Ленобласть на ПМЭФ-2022 привлечет минимум 250 миллиардов рублей

В повестке — новые промышленные и энергетические объекты, развитие фармацевтики и рыбоводства Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

47-й регион основательно подготовился к юбилейному (25-ому) Петербургскому международному экономическому форуму. В повестке - соглашения на сотни миллиардов рублей инвестиций. На стенде - зеленые технологии, виртуальный лес и местные производители.

СОГЛАШЕНИЯ

30 проектов на 250 млрд рублей

В этом году Ленобласть планирует заключить более тридцати соглашений. Благодаря ним в регион инвестируют свыше 250 миллиардов рублей.

- Ежегодно при подготовке к форуму мы детально прорабатываем каждый проект перед подписанием. Нам важно, чтобы это были не просто слова на бумаге, а реальный результат - новое производство, рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты. Мы проанализировали предыдущие годы - восемьдесят процентов проектов по подписанным нами соглашениями на трех прошедших форумах реализованы или продолжаются в соответствии с графиком. В этом году мы сохранили принципиальный подход в работе с инвесторами - качественную подготовку проектов для их старта и успешной работы на благо экономики региона, отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В числе проектов, по которым заключат соглашения о создании:

- зерновой терминал компании «Содружество» в Усть-Луге,

- металлургический завод компании «Новосталь-М» и предприятие по производство биоразлагаемой посуды в Кингисеппском районе,

- ветропарк в Свирице,

- новый индустриальный парк «М-18» во Всеволожском районе.

Ленобласть привлечет инвестиции Фото: Совет ветеранов районов Ленобласти

В планах договориться о расширении фармацевтического завода «Северная звезда» в Ломоносовском районе и модернизация «Респираторного комплекса» во Всеволожском районе, переезд на новую площадку в Гатчинский район и расширение рыбоводческого предприятия «Северная креветка».

СЕССИИ

На устойчивом фундаменте

Представители правительства Ленобласти будут активно участвовать в деловой программе форума. Так, губернатор Александр Дрозденко выступит на сессии «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста», которая пройдет 16 июня в конгресс-центре.

На встрече обсудят механизмы повышения доступности жилья, повышения комфорта и качества городской среды. Эксперты ответят на вопросы, как строительная отрасль и ЖКХ адаптируются к новым условиям и какая поддержка им нужна для экономического роста.

Наряду с Александром Дрозденко, на сессии выступят: гендиректор «РЖД» Олег Белозеров, гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко, глава Росреестра Олег Скуфинский, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, директор по капитальным вложениям и стройнадзору «Росатома» Геннадий Сахаров, глава Фонда развития территорий Константин Цицин.

Также Дрозденко поучаствует в традиционном деловом завтра «Сбербанка» и презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

СТЕНД

Зеленый в моде

В этом году главной темой стенда Ленобласти выбрали зеленую экономику.

- Динамичный, стремящийся ввысь дизайн стенда отражает рост и развитие экономики региона, - объясняют в администрации области. - В элементы оформления включены мебель и декоративные панели ленинградских производителей, а в инвестбаре - угощения местного производства.

Узнать подробности об инвестиционных проектах Ленобласти можно с помощью тач-панели. Для отдыха организовали интерактивную зону, имитирующую лес. А в фотозоне с дополненной реальностью можно сфотографироваться с виртуальным губернатором.

КАК ЭТО БЫЛО?

Прошлый ПМЭФ пополнил инвестиционный портфель Ленобласти на 1,032 триллиона рублей. За два дня успели заключить тридцать соглашений. Ключевые - в сфере промышленности и туризма. Вот только несколько примеров:

Развитие Усть-Луги

Соглашение о проектировании газохимического комплекса компании «РусГазДобыча» в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге стало самым крупным для Ленобласти на ПМЭФ-2021. Объем вложений составил 868 миллиарда рублей.

Тогда же подписали соглашение о создании в городе-порту особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом условились с «Балтийским Химическим Комплексом» и с оператором проекта газоперерабатывающего комплекса - компанией «РусХимАльянс», а в этом году инициативу поддержали на федеральном уровне.

Цель ОЭЗ - помочь построить один из крупнейших газоперерабатывающих и газохимических производственных комплексов в мире. Благодаря нему Россия сможет полностью заместить импортные полимеры, а Ленобласть получит более 5,6 тысячи рабочих мест и триллионы инвестиций резидентов.

Завод по производству метанола

Проект компании «ЕвроХим» предполагает строительство в Кингисеппской районе производства и портового терминала для отгрузки продукции. Объем вложений - 132 миллиарда рублей.

Быстрая соцзащита

Благодаря соглашению с Федеральным центром компетенций Центр социальной защиты Ленобласти оптимизировал работу. Теперь решения по признанию людей нуждающимися в соцобслуживании принимают быстрее - в среднем не десять, а шесть дней.

Курорты и яхтинг

Предыдущий форум дал импульс развитию курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районах. Кроме того, регион вошел в межрегиональный проект «РЖД-Инвест» по развитию яхтенного туризма.

НЕ ПРОПУСТИ!

- Концерт «Звезды Русского Радио»

Когда: 17 июня, 20:00-23:00.

Где: Дворцовая площадь.

Вход свободный.

- Фестиваль «Паруса Кронштадта»

Когда: 18 июня, 10:00-23:00.

Где: Кронштадт, форт «Константин».

Вход свободный.

Подробнее о том, как пройдет ПМЭФ, - стр. 7-10

ФОТОФАКТ

Председатели Совета ветеранов районов Ленинградской области совершили увлекательный круиз по Ладожскому озеру. За пять дней делегация посетила Шлиссельбург, Валаам, Сортавалу, Коневец и Старую Ладогу. Круиз - подарок губернатора региона Александра Дрозденко за активность в реализации социально-экономических и культурных проектов.