блоком вопросов, связанных с водным судоходством, водным транспортом, строительство метро и так далее.

Третья комиссия достаточно комплексная будет заниматься делами молодежи, связями с общественными объединениями и цифровизацией: начиная от электронного предоставления государственных услуг до платной парковки и так далее. Именно эта комиссия должна сопровождать законодательное обеспечение цифровизацией в нашем городе.