Корм для животных, одежда и обувь: Что может пропасть с прилавков Петербурга из-за санкций и падения рубля

Специалисты уверяют, что причин для массовой паники нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России в целом и в Северной столице в частности непростые времена. В условиях, когда с одной стороны давят санкции, а с другой - курс валют, народ не знает, куда бежать и на что тратить деньги. Успокаиваемся и выдыхаем. Да, придется непросто, но причин для массовой паники нет. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

ТОРГОВЛЯ НА ПАУЗЕ

По словам Дмитрия Прокофьева, если санкции усилят, Петербургу придется тяжело. И, возможно, в чем-то даже тяжелее, чем другим городам России.

- Петербург - уникальная в России прибрежная агломерация, - отметил экономист. - Он и мегаполис, и промышленный и финансовый центр, и порт. И не просто порт - большой транспортный хаб, который активно участвует в международной торговле. Нет международной торговли - и Петербург оказывается в сложной ситуации.

Петербург - уникальная в России прибрежная агломерация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасает, впрочем, то, что международной торговли не то чтобы нет совсем - она стоит на паузе, и все товарно-денежные отношения между Россией и заграницей (особенно европейскими странами) теперь сильно затруднены.

- Предыдущие санкции практически не касались потребительских товаров, - объяснил Дмитрий Прокофьев. - Никто не запрещал их ввозить. Да, из-за рост курса валют они обходились дороже, но, тем не менее, магазины оставались полными. Сейчас ситуация изменилась. Власти ограничивают использование валюты для оплаты импорта. Валютной выручки не хватает. Значит, придется расставлять приоритеты - выбирать, что покупать на остатки валютной выручки, а без чего народу - то есть нам с вами - можно обойтись.

Что это будет, пока неизвестно. Санкции ввели буквально вот-вот, так быстро антикризисные программы не придумываются. Поэтому каких товаров на прилавках не будет и как долго, сказать сейчас не может никто. Но определенные выводы можно делать уже сейчас.

Может быть серьезно ограничен ширпотреб - одежда и обувь среднего ценового сегмента. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сегодня есть смысл покупать те товары, которые по каким-то причинам не будут ввозиться в страну, - констатирует экономист. - Это, например, товары для животных: корма, вся ветеринария. Может быть серьезно ограничен ширпотреб - одежда и обувь среднего ценового сегмента. С лекарствами вопрос сложный, потому что есть препараты, которые в России не производятся в принципе. И есть лекарства, которые делаются на основе импортного сырья и на импортном оборудовании, которое просто так не заместишь.

ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ ОШИБКИ

Могут серьезно просесть мебель и товары для дома. А вот с бытовой техникой все не так однозначно. Без тумбочки или даже дивана жить можно, а вот без плиты или холодильника - уже с трудом.

- Логично предположить, что сейчас упор будет делаться на жизненно необходимые товары и товары, которые могут обеспечить максимальную валютную выручку, - констатирует эксперт.

Ситуация меняется с катастрофической быстротой, предугадать ничего невозможно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоит ли прямо сейчас бросать все дела и бежать закупаться? Однозначного ответа на этот вопрос не дать - ситуация и внутри страны, и вне ее меняется с катастрофической быстротой.

- Я бы, наверное, посоветовал сделать так, - рассуждает Дмитрий Прокофьев. - Вспомните, какие ошибки вы допускали во время предыдущих глобальных кризисов. При кризисе 2008 года, например, или во время пандемии коронавируса. Определитесь с тем, чего вам больше всего не хватило в то время - и именно это купите. Неважно, что это будет - одежда, обувь, лекарства или новая техника. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, что давать какие-то конкретные рекомендации просто невозможно. Каждый должен, прежде всего, смотреть на себя и свои потребности.