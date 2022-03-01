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Общество1 марта 2022 16:03

Эксперты объяснили, возможно ли к 2030 году построить в Петербурге 21 новую станцию метро

Застройщик возлагает надежды на победу над бюрократией
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Смольный анонсировал 21 новую станцию. Четыре из них должны открыться на два года раньше.

Смольный анонсировал 21 новую станцию. Четыре из них должны открыться на два года раньше.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство метро в Петербурге пообещали ускорить. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры анонсировал открытие 21 новой станции к 2030 году. Четыре из них – «Сосновую поляну», «Петергофское шоссе», «Брестскую» и «Улицу доблести» - теперь и вовсе должны построить быстрее, чем планировали. Ура? Не совсем. Перспективы, конечно, грандиозные, но у независимых экспертов к ним много вопросов.

МЕНЬШЕ БУМАЖЕК - БОЛЬШЕ ДЕЛА

Сейчас общий план до 2030 года выглядит так.

Сейчас общий план до 2030 года выглядит так.

Фото: Ольга ЖУК

Выглядит оптимистично! Но за счет чего же хотят ускориться? «КП в Петербурге» направила этот вопрос в Комитет по транспортной инфраструктуре. А пока созревал ответ (он так и не поступил на момент верстки номера), мы успели пообщаться с «Метростроем Северной столицы». Там говорят интересно: оказывается, речь идет не об ускорении самого строительства - ожидается маленькая победа над бюрократией.

- Нам обещают, что быстрее будут завершены проектирование и работы с разрешительной документацией. Обычно на это закладывают большой срок. Мы в свою очередь будем готовы раньше приступить к работам, - рассказывают в пресс-службе МССС.

Специалисты реалистично напоминают, что открытия станции раньше заявленного срока обычно не происходит.

Специалисты реалистично напоминают, что открытия станции раньше заявленного срока обычно не происходит.

Фото: Александр ГЛУЗ

«ВЫГЛЯДИТ КАК ЧИСТОЙ ВОДЫ ИДЕЯ»

Вот только опыт жизни в Петербурге порождает скепсис и сомнения. Неужели нас ждет чудо даже в самые темные времена? Сейчас все как возьмет и замечательно заработает?

- К сожалению, ни в новых, ни в старых условиях эти планы не кажутся мне реалистичными, - отмечает доктор экономических наук, заведующая кафедрой «Экономика транспорта» СПбГУПС Наталья Журавлева. - У нас никогда не было открытия станции раньше заявленного срока. Всегда была тенденция открывать станцию на год-три позже, чем объявляли первоначально. Можно ожидать перемен, если изменились бы система строительства и ввода станций, система финансирования. Но на этот счет у меня оптимизма тоже нет.

А ведь сейчас еще наступил беспрецедентный кризис. Новый план заявили на следующий день после начала военной спецоперации на Украине, а разработали задолго до этого. Пока «Метрострой Северной столицы» ориентируется на этот план и готов делать, что должен. Если что-то изменится - нам оперативно сообщат.

- Все это выглядит пока как чистая идея, полная энтузиазма. Деньги на станции еще не выделены. Времена сложные, - рассуждает заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» СПбГУПС Александр Ледяев. - Банк ВТБ, один из совладельцев МССС, попал под жесткие санкции. Как он после этого сможет софинансировать строительство - неизвестно.

Когда все станции откроются, то 40 процентов петербуржцев будут жить в пешей доступности от метро.

Когда все станции откроются, то 40 процентов петербуржцев будут жить в пешей доступности от метро.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под большим вопросом оказалось все: поставки техники, ремонт и закупка оборудования, оснащение электроникой. Варианты, как выйти из кризиса, правда, есть, но не лучшие.

- Санкции отразятся на всем. Финансовые ограничения - это лишь половина от того, что будет сдерживать рост, - говорит Наталья Журавлева. - Вообще ограничения - это не новая история, поэтому я думаю, что через Китай или другим путем наладят поставки материалов, чипов, техники. Но качество упадет. Одно дело - оригинальная вещь, другое - копия.

Но все же стоит потерпеть и подождать. Ведь если свершится невероятное, и все станции откроются в срок, то 40 процентов петербуржцев будут жить в пешей доступности от метро.

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