Мощный пожар возник рядом с «Невской ратушей» в центре Петербурга

В Дегтярном переулке горит строящееся здание. Фото: vk.com/spb_today

Сильное возгорание произошло в строящемся здании в центре Петербурга. Утром 1 марта вспыхнул корпус нового компллекса в Дегтярном переулке. В небо тут же поднялся столб черного дыма. Фото и видео появились в соцсетях.

- Горит строящийся корпус «Невской ратуши». Дым до «Ладожской», - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным городского управления МЧС, пожар возник в 9:03 утра. Именно тогда поступил сигнал в дежурную часть.

Дым виден издалека. Фото: vk.com/spb_today

- В 11-этажном строящемся здании по адресу: Центральный район, Дегтярный переулок , дом 5, произошло возгорание на кровле. Площадь пожара уточняется, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

На месте ЧП работают восемь единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

ОБНОВЛЕНО:

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В 9:39 пожар локализован, - уточняют в МЧС.