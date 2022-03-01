Что изменилось в жизни петербуржцев с 1 марта 2022 года

Одно из ожидаемых изменений - новые правила оплаты парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ЗА ПАРКОВКУ

С 1 марта 2022 года льготные разрешения на парковку будет выдавать не «Городской центр управления парковками», как это было раньше, а комитет по транспорту. Речь, напомним, идет о разрешениях для тех, кто живет непосредственно в зоне платной парковки.

Что это значит для горожан? Ну, по сути, ничего необычного: просто теперь, оформляя разрешение, нужно будет отправлять деньги по новым реквизитам. Они представлены на официальном сайте комтранса. Сама сумма не изменится – 1 800 рублей за один год. Можно заплатить и за несколько лет вперед – но не больше трех за один раз.

ОБРАТНОЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ БОЛЬНИЦ

Не то, чтобы это касалось всех и каждого, но упомянуть все же стоит. Петербург продолжает держать намеченный курс на полное «выздоровление» от COVID-19. Так, по сообщениям городского комитета по здравоохранению, с 1 марта 2022 года в в седьмом павильоне госпиталя «Ленэкспо» закроют сразу 400 инфекционных коек, а в пансионате «Заря» - еще 150. Кроме того, продолжится перепрофилирование городских стационаров. Так, в нормальный «доковидный» режим работы частично вернутся Городская психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова, Городская больница Святого Георгия и Клиническая больница Святителя Луки.

«Доковидный» режим работы частично вернулся в несколько городских больниц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ОТСРОЧКА ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

Тем, кто не успел подать заявку на кадастровые работы, техническое обследование или перепланировку жилья в Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Санкт-Петербурга, придется отложить все эти процедуры до 21 марта. ГУИОН временно уйдет в «спящий режим». Причина – реорганизация, после которой учреждение будет преобразование в государственное бюджетное предприятие.

- Обращаем ваше внимание на то, что в связи с временным приостановлением работы клиентских центров предприятия, выдача документов физическим лицам не будет осуществляться в период с 1 марта по 5 марта 2022 года. Выдача документов будет возобновлена с 9 марта 2022 года», — говорится на сайте ГУИОН.

ЗАВЕРШЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЭШБЕКА

В ночь с 28 февраля по 1 марта Ростуризм официально остановил программу возврата денег за покупку туров для путешественников – так называемый «туристический кэшбек». Изначально программу хотели продлить до 12 апреля, однако россияне проявили к ней огромный интерес – и сумма «обратных» выплат в итоге превысила все предварительные подсчеты. Продолжится ли программа в дальнейшем – не известно. Ранее Ростуризм обещал, что это произойдет ориентировочно осенью 2022 года.

Ростуризм официально остановил программу возврата денег за покупку туров для путешественников. Фото: Олег ЗОЛОТО

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

С 1 марта вступают в силу также новые ограничения для автомобилистов. Отныне им под страхом административной ответственности запрещено ездить на транспорте, на который не оформлена «диагностическая карта, допускающая транспортное средство к участию в дорожном движении» - то есть, проще говоря, техосмотр. Касается, это, впрочем, не всех, а только тех, у кого:

- Автомобилю исполнилось четыре года с момента покупки (то есть, техосмотр должен быть пройден впервые);

- Автомобиль используется в коммерческой деятельности;

- У автомобиля закончился срок действия диагностической карты.

Штраф за отсутствие техосмотра составит 2 000 рублей.