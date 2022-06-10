Маскарад и карнавал приготовили петербуржцам на фестивале «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров» знакомит петербуржцев с духом времени Петра I Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фестиваль «Град Петров» проходит в Петропавловской крепости в честь 350-летия со дня рождения императора Петра I. Праздник воссоздает атмосферу Санкт-Петербурга времен его основателя – первой четверти XVIII века. Событие проходит до 11 июня. Фотограф «КП-Петербург» запечатлела дух проводимого торжества в честь Петра Великого.

Костюмы создавали по описанию карнавалов петровской эпохи и европейским "книгам фестивалей" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Восемнадцатое столетние совсем небезосновательно называли «играющим веком». Посетителей фестиваля познакомят с городской культурой «петровской» эпохи. Для зрителей приготовили картины императорского маскарада и карнавала, - рассказали организаторы в государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Последний день, когда может посетить праздник, 11 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В фестивале участвуют как городские жители в костюмах петровской эпохи, так и карнавальные персонажи. Последних воссоздали по описанию карнавалов первой четверти XVIII века.

Музыка, танцы и карнавальные наряды эпохи Петра I встречаются на всей территории крепости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Событие проходит по всей территории крепости. Прогуливаясь по ней, петербуржцы могут увидеть кадрили четырех народов: индейцев, турок, римлян и русских. По духу праздника русские выступят в костюмах бояр XVII века. Эти наряды любил использовать Петр I для высмеивания седой старины.

На празднике есть и свои мастера, которые занимаются ремеслами, известными в XVIII веке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме этого, на фестивале можно будет увидеть античных божеств со свитой. Среди главных богов карнавала – Бахус и Нептун.

Кроме русских, петербуржцы могут увидеть еще три народа на фестивале: турок, индейцев и римлян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все время фестиваля в Петропавловской крепости играют музыку и исполняют танцы. Там же проходит ярмарка мастеров, занимающихся ремеслами XVIII века.