Эксперты - о транспортной реформе Петербурга: Откладывать уже некуда

Транспортная реформа в Петербурге стартует 1 апреля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Общественный транспорт Петербурга переходит под государственное крыло. Никаких пыльных маршруток и душных пазиков. Никаких монеток и остановок по взмаху руки. Реформу запускают ровно через месяц, 1 апреля 2022 года. Ее откладывали целых два года из-за пандемии. Выбрать свою модель развития, по распоряжению федералов, должен был каждый регион России. Петербург выбрал переход на брутто-контракты: плата за проезд будет поступать напрямую государству, а оно станет переводить деньги перевозчикам. Но чтобы все работало правильно, придется полностью отказаться от наличных - останутся только «Подорожники», банковские карты и заранее купленные билеты.

САНКЦИОННЫЙ БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

На дворе омикрон, на мировой арене неспокойно, но оттягивать реформу уже некуда.

- Удачного момента можно не дождаться никогда, - размышляет профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Андрей Горев. - Перевозчики успели закупить новый подвижной состав, поэтому снова переносить реформу нет смысла.

Главный недостаток прежней системы, по мнению Смольного, - бесконтрольные маршрутки. Через них проходят миллионы серых платежей. При этом четкий график отсутствует, водители носятся по дорогам и отклоняются от маршрутов, попутно нарушая ПДД. Да и сам коммерческий транспорт часто изношен и не подходит для инвалидов и мам с колясками.

В ходе реформы на линию выйдут 2800 новых современных автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ходе реформы на линию выйдут 2800 новых современных автобусов - на газу, с климат-контролем, адаптированные для пассажиров с любыми особенностями. Обновят и трамваи, троллейбусы, поезда метро. Планируют поставить более двухсот новых остановок.

Пятьдесят существующих маршрутов наземки изменят. Их доработали по итогам исследований, в которых учли растущие жилые районы. Радикально перерисована линия только 197-го автобуса - теперь она проследует до Ленсоветовского. Остальные немного укоротят, продлят либо частично перенесут на другие улицы.

Перспектива радужная, но кризис способен внести коррективы. Импортозамещение рулит, но не на все сто.

- Первая сложность - обеспечить все маршруты автобусами. Санкции, введенные зарубежными производителями автокомпонентов и запчастей, могут сказаться на производстве отечественных автобусов, - рассказывает доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Дарья Щербакова.

Могут возникнуть и проблемы с установкой валидаторов - и, как следствие, с бесконтактной оплатой проезда. В целом затраты на реформу значительно вырастут.

Главный недостаток прежней системы, по мнению Смольного, - бесконтрольные маршрутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОРОГИ НЕ ГОТОВЫ?

У системы есть слабые места, и никакие обстоятельства тут ни при чем. Одна из задач реформы - обеспечить приоритетное движение общественного транспорта. Это пытаются, но не могут сделать уже давно.

- Дорожная сеть не готова к этому. Здесь просто полный провал, потому что нет координации. Потеряна управляемость в развитии городского транспорта, - говорит Андрей Горев. - В идеале нужны выделенные полосы, приоритет для трамваев на светофорах.

Приоритет уже есть у частного трамвая «Чижик». То же самое будет полезно и для остальных, тогда они станут более удобными и смогут лучше окупать себя.

Еще одно слабое место - остановки. Их не ставили десятки лет, а сейчас единомоментно появятся сотни новых. Какими будут их качество и внешний вид? Остается надеяться на лучшее.

Кроме того, перевозчики в других регионах уже жалуются на денежный дефицит из-за ультрасовременной системы брутто-контрактов.

- Те города, которые не оптимизировали маршрутную сеть, не сократили затраты и действовали на авось, получили проблемы - Ярославль, Тверь. Перевозчики говорят, что не хватает денег, которые им платят за обслуживание транспорта, - рассказывает Горев. - Они уходят, банкротятся. Нам главное заранее просчитать затраты и возможности, все взвесить и убедиться. Но в целом бюджету Петербурга это под силу.

КОНКРЕТНО

Этапы реформы:

I, 1 апреля:

864 автобуса выйдут на 97 маршрутов с полным сохранением пути

II, 1 июня:

693 автобуса выйдут на 94 маршрута, часть из которых будут новыми

III, 15 июля:

1244 автобуса выйдут на 156 маршрутов, часть из которых будут новыми

Коммерческий транспорт не подходил для инвалидов и мам с колясками. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Как изменят маршруты наземки?

- 34 - продлят, количество автобусов увеличат;

- 9 - частично перенесут на другие улицы;

- 6 - укоротят, чтобы уменьшить интервал движения;

- 1 - заметно изменят (автобус №197).

ВАЖНО!

С апреля в наземке поэтапно откажутся от приема наличных. Оплатить проезд можно будет «Подорожником», льготными билетами, банковскими картами, QR-билетом.QR-билеты за наличные будут продавать в кассах метро и киосках «Организатора перевозок».