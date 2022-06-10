Телеведущая Юлия Барановская вслед за Лепсом уехала в ДНР

Общей фотографией в соцсетях поделилась коллега телеведущей ФОТО: t.me/ShugaevaNauka

В последнее время российские звезды все чаще стали менять заграничные курорты и собственные отпуска на поездки в Донбасс. Так они пытаются поддержать боевой дух армии и местных жителей. К примеру, не так давно певец Григорий Лепс дал целую серию концертов в ДНР, теперь к нему присоединилась и телеведущая Юлия Барановская. Об этом в своих соцсетях сообщила ее коллега Екатерина Шугаева, для достоверности прикрепив общее фото.

- Ополченцы. Бойцы легендарной "Пятнашки", которые держат оборону Донецка уже девятый год. Абхазы, осетины, русские, украинцы, здесь все. Здесь весь русский мир, - написала телеведущая. - Сочинский Лепс, питерская Барановская, московская я. Каждый здесь помогает, чем может.

Сама Барановская свой отъезд пока никак не прокомментировала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама Барановская свою поездку пока никак не прокомментировала. В своих соцсетях она выложила только скриншот СМС-оповещения из Донецка.

"В связи с участившимися обстрелами, в ДНР организована работа системы оповещения населения. При включении звуковой сирены необходимо спуститься в убежище или найти безопасное место", - написано в оповещении.

Судя по тому, что первое такое СМС телеведущая получила только вчера, приехала она совсем недавно. Отъезд Барановской "КП-Петербург" подтвердила ее менеджер, отметив, что сейчас связь с Юлией стало держать сложнее.

- Юля не всегда на связи, - сказала менеджер Барановской "КП-Петербург".

Поклонники в соцсетях телеведущую активно поддержали, осыпав комплиментами и словами благодарности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я бы и на передовую поехал, но не пускают": Григорий Лепс объяснил, почему его тянет в Донбасс

Известный музыкант рассказал спецкору "КП" Александру Коцу, зачем отправился в зону боевых действий (подробнее)

Григорий Лепс приехал петь в Донбасс: «Проведаем раненых бойцов и раненых детей. Подарим пластинки, раздадим денег!»

Известный музыкант участвует в патриотических концертах и занимается благотворительностью (подробнее)