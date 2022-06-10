Как кризис открывает новые возможности для бизнеса

Стать предпринимателем проще, чем кажется, особенно с такой мощной поддержкой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если есть желание и энергия - это уже полдела. В остальном начинающим предпринимателям готов помочь Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Организация предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства региона, самозанятым и гражданам, которые хотят открыть свой бизнес.

Кстати, несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию и санкции, малый и средний бизнес в 47-м регионе чувствует себя уверенно. Предпринимателей даже становится больше. Сейчас их в области около 72 тысяч, а за 5 месяцев 2022 года появилось более 5 тысяч новых.

Кроме того, в 47-м регионе зарегистрировано более 56 тысяч самозанятых граждан.

- Отличная возможность попробовать свои силы и понять, готовы ли вы заниматься предпринимательством, - это стать самозанятым. Статус позволяет работать легально, продавать товары и услуги, получать господдержку и опыт ведения бизнеса, - говорит председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

УЗНАЙ, С ЧЕГО НАЧАТЬ

Специалисты Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти и профильные эксперты всегда готовы обучить граждан основам ведения бизнеса. В центре «Мой бизнес» проводятся бесплатные консультации как очно, так и онлайн и совершенно бесплатно.

НАУЧИТЬСЯ БИЗНЕСУ МОЖНО

Фонд поддержки предпринимательства проводит тренинги и семинары на темы, связанные с открытием и развитием бизнеса: как найти идею, составить финансовую модель и бизнес-план, собрать команду, защитить свой бренд и многие другие.

ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ - РЕАЛЬНО

Будущие и начинающие предприниматели Ленобласти могут рассчитывать и на финансовую поддержку. Так, в муниципальных районах работает «стартовая субсидия» -это компенсация расходов на открытие бизнеса в сумме до 700 тысяч рублей.

Для малоимущих предусмотрен социальный контракт - до 300 тысяч рублей на открытие бизнеса или деятельности в качестве самозанятого.

Одной из востребованных мер финансовой поддержки для самозанятых и начинающих предпринимателей являются льготные государственные микрозаймы. Самозанятые могут получить от 50 до 500 тысяч рублей, а начинающие предприниматели - до 1 миллиона рублей на срок до 3 лет под льготные 5 процентов годовых.

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НА ЗАМЕТКУ

Обо всех действующих федеральных и региональных мерах поддержки можно узнать на сайте www.813.ru или по телефону фонда: 8 (812) 309-46-88.