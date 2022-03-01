Смягчение ковид-ограничений в Ленинградской области с 1 марта 2022 года: Что изменилось

Смягчение ковид-ограничений в Ленинградской области с 1 марта 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Дрозденко подписал смягчение ковид-ограничений в Ленинградской области с 1 марта 2022 года. Они коснулись медицинской помощи, в первую очередь для детей. Рассказываем, что изменилось в области с весны.

- С 1 марта в Ленинградской области возобновлены все виды оказания медицинской помощи детям – в том числе, в поликлиниках и дневных стационарах, - рассказали в администрации Ленобласти.

Плановую медицинскую помощь в условиях стационара будут оказывать всем несовершеннолетним, а также пациентам, получающим химиотерапевтическое лечение при онкологических заболеваниях.

Плановая медпомощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях, кроме профосмотров и диспансеризации, разрешена для детей, пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка помощи может повлечь ухудшение состояния или угрожать жизни, а также по профилю акушерство и гинекология.

Разрешены профилактические осмотры и диспансеризация для определенных групп населения и диспансерное наблюдение взрослого и детского населения.