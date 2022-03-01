Экономика Петербурга превысила допандемийный уровень

Экономика Петербурга преодолела негативные факторы и превысила допандемийный уровень Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург справился с экономическими трудностями, которые принесла пандемия. Более того, город смог не только преодолеть негативные факторы, но и превысить экономически допандемийный уровень. Об этом 1 марта 2022 года заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Наша экономика преодолела воздействие негативных факторов, связанных с COVID-19, полностью завершила восстановление и превысила уровень, достигнутый до пандемии, - отметил градоначальник.

Уже к концу 2021 года оборот компаний Северной столицы увеличился в 1,6 раза. Во столько же раз вырос и оборот оптовой торговли. Объем услуг транспортных компаний тоже пошел в рост в 1,8 раза. Более того, индекс промышленного производства - 107,5 процентов, что на 9,1 процентов больше, чем было годом ранее.

Беглов подчеркнул, что город активно развивался в последние три года. Планируется, что рост доходов бюджета в текущем 2022 году составит 890 миллиардов рублей. Для примера, в 2018 он составил 580 миллиардов.

Отдельно градоначальник отметил, что материальное положение жителей Петербурга стало лучше. Так, сейчас в городе насчитывается 1,7 миллион автомобилей, а жилплощадь на человека выросла с 25,4 до 27,7 кв. метров.

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