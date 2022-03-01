Петербуржцы штурмуют аптеки ради импортных препаратов. Эксперты говорят, что это бесполезно

Люди хотели закупиться импортными лекарствами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с магазинами бытовой техники петербуржцы начали штурмовать аптеки. После того как европейские страны по очереди объявляли России санкции из-за военной операции в Украине, жители бежали закупаться импортными лекарствами. Теперь люди боятся, что в ближайшем будущем таблеток может не стать в свободном доступе.

В частности, очереди в аптеках были замечены на Петроградской стороне. Второй день подряд люди вытягиваются в длинную вереницу у входа, нервничают. Кто-то пришел за препаратами от сердца и сосудов, другие для печени и суставов, третьи – охотятся за иностранным инсулином. С последним возникли проблемы, петербуржцы закупаются конкретно – выносят по несколько коробок. Теперь в некоторых точках импортного препарата для страдающих диабетом просто нет в наличии.

- Иностранного инсулина - по крайней мере короткого - в продаже сейчас найти очень трудно, - делятся провизоры. - В выходные люди выносили по десять коробок за раз. Запрашиваем новые поставки, но склады практически пустые, когда и что придет - неизвестно. Под бронь его сейчас не дают, потому что слишком востребованное лекарство. Единственный вариант - обзванивать аптеки и собирать, где что есть: по упаковке, по две, по шприцу.

Большие очереди замечены в аптеках Петроградского района Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские производители лекарств спешат успокоить людей. Препаратов хватит всем, поэтому штурмовать аптеки не стоит. Как рассказал «Комсомольской правде –Петербург» генеральный директор «Полисан» Дмитрий Борисов, его компания выпускает «Циклоферон», все лекарства из списка жизненно важных производятся в России и компоненты их тоже есть в нашей стране.

- Есть проблемы только с упаковочными материала, но это логистические моменты. Мы их решаем. В России производятся около 70% препаратов, а из жизненно важных вообще все. Так что больших трудностей не должно. Мы свою работу не останавливаем. Сейчас у нас изготовлено лекарство на десять месяцев вперед, - рассказал Борисов. – А вот оборудование у нас в основном импортное, но и тут не стоит переживать. Расходных материалов у нас впрок, хватит на обслуживание на полгода вперед.

С импортными таблетками все-таки может случиться «турбулентность», считает эксперт. Как минимум первое время фармацевтическим компаниям придется налаживать новые отношения, а простым людям готовиться платить за импортные лекарства в разы больше обычного.

- Что касается импортных препаратов, то скорее всего они подорожают. Сами видите, какой сейчас курс валют, а цена напрямую будет зависеть от доллара. Но я не думаю, что будут перебои. Обычно, санкции не касаются поставок лекарственных средств, - считает Дмитрий Борисов.

Проблем не испытают также больницы, заявили в комитете здравоохранения Петербурга. По их словам, все жизненно необходимые препараты закуплены на год вперед.

- У нас в списке препараты как отечественного производства, так и зарубежного. Контракты по поставке мы заключаем заранее, поэтому сейчас у нас все есть, - убедила «Комсомольской правде –Петербург» пресс-секретарь ведомства Ольга Рябинина.