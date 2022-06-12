Эксперты: Новые автомобили и машины с пробегом к августу подорожают на 10 процентов

Новенькую машину с конвейера купить можно, но с трудом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на 15 процентов упали цены на автомобили. Речь идет о машинах с пробегом. Как рассказали в компании «Прагматика», в салонах цены на транспорт б\у стали ниже одного миллиона рублей. Но радоваться рано, считают эксперты. Хотя бы потому что рынок сейчас чувствует себя не очень хорошо: как со стороны покупателей, так и со стороны дилеров. Журналист «КП-Петербург» отправилась в автосалоны, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела на рынке.

МАШИН БОЛЬШЕ НЕТ!

Захожу в первый салон «Рольф» у метро «Старая деревня», в глаза бросается пустота. Места в шоу-руме полным полно, хоть танцуй. Только вот машин почти нет. Увы, и не будет.

- Продаем все, что привезли с начала года. Поставок до конца года не будет, - грустно сказал менеджер. – Ситуация у нас не изменилась с конца февраля, заводы все также стоят. Но спрос на эти машины все еще есть. Можно сказать, что Renault Logan пока самый дешевый вариант из всех, что сейчас можно приобрести в салоне. Он стоит от 1,2 миллиона рублей.

Также радостно нас встречают и в другом офисе, что находится в том же здании. Корейские KIA и Hyundai - тоже «бюджетные» варианты в нынешних реалиях. До нашего появления сотрудники одиноко бродили, покупателей нет. Продавцы говорят, что спрос упал. Если в марте с бешеной скоростью петербуржцы пытались вложиться в новенькое авто, пока оно не подорожало еще больше, то в мае в день стало по одному-два клиента. Ажиотаж, к слову, и спровоцировал скачок цен на 15 процентов. Сейчас самые дешевые машины за 1,4 миллиона рублей: Kia Picanto и Hyundai Solaris. Они же и являются хитом продаж последние три месяца.

Ниже миллиона автомобиль с пробегом или старенький, или в плохом состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Европейские автомобили уже дороже. Ниже 1,7 миллионов среди новеньких не найти. С пробегом они чуть дешевле, но разница небольшая. Поддержанная машина обойдется на 200 тысяч дешевле.

- Сумасшедший рост цен на авто с пробегом был в марте. Тогда все начали продавать свои старые автомобили на 100, а то и 200 тысяч дороже. Но когда человек продает, он рассчитывает на эти деньги что-то купить. Два месяца назад никто от этого не выиграл, потому что у нас в салонах тоже все подорожало с середины февраля, - рассказывает менеджер автосалона «Фольксваген» Михаил. – Но вторичный рынок пришел к старому прайсу января. А вот новые машины стоить как раньше уже не будут.

Более того, на рынке новых авто действительно дефицит. Куда не зайди, больше 10 машин в наличие не встретишь. Автодилеры даже друг у друга перекупают машины, чтобы хоть что-то выставить на продажу. Завлекают клиента «скидками» и супер-предложениями.

Вот Volkswagen Polo в базовой комплектации (завод, который находится в Калуге, тоже временно приостановил работу – прим. ред.) сейчас уже продается за 1,7 миллионов, потому что в шоу-рум попал в феврале. Когда его купят, поставят на продажу другой, но на сто тысяч дороже. Так к концу года его цена вырастит до 2,2 миллионов.

Машин в наличии у автоцентров осталось мало Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас все автомобили к августу подорожают на 10 процентов и так будет до конца года каждый месяц. В лучшем случае если машин хватит. Предполагаем, что иномарки закончатся к концу лета. Но в Петербурге хотя бы они есть, в Мурманске, Карелии вообще голяк. Люди едут покупать к нам из соседних регионов, - продолжает продавец.

Но из плюсов, теперь в автосалонах купить машину можно за наличку. Еще год назад это было настоящей проблемой и клиентам приходилось или кредитоваться, или скандалить.

ДЕФИЦИТА ЗАПЧАСТЕЙ НЕ БУДЕТ ДО КОНЦА ГОДА

Другой вопрос - купил автомобиль, особенно б/у, ремонтировать его все равно придется. Не сейчас, так потом. Есть ли сейчас дефицит автозапчастей? Дилеры говорят, с этим будет пока все в порядке до конца года, но цены взвинтили обычные сервисы.

- Раньше клиент мог выбрать, где обслуживать свой автомобиль: у официального представителя, то есть «официалов», или идти в гараж к ребятам. У нас было на порядок дороже. Запчасти, что мы, что они, покупаем в одном месте. Но теперь автосервисы подняли прайс на детали и цены сравнялись, - добавил Михаил.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Можегов, федерация автолюбителей Санкт-Петербурга

- Доллар, к сожалению, никак не влияет на цены на авто. Машины с пробегом немного спустились в цене, но не до миллиона. Ниже этой стоимости можно взять только что-то в очень плохом состоянии и 2010 года выпуска. Вторичный рынок скоро обогатится новыми экземплярами. Сейчас в Россию с Дальнего Востока везут праворульные машины и люди будут их покупать. В Петербурге уже покупают. За 1,3 миллиона можно будет взять свежую машину с пробегом.