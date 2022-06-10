Борщевик атаковал детские площадки и территорию у школ в Петербурге. Чем он опасен и как будут с ним бороться

По прогнозам ученых, к 2040-60 годам борщевик может захватить всю европейскую часть России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Май и июнь, вся природа вокруг наливается сочным зеленым цветом, распускаются почки и листочки. Набирает цвет и главная гроза города и области – борщевик Сосновского. Растение, которое переплюнет по росту любого баскетболиста, «ужалит» беспощаднее крапивы и смело построит план по захвату мира. Кроме шуток: ученые Сколтеха, как следует из официального релиза, спрогнозировали к 2040-60 годам разрастание борщевика. По их подсчетам, сорняком может покрыться вся европейская часть России. «КП-Петербург» оценила обстановку с борщевиком к началу лета и узнала, как с ним собираются бороться в Петербурге и Ленобласти.

«АТАКОВАЛ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ»

Про опасные заросли петербуржцы уже вовсю пишут в соцсетях.

– Я возле своего дома выкопала этой весной все, что нашла. В Муринском парке с борщевиком все хуже и хуже, – жалуется жительница округа Гражданка. Жители проспекта Ветеранов тоже недовольны – в их районе борщевик захватил как минимум газон у контейнерной площадки. Страдают от сорняка и петергофцы. В соцсетях они пишут об опасных зарослях возле детских площадок и вдоль забора одной из школ.

Жгучий сорняк находят на газонах, у детских площадок, школ, в парках. Фото: ВК/Ульянка

Возмущаются и жители Стрельны.

– В этом году очень мощные заросли появились между лесным массивом и улицей Новые Заводы, а также по левому берегу Стрелки. Борщевик задавил всю остальную растительность, – сказал житель Стрельны.

Пока одни горожане жаловались и писали заявки властям, другие местные жители стали выходить на борьбу с борщевиком самостоятельно, зазывая соседей. Лопаты, перчатки, мешки и энтузиазм – все что нужно захватить с собой на «борщевичный» субботник у дома.

– Сегодня мы уничтожили 189 кустов борщевика в 18 местах в нашем округе. Даже заступили через границу в соседнее Дачное, а то тяжело было смотреть на заросли у соседей, – написали в соцсетях жители округа Ульянка.

«ВЕСЬ ГОРОД НЕ ЗАХВАТИТ»

Борщевик действительно может захватывать все новые территории, однако это не значит, что сорные заросли появятся в каждом огороде, успокоил «КП-Петербург» доктор биологических наук, директор Ботанического института имени Комарова РАН Дмитрий Гельтман. По словам эксперта, борщевик любит заброшенные и пограничные земли, поэтому охотно растет на бесхозных полях и вдоль дорог. В хвойные леса, на пески и сельхозтерритории борщевик не суется. А вот если жгучий куст проклюнулся на газоне у дома, значит землю для газона брали по соседству с зарослями борщевика, и в ней остались семена.

Один стебель борщевика может перегнать по росту даже очень высокого человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Да, географически он расширяется, появится на территориях, на которых его раньше не видели. Но расти будет так же на заброшенных полях. Победить его уже не получится – нет ни одного примера, чтобы растение полностью исчезло из нашей флоры. Да, он хороший медонос и поглотитель углекислого газа, но он меняет под себя видовой состав травного сообщества. И в его воздействии на кожу нет ничего хорошего, – пояснил Гельтман.

Ученый отметил, что бороться с сорняком лучше всего выкапыванием и химическим выжиганием. Косьба эффективна в сочетании с засаживанием «борщевичной» земли новыми травами. Лучшие кандидаты на место сорняка – многолетние травы вроде овсяницы и тимофеевки.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора объясняли, что борщевик опасен для кожи, слизистых и даже легких. Листья и плоды борщевика с легкостью оставят на теле сильнейшие ожоги, которые будут долго заживать. При этом хитрое растение совсем не жжется, когда до него дотрагиваешься. Ожог обнаруживается уже спустя время.

– Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. При вдыхании пыльцы борщевика возникает раздражение гортани, тошнота и рвота. Длительное пребывание в зарослях борщевика без маски может вызвать головокружение и потерю сознания, – рассказывают специалисты.

Худшее, что может случиться после встречи борщевика и человека, еще и аллергика, – отек гортани и асфиксия. К слову, сок борщевика тесно дружит с солнечными лучами, поэтому стоит спрятать уже полученные ожоги под длинные рукава. Солнце только усилит жжение.

Что делать, если борщевик все-таки вас ужалил? Обильно промыть кожу водой и намазать ее лекарственной мазью или кремом от ожогов.

Ожоги, которые оставляет на коже борщевик, очень болезненно и долго заживают. А еще его ядовитые пары вредят слизистым и легким. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КОСИМ ТРЫН-ТРАВУ»

Как «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе комблага, никаких новых способов борьбы с опасным сорняком в этом году не придумали. В ход пойдут уже знакомые выкашивание, выкапывание и редкая приправа гербицидами. Редкая, поскольку химию в городе можно использовать только на ограниченном круге территорий и подальше от водоемов.

– В 2022 году садово-парковые предприятия комитета продолжают борьбу с борщевиком всеми доступными средствами. На подведомственных комитету территориях мы проводим постоянный мониторинг, регулярно косим газоны, – рассказали в комблаге.

Главный по борщевику в Ленобласти, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, пошел на войну с сорняком еще весной. Комитет заключил соглашения с 98 муниципальными образованиями, все они получат субсидию на покос и выкапывание борщевика. Финансовая поддержка пойдет и к сельскохозяйственным предприятиям, а вот всем остальным территориям придется копать борщевик самостоятельно.

– В 2022 году уничтожить борщевик на площади в 4,5 тысячи гектар земель муниципальных образований и на плоди почти в 5 тысяч гектар сельхозземель. Работы проводим самым эффективным методом – обработка борщевика химическими препаратами. При этом все остальные могут бороться с растением как химическим методом, так и механическим, – сказали «КП» в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Борщевик любит заброшенные поля и обочины дорог. Если он появился на газоне – значит землю для травы набрали по соседству с сорняком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кстати, ситуацию с борщевиком в Ленобласти видят как оптимистичную. По словам пресс-службы, технология и методика уже хорошо отработаны, каждый год все больше поселений начинают косить сорняк, все больше площадей обрабатываются.

ЦИФРА

Топ-3 поселений в Ленобласти с самыми крупными зарослями борщевика в 2022 году (по данным областных властей):

- Глажевское сельское поселение Киришского района – 158.70 га

- Ям-Тесовское сельское поселение Лужского района – 173.00 га

- Оредежское сельское поселение Лужского района – 299.40 га

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