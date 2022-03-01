Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 8:34

Что изменилось в жизни петербуржцев с 1 марта 2022 года

Рассказываем о законах и новшествах, которые вступают сегодня в силу
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Одно из ожидаемых изменений - новые правила оплаты парковки.

Одно из ожидаемых изменений - новые правила оплаты парковки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ЗА ПАРКОВКУ

С 1 марта 2022 года льготные разрешения на парковку будет выдавать не «Городской центр управления парковками», как это было раньше, а комитет по транспорту. Речь, напомним, идет о разрешениях для тех, кто живет непосредственно в зоне платной парковки.

Что это значит для горожан? Ну, по сути, ничего необычного: просто теперь, оформляя разрешение, нужно будет отправлять деньги по новым реквизитам. Они представлены на официальном сайте комтранса. Сама сумма не изменится – 1 800 рублей за один год. Можно заплатить и за несколько лет вперед – но не больше трех за один раз.

ОБРАТНОЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ БОЛЬНИЦ

Не то, чтобы это касалось всех и каждого, но упомянуть все же стоит. Петербург продолжает держать намеченный курс на полное «выздоровление» от COVID-19. Так, по сообщениям городского комитета по здравоохранению, с 1 марта 2022 года в в седьмом павильоне госпиталя «Ленэкспо» закроют сразу 400 инфекционных коек, а в пансионате «Заря» - еще 150. Кроме того, продолжится перепрофилирование городских стационаров. Так, в нормальный «доковидный» режим работы частично вернутся Городская психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова, Городская больница Святого Георгия и Клиническая больница Святителя Луки.

«Доковидный» режим работы частично вернулся в несколько городских больниц.

«Доковидный» режим работы частично вернулся в несколько городских больниц.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ОТСРОЧКА ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Тем, кто не успел подать заявку на кадастровые работы, техническое обследование или перепланировку жилья в Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Санкт-Петербурга, придется отложить все эти процедуры до 21 марта. ГУИОН временно уйдет в «спящий режим». Причина – реорганизация, после которой учреждение будет преобразование в государственное бюджетное предприятие.

- Обращаем ваше внимание на то, что в связи с временным приостановлением работы клиентских центров предприятия, выдача документов физическим лицам не будет осуществляться в период с 1 марта по 5 марта 2022 года. Выдача документов будет возобновлена с 9 марта 2022 года», — говорится на сайте ГУИОН.

ЗАВЕРШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЭШБЕКА

В ночь с 28 февраля по 1 марта Ростуризм официально остановил программу возврата денег за покупку туров для путешественников – так называемый «туристический кэшбек». Изначально программу хотели продлить до 12 апреля, однако россияне проявили к ней огромный интерес – и сумма «обратных» выплат в итоге превысила все предварительные подсчеты. Продолжится ли программа в дальнейшем – не известно. Ранее Ростуризм обещал, что это произойдет ориентировочно осенью 2022 года.

Ростуризм официально остановил программу возврата денег за покупку туров для путешественников.

Ростуризм официально остановил программу возврата денег за покупку туров для путешественников.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

С 1 марта вступают в силу также новые ограничения для автомобилистов. Отныне им под страхом административной ответственности запрещено ездить на транспорте, на который не оформлена «диагностическая карта, допускающая транспортное средство к участию в дорожном движении» - то есть, проще говоря, техосмотр. Касается, это, впрочем, не всех, а только тех, у кого:

- Автомобилю исполнилось четыре года с момента покупки (то есть, техосмотр должен быть пройден впервые);

- Автомобиль используется в коммерческой деятельности;

- У автомобиля закончился срок действия диагностической карты.

Штраф за отсутствие техосмотра составит 2 000 рублей.

КАРТИНА ДНЯ