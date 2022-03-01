Фелинолог знает, как котику хорошо бывает. Как избавить питомца от весенней хандры

Хвостатым иногда нужна помощь зоопсихолога. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спать весь день, кушать по расписанию и охотится за птицами через окно –это только со стороны жизнь котиков может показаться сплошным удовольствием. Оказывается, у хвостатых, как и у людей, случаются депрессии. Да такие, что их хозяевам и не снилось! И тут уже без котопсихолога не обойтись. В преддверии Всемирного дня кошек (1 марта) мы пообщались с необычным специалистом - фелинологом, и узнали, как спасти питомца от хандры.

«Нет невоспитанных котиков, есть невоспитанные хозяева»

Все знают, чем занимаются кинологи, а слышали ли вы о кошачьих психотерапевтах – фелинологов? А они есть!

- Наши услуги стали пользоваться спросом недавно, буквально года два назад, - объясняет фелинолог, зоопсихолог Екатерина Осетрова. - Может, это связано с тем, что люди начали заводить себе экзотических кошек: сервалов, пум - и хозяевам потребовались новые знания. Правда, для нас все кошки одинаковые - и породистые, и экзотические. В основном мы решаем психологические проблемы домашних кошек, в которых зачастую виноваты сами хозяева.

Любовь и ласка спасет котиков от психологических проблем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Углубившись в специализацию фелинологов, понимаешь, что они придерживаются такой же линии, как и психологи с пациентами-людьми. Слышали высказывание, что нет невоспитанных детей, есть невоспитанные родители? Тут то же самое. «Нет невоспитанных котиков, есть невоспитанные хозяева» - первое, что скажет вам фелинолог, увидев на приеме с расцарапанными руками. Как объясняет Осетрова, проблемы психологического характера у пушистика всегда выражается агрессией или фобией. Так что, если ваш Барсик шипит, дерет мебель, ходит в туалет мимо лотка или вовсе перестал играть с любимой пластмассовой мышкой, - срочно на прием!

- Есть мнение, что коты не привязываются к людям и более независимы от нас, нежели собаки. Но это неправда, - заверила Екатерина. - Кот выбирает себе хозяина не по принципу, кто его кормит, а кто вызывает у него эмоции и привязанность. Коты животные не стадные, они живут, как львы, охраняя свою территорию. Но человека они воспринимают как хозяина, а не вожака. Если они вас полюбили, то это надолго.

ВСЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ

Частые проблемы, с которыми котики обращаются к Екатерине, - приучение к лотку. А ведь причина туалетных проблем может быть банальной: любимчику может просто не нравиться наполнитель - котейки любят рыть. К проблемам с лотком может привести и операция по удалению когтей (так что подумайте много раз, прежде чем отдавать на нее кота).

Впрочем, исправить можно все, исключив раздражитель. Перевоспитать можно и при помощи игр и дрессировки. Но ругать или бить мурлыку ни в коем случае нельзя - так можно только все испортить!

- Еще одна частая проблема - хозяева считают, что их Мурзику скучно. На самом же деле обычно питомцу достаточно нашего общества. Главное не забывать его чаще гладить и хвалить, - добавляет Екатерина.

Один сеанс у котопсихолога может стоить до двух тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но котики не были бы котиками, если бы всего вышеописанного им было мало для дзена. Накормив кота, почесав пузико и за ушком и поменяв лоток, наступает следующая стадия. Релакса. Если ваш кот с тонкой душевной организацией, следующие процедуры придется сделать регулярными.

- Кошки любят расслабляющую музыку: Моцарт, Бетховен или что-то из других классических произведений, но спокойных – проверьте! – советует Осетрова. - Можно включать им музыку для медитации, они тоже получают удовольствие. Делайте своему котану успокаивающие массажи подушечек на лапках, поглаживайте. Есть еще техника успокоения, когда кошек перебинтовывают в некоторых местах, так у них расслабляются мышцы и уходит напряжение. Но за таким массажем стоит обратиться к специалисту.

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«Мурзик, ко мне!» или поддаются коты дрессуре?

Лучший пример того, что кошки поддаются дрессуре - работа Юрия Куклачева. Но не стоит рассчитывать, что спустя неделю после занятий ваш питомец начнет ходить на задних лапах и делать «Голос», как собака. Дело в особенностях устройства нервной системы. Собаки устают намного медленнее, а у котиков своя волна. Они любят размеренный ритм и смену деятельности: 15-20 минут активности – и, все, пора на бочок, вздремнуть.

- Одни кошки любят мяукать, другие - запрыгивать куда-то повыше, третьи - сидеть в коробке. Используйте эти предпочтения животного! Поощряйте нужное вам поведение, а потом вводите словесную команду. Лучше начинать обучение с маленького возраста - тогда можно приучить кошку хоть в кастрюле спать, хоть лапу подавать. Но если вам это не надо, можно обойтись и без дрессуры. У меня дома живут самые обычные кошки, ни одной команды они, конечно, не знают, - смеется фелинолог.

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Личная встреча со специалистом – в пределах 2000 тысяч за котосеанс.