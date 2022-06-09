Из прошлого - в будущее, или чем снова удивил Дубае: абраи, музей будущего и фудмолл с видом на Бурдж-Халифа

Чуть меньше шести часов из Петербурга - и вы в Дубае. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Пока мир потихонечку освобождается от коронавирусных оков, отдыхающие несмело прикидывают, где провести ближайший отпуск. Ах, вас также не прельщают забитые под завязку курорты Черного моря и турецкого побережья? Тогда, как говорится, мы идем к вам. А точнее, едем в Эмираты.

Выбросив из головы заевшую в пандемию песню каждого десятого петербуржца «На недельку до второго, я уеду в Комарово», пристально изучаем правила въезда и пакуем чемоданы. Благо, Петербург и Дубай связывает прямой рейс авиакомпании Emiraites – пять с половиной часов – и вы словно на другой планете. Такое сравнение как нельзя лучше описывает страну, которая, как вы помните, в конце 1960-х годов представляла из себя одну бескрайнюю пустыню.

Из Петербурга в Дубай летает авиакомпания Emirates. Фото: Ирина БЫСТРОВА

«ЦЕЛЬ ВИЗИТА? СКОЛЬКО ВАЛЮТЫ С СОБОЙ?»

Объединенные Арабские Эмираты пока вовсю соблюдают антиковидные ограничения (на входе в ТЦ у вас возможен флешбек, так как охранники попросят надеть маску). Поэтому и требования к приезжающим соответствующие: либо вакцина («Спутник» годится), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета в Дубай, и наличие специального приложения в вашем смартфоне «COVID-19 DXB». Если с первыми двумя вариантами все предельно понятно, то с приложением пришлось попыхтеть. Несмотря на то, что это официальная, государством одобренная программка, сделана она, мягко говоря, не по-дубайски. И если верить комментариям в App Store, понервничать перед вылетом пришлось не мне одной. Все, что дает сделать это приложение, загрузить его. Код для регистрации не приходит, даже если вводить свой номер телефона с «+7» или «8». Дальше начинаются танцы с бубнами: пробуем загрузить его и получить заветные цифры на телефоне брата, свата, родителей, коллег и друзей друзей. Победить систему не получилось, и врожденная ответственность до последнего не дала мне выдохнуть, так как был риск оказаться за бортом Boeing 777-300ER. Но, забегая вперед: все обошлось.

На стойке регистрации в Пулково вас попросят предъявить отрицательный ПЦР-тест. И ветпаспорт, если с вами летит питомец. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Приезжаем в аэропорт. В Пулково к отъезжающим за границу сегодня однозначно повышенный интерес: на стойке регистрации кроме паспорта спрашивают сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Про злополучный «COVID-19 DXB» ни слова. По пути в «чистую зону» еще один «кордон» небезразличных к твоему отъезду: «Сколько денег с собой везете? Что конкретно – доллары или евро? А рубли есть?» Обычно такой допрос с пристрастием и напоминанием об обязательном декларировании крупных сумм пассажирам не часто устраивают, но правила есть правила. Дальше – встреча с таможенниками и печать о выезде из России с напутствием «Всего доброго». О приложении «COVID-19 DXB» я больше и не вспоминала, так как по прилету в Дубай меня о нем тоже никто не спросил. Впрочем, как и ПЦР-тест, и медстраховку. Но, утверждать, что это повсеместная история, не берусь – всегда есть место человеческому фактору.

С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ

Нашу группу Дубай встретил нетипичной погодой. Это была, конечно, не майская гроза с ливнем, но тоже эффектно - «песчаный туман». Смог в воздухе был настолько плотным, что «съел» шпили половины небоскребов по всему центру, в том числе самого известного - 828-метрового Бурдж-Халифа. Планы на день решились сами собой.

Непривычная картина в Дубае - «песчаный туман». Фото: Ирина БЫСТРОВА

Раз любоваться роскошными видами города с панорамных площадок не время, отправляемся в совершенно новую локацию, признанную журналом National Geographic одним из 14 самых красивых музеев планеты – Museum of the future («Музей будущего»). Визуально вы его наверняка знаете - гигантский металлический бублик, украшенный арабской каллиграфией, появился в Дубае несколько лет назад, но открыли его только в этом году. Чтобы событие стало более запоминающимся, презентация прошла 22.2.22. В Дубае вообще твердо верят в магию чисел, и масштабные объекты (а других тут, как правило, не бывает) обязательно приурочивают к «красивым датам».

Слева от входа в Музей будущего есть еще одна популярная фото-локация. Фото: Ирина БЫСТРОВА

«Музей будущего» - еще и подтверждение того, что в Дубае любая достопримечательность восхитительна не только внешне (даже если вы не знаете арабского, надписи на 77-метровом «бублике» просто завораживают), но впечатляет и изнутри.

