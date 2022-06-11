Мощный взрыв газа произошел в жилом доме в Ленобласти

В Ленобласти произошел мощный взрыв в жилом доме. Фото: vk.com/rusvys

Мощный взрыв бытового газа произошел в жилом доме в селе Русско-Высоцкое в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 47 региону.

- Факт взрыва подтверждаем. Это жилой дома в поселке Русско-Высоцкое, едем выяснять все подробности. Ждите официальный релиз на сайте ведомства, - рассказали в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Пострадали минимум три этажа. Фото: vk.com/rusvys

Местные жители пишут подробности происшествия в группе «Русско-Высоцкое» во «Вконтакте». По их словам, пострадала только одна парадная, осколки не задели никого на детской площадке. Шокированные люди столпились у дома.

- В квартире Виталика с кухни провалился пол на первый этаж, там живут бабушка с дедушкой. Им безумно повезло, они были в другой комнате. Дедушку вынесли, бабушке помог собрать вещи и вывел. Газ и электричество отключил. Вырвало стояк с водой, его тоже перекрыл, - пишет местный житель Константин с места происшествия.

Пострадала только одна парадная. Фото: vk.com/rusvys

Предположительно, Виталик и есть хозяин квартиры, в которой произошел взрыв газа. Местные жители называют его асоциальным и обвиняют в применении запрещенных веществ.

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что погибших в происшествии нет. Пострадал хозяин квартиры, где случился взрыв, его госпитализировали. Из дома эвакуировали 21 человека.

- Конструкции дома восстановят из резервного фонда правительства региона. В ближайшее время в поселке состоится заседание районной комиссии по ЧС, на котором примут решение о возможности возвращения жителей в квартиры дома, - подчеркивают власти 47 региона.

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