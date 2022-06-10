«Устраиваю им настоящий мордобой»: Как красавица из Петербурга за 2 месяца стала новой звездой ММА

Дарья мечтает о славе Хабиба Нурмагомедова. Фото: предоставлено героем публикации

Стройная блондинка, милое личико. Разве можно подумать, что эта девочка из нежного ангела может перевоплощаться в дерзкого и опасного бойца? Оказывается, еще как может! В свои 26 лет Дарья Железнякова из Петербурга - восходящая звезда боев ММА. Последний ее бой отгремел совсем недавно: в конце мая в Париже Дарья разгромила грузинку Лиану Джоджуа, на счету которой на тот момент было восемь блестящих побед. «Комсомолка» узнала, почему милая красавица встала на ринг ММА.

У девушки стальной пресс, но добрая душа. Фото: предоставлено героем публикации

«ХОТЕЛА БЫТЬ СИЛЬНЕЕ МАЛЬЧИКОВ В ШКОЛЕ»

- Раньше я была обычной девчонкой, спортом не увлекалась. Даже склонности к боям не было, - улыбается Дарья. - Но при этом в школе иногда дралась, причем не по своей инициативе. Когда я видела, что мальчики обижают девочек, то просто не могла себя сдерживать. Всегда вступалась за подруг и одноклассниц. В одной драке с мальчиком я проиграла, и меня зацепило, что он оказался сильнее.

Дарья КМС по боксу. Фото: предоставлено героем публикации

По судьбоносному стечению обстоятельств в этот же момент в школе тренеры набирали ребят в секцию бокса. Увидев объявление,15-летняя Даша решила попробовать себя. И страсть к рингу, как вспоминает спортсменка, в ней разгорелась на первой же тренировке. Школьница занималась так фанатично, что даже забыла обо всех подростковых увлечениях. А вот учебу, наоборот, не забрасывала, но после уроков бежала не гулять с подружками, как ее сверстницы, а в спортзал.

Кстати, в школьные годы в секции бокса Даша была единственной девчонкой, так что поначалу драться ей приходилось с мальчишками. Но это ей было даже на руку.

- В 15 лет мы не сильно отличались по силе с мальчиками из секции. Но я была очень старательной, так что многих превосходила. Потом уже разница чувствовалась, физически мальчики были немного сильнее, а психологически - нет, - делится боксерша. - Тогда еще спорт был не так развит. Я, можно сказать, была среди первопроходцев в женском боксе.

Девушка даже жертвует своим лицом и не стесняется шрамов. Фото: предоставлено героем публикации

При этом на одном боксе Даша решила не останавливаться. Вскоре она записалась еще и на кикбоксинг! Школьницу быстро заметили, стали звать на соревнования. Вскоре красавица стала КМС по боксу, четыре раза выигрывала чемпионат Петербурга и стала третьей на чемпионате Европы по кикбоксингу.

«НЕ ДАЮТ ЕСТЬ ПИРОЖНОЕ»

В 2019 году тренер Даши предложил ей стать бойцом смешанных единоборств. Этот вид спорта как раз набирал популярность и приносил больше денег. Пришлось учиться не только сильным ударам кулаками, но и борьбе. Освоилась она быстро и почти сразу начала драться в боях без правил. Дебютировала в Москве и сразу же победила, затем продолжила спортивную карьеру на турнирах в родном Петербурге - и тоже успешно.

- До сих пор вспоминаю один бой с дрожью, - вздыхает спортсменка. - Я приболела, чувствовала себя в день турнира не очень хорошо. Были мысли отказаться, переживала, что проиграю. Сама себя уговорила выйти в тот день на ринг и не зря. Моя соперница хоть и была сильной в борьбе, но я победила.

На ринге спортсменка не боится встречаться с мужчинами. Фото: предоставлено героем публикации

В марте на менеджера Железняковой вышли французские представители ММА и предложили выступить в турнире Ares FC 6 в Париже - одном из самых популярных турниров последнего времени.

Подготовка к бою была армейской. Строгий режим с тренировками два раза в неделю и такая же суровая диета. Девушке нужно было сбросить почти десять килограммов, чтобы попасть в категорию «до шестидесяти».