Оказавшись в эпицентре «будущего», понимаешь, что оно наступило. На уровне третьего этажа в воздухе парит серебристый дельфин, отвлекая посетителей от всегда скучного стояния в очереди на вход (из-за того, что музей совсем недавно открылся, ажиотаж тут каждый день приличный); рядом вверх-вниз, с первого на седьмой этажи, снуют яйцеобразные лифты, будто их создавали для фантастического фильма.

Музей будущего - одна из самых новых достопримечательностей города. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Оглядевшись по сторонам, ловя через окна настырные лучи солнца, которые там и норовят оказаться с тобой в будущем, осознаешь главную особенность всего здания: это настоящее инженерное чудо. Оно построено без внутренних столбов!

Вся экспозиция в музее интерактивная. Фото: Ирина БЫСТРОВА

«Музей будущего» считается научной достопримечательностью страны, адаптированной под любого гостя. Все, что в ней собрано, будет одинаково интересно и взрослым, и детям. Внутри музея несколько выставок технологий, посвященных жизни, изменению климата, здоровью, духовности и будущему космических путешествий. Не будем раскрывать всех карт, чтобы вам потом было интереснее путешествовать во времени, но вы окажетесь внутри космолета и даже произведете стыковку и вернетесь на землю.

В музее будущего понимаешь, что оно наступило. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Конечно, в одно из лучших мест на земле - Пальма-Джумейру. Площадь музея чуть больше 600 кв.м., поэтому закладывайте на него не меньше двух часов. И обязательно побывайте здесь вечером, когда на «бублике» включается подсветка из тысячи LED-лампочек – это отдельное наслаждение.

Терраса на последнем этаже отеля с чудесными видом утром и ночью. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Нам повезло, так как мы могли наблюдать фасад «будущего» в любое время суток. Новый пятизвездный отель 25hours Hotel One Central, открывшийся в конце 2021 года в Дубай, находится аккурат через дорогу от необычного сооружения.

Одна из фишек 25hours Hotel One Central - фонотека. От кассетного плеера или виниловой пластинки не устоит ни один меломан. Фото: Ирина БЫСТРОВА

И даже если окна вашего номера (их в отеле 434, включая люксы) выходят во двор, полюбоваться музеем можно с террасы для загара на последнем этаже.

Уютно расположившись в гигантском подвесном кресле, можно часами рассматривать каждую деталь в холле. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Плавая в бассейне с навесом, который заботливо закрывает вас от солнца, или, отдыхая на лежаке, вполне реально прочитать часть цитат на «бублике». Ну, а если вы пока не выучили арабский язык, одна из надписей переводится как: «Мы можем не прожить сотни лет, но наше творчество способно оставить след после того, как нас не станет».

В музее продумана каждая деталь. Фото: Ирина БЫСТРОВА

ИЗ БУДУЩЕГО – В ПРОШЛОЕ

На контрасте с высокими технологиями и современными реалиями, следующим пунктом нашего маршрута стал старый город Al Fahidi (Аль Фахиди) и еще один новый музей Etihad (Этихад). Но обо всем по порядку.

Нужно увидеть Дубай и таким. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Атмосферный квартал Аль Фахиди с его желто-песочными улочками-лабиринтами – напоминание о том, с чего начинались ОАЭ. Страна, которая сейчас во всем мире ассоциируется с «ноу-хау» и рекордами.

Улочки, по котором можно бродить часами. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Безлюдные дорожки c глиняными домиками на берегу залива, уносят воображение путешественника к былой жизни трудолюбивых добытчиков жемчуга, ювелирам, и также быстро возвращает в реальность.

Не с первого взгляда можно разглядеть кофейню в этом домике. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Вот на одной из хижин красуется вывеска Stаrbucks, рядом к входу на цокольный этаж в мини-магазинчик ведет эскалатор с подсветкой… И вот, наконец, минуя крепость Аль-Фахиди, построенную в XVIII веке (сейчас там находится Дубайский музей), мы оказываемся в святая святых старого города – его знаменитых базарах.

Увидеть в старом городе эскалатор было необычно. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Рынок специй пестрит шафраном, чили, куркумой и еще десятками приправ и трав.

Всегда яркий рынок специй. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Но если тут миром правит обоняние, то следующая остановка исключительно на осязание – Dubai Gold Souk (рынок золота). Желтым драгметаллом украшены длинные коридоры из витрин – больше 300 точек! Одна, на входе, особенная. Вы ее точно не пропустите, так как около нее всегда много народа. Здесь выставлен внесенный в Книгу рекордов Гиннеса браслет «Звезда Таиба» весом 58,7 кг (плюс 5,17 кг драгоценных камней). Сделано, конечно, из золото - 21 карат 875 пробы. Цена такой роскоши 2,2 млн дирхамов (около 45 млн рублей), но продавать ее не спешат.

