Оставил дыры в стеклах машин: Смоленск попал под «бомбардировку» крупным градом

Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего летом града Фото: СОЦСЕТИ

Крупный град прошел в Смоленске 11 июня. Аномальная «бомбардировка», как ее назвал один из метрологов, застала жителей врасплох. Большинство горожан жалуются, что не получали предупреждений о серьезной непогоде. Люди делятся фотографиями последствий удара стихии. Больше всего негодуют водители, чьи автомобили повредил град. В машинах повыбивало стекла.

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей Фото: СОЦСЕТИ

- Очень сочувствую всем людям, которые своими силами, руками, временем и нервами зарабатывали на собственные автомобили! – написал один из пользователей в комментариях.

Некоторые жители наглядно показывают, каких размеров выпал град Фото: СОЦСЕТИ

- Смоленская область попала под «бомбардировку» крупным градом, - сказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисты возмущаются, что ущерб им никто не возместит. К счастью, никто из людей от града серьезно не пострадал.

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде Фото: СОЦСЕТИ

- Как будто фотографии с фронта, - иронизирует еще один пользователь.

Дырки в стеклах автомобилей от града напоминают пользователям дырки от пуль Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этого, в Смоленске прошел сильный ливень. Из-за этого некоторые улицы в городе затопило. При этом в социальных сетях жители рассказывают, что непогода проходила в отдельных районах по-разному: где шел дождь, града не было, и наоборот.

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба Фото: СОЦСЕТИ

- Живу всю жизнь в Смоленске, такого не помню. А СМС-уведомления не приходили от МЧС, - рассказала одна из жительниц города в комментариях.

Еще один наглядный снимок размеров града Фото: СОЦСЕТИ

Люди удивляются, что град пошел летом, когда температура воздуха в последнее время на улице в среднем превышает 20 градусов тепла. Нашлись и те, кто заявил, что подобные сюрпризы от погоды не редкость.

Град застал жителей Смоленска врасплох Фото: СОЦСЕТИ

Жители в комментариях делятся фотографиями размеров града. Большинство сравнивают их с размерами куриных яиц Фото: СОЦСЕТИ