- Режим был важной частью подготовки, особенно сгонка веса. Питание разработал диетолог. Нужно было отказаться от сладкого, мучного и даже протеиновых батончиков, которые так любят спортсмены. Разрешено только гречу, мясо и овощи. В машине у меня всегда были контейнеры с едой, но я так скучала по сладким пирожным! Знаете, какие они красивые, когда заходишь в кофейню, а они на тебя смотрят. Еще мечтала о пицце, - смеется Даша. - Но в обычной жизни я себе ни в чем не отказываю.

Чтобы попасть на свой первый в ММА, Дарье пришлось похудеть на 10 килограммов. Фото: предоставлено героем публикации

«УСТРОИЛА ГРУЗИНКЕ МОРДОБОЙ»

Схватку россиянки и грузинской спортсменки обсуждают до сих пор. Ставки были не в пользу Железняковой. Ведь уволенная недавно из UFS Джоджуа намного опытнее.

Но комментаторы не могли сдерживать восторг, пока шла драка девчонок.

- Это ошеломительно, - не уставал повторять комментатор. – Что она делает, эта русская девочка!

Дарья не давала своей сопернице встать с пола. Била сверху, но обошлось все малой кровью. То есть без нокаута. Сама девушка говорит, что это ее лучший поединок в карьере.

- Лиана намного круче меня. Ее имя знает весь мир, а я новичок. Так что это было дополнительным психологическим испытанием. Соперница планировала бороться со мной весь бой. Думала, раз я базовый боксер, не смогу отбить ее коронки. Моя тактика стала для нее сюрпризом, не попалась на ее уловки, не лезла под кулак. И сама смогла уложить ее четыре раза, не давала встать на ноги, била по голове, по корпусу сверху. Когда все закончилось, хотела с ней пообщаться, но разве можно после такого «махача» подружиться? Она не пошла на контакт, переживала, - вспоминает она.

Бой Даша выиграла единогласным решением судей.

- После боя мы друг другу пожали руки чисто символически. Выразили уважение, так сказать. У нас такой мордобой был, - снова шутит Дарья. - Но в жизни я добрая, никого не обижаю. Вне ринга мои навыки мне никогда не пригождались.

Дарья мечтала выступать в ММА, и первые шаги уже сделаны. Например, бой с Лианой Джоджуа был одним из трех, который она должна провести. Сейчас красавица уже подписала контракт с ММА. Следующий турнир осенью.

Железнякова тренируется два раза в день, чтобы не потерять форму. Фото: предоставлено героем публикации

«МОЕ СЕРДЦЕ СВОБОДНО»

Сейчас девушка отдыхает от тренировок. Как только она получила свой гонорар после боя, (сколько именно - держит в секрете) сразу же полетела отдыхать. Дарья мечтала побывать в Таиланде и сейчас смогла исполнить свою мечту. Но уже в конце лета девушка снова приступит к тренировкам. Еще одна ее мечта: чтобы ее спорт наконец-то начал развиваться, как это уже происходит в Америке или Европе. Там девушек в боях без правил полным-полно, а в России пока нет.

- Когда люди слышат фразу «бои без правил», сразу пугаются. Но не все так страшно, ведь и в нашем спорте есть бои без правил. Я, как и все девушки, ухаживаю за собой, люблю красивую одежду. Да, случаются травмы, как в любом другом виде спорта. Пугают людей и фотографии после боя. У меня один раз за семь боев были на лице рассечения. Да, выглядит жутко, но все зажило за несколько дней, - смеется красотка.

Не лишена Даша и обычных девичьих черт. Девушка любит похвастать в соцсетях миловидной внешностью и спортивной фигурой со стальным прессом. И девушка не остается без внимания поклонников, мужчины щедро одаривают ее комплиментами. Но пока все только на словах, сердце красотки свободно. Свое свободное время она посвящает своей собаке Арнике и коту.

- Во время активной подготовки к боям я себе не позволяю никаких кафе, кино. В 10 часов строго ложусь спать. Какие тут могут быть встречи? А после тренировок бегу к своей Арнике и котику.

Ждем новых побед Даши!

ТТХ Дарьи

Рост - 175 см.

Вес - 61,23 кг.

Боев - 7.

Побед - 7.

Из них нокаутом - 4.