Вот он - браслет-рекордсмен. Фото: Ирина БЫСТРОВА

И если вы думаете, что ничего интереснее уже не увидите, то зря. Кроме сотен тысяч колец, цепочек и серег, тут есть совершенно непривычные для русского туриста предметы. Например, костюмы из золота, ожерелья на тело, маски и нижнее белье – тоже из золота. И, как оказалось, такие товары у местных мужчин в почете. Самые щедрые одаривают своих женщин лучшими нарядами из драгметалла. Дома, после того, как любимая примерит один из таких, не иначе, как золотом ее не назовешь…

Выйдя из рынка, непременно хочется вдохнуть морского воздуха и насладиться просторами. На пристани вы увидите множество традиционных лодок абраи, курсирующих между берегами как водное такси, - садитесь в любое и включайте камеру.

Традиционные лодки абраи курсируют от пристани старого города на противоположный берег. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Припаркованные абраи с отдыхающими «водителями», мимо проходящие старые торговые суда, груженные контейнерами – такого зрелища в Дубае вы точно больше не встретите.

Старые судна все еще в строю. Фото: Ирина БЫСТРОВА

КОНКРЕТНО

Где обедать в Старом городе в Дубае

В ресторанах подают местную кухню. Но вообще меню рассчитано на гостей с разными гастрономическими предпочтениями. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Ресторан Al Fanar, стилизованный под эмиратскую атмосферу 1960-х годов Здесь вы попробуете местную кухню: желтый рис с бараниной или морепродуктами (порция на двоих около 1000 рублей); тушеная курица в томатном соусе (1100 рублей); кебабы (от 900 рублей за порцию); знаменитый чай карак (250 рублей за чашку) и жареные шарики, пропитанные в сиропе (500 рублей).

Где обедать в центре: Time Out Market у Бурдж-Халифа

Бургеры, фо-бо или пицца? Попав в новый фудхолл Time Out Market Dubai в самом центре делового района Дубая в Souk Al Bahar, гости встают перед непростым выбором. На площади больше 1 тыс. кв.м работают три бара, 17 «филиалов» известных в городе ресторанов и кафе, которые предлагают порядка 300 блюд различных кухонь мира. Особая гордость ресторанного комплекса - панорамная терраса с видом на небоскреб Бурдж-Халифа и фонтан.

Единственное заведение, где можно забронировать столик. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Вообще Time Out Market Dubai создан по концепции Time Out Portugal, появившейся в 2014 году. Далее эстафету подхватили Майами, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго и Монреаль. Теперь в списке есть и Дубай.

На фудкорте можно попробовать сотни блюд - от бургера с соленьями до неополитанской пиццы. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Фудхолл в Дубае разделен на несколько зон: здесь можно провести деловую встречу, посидеть спокойно с семьей и детьми, повеселиться с друзьями. И никто никому мешать не будет. Есть зона для курения и свободная продажа алкогольный напитков и коктейлей. Чтобы сделать заказ, вам выдадут специальную карту, на которую вы можете положить любую сумму и отправиться в свое гастрономическое путешествие.

В меню также есть алкогольные напитки, что для Дубая редкость. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Столики бронировать не нужно - на территории есть только одно заведение с одним столом, которое предлагает такую услугу.

НА ЗАМЕТКУ

По мессенджерам не звонить

Российским туристам, отдыхающим в ОАЭ, для общения с близкими, друзьями или коллегами в России нужно подключаться роуминг (стоимость услуги зависит от сотового оператора, но в среднем выходит 500 рублей в день). Альтернативой роумингу может стать местная симка или wi-fi, который есть практически везде – в торговых центрах, музеях, фудкортах, отелях, ресторанах. Скорость передачи данных нигде из протестированных мест не хромала. Но есть один нюанс: позвонить, например, домой по любому привычному нам мессенджеру не получится. Звонки через них в целях безопасности блокируются. При этом голосовые сообщения, фото и текст быстро уходят адресату.

ПРИЦЕНИСЬ!

Как добраться из Петербурга в Дубай

Из Пулково есть прямые рейсы Emirates. Билеты стоят от 45 000 рублей на одного человека туда-обратно. Багаж включен.

Во второй части мы расскажем про самые топовые видовые площадки Дубая, дубайский аквариум, тропический биокупол The Green Planet, вечернее шоу La Perle и поездке в пустыню.