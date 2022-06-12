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Общество12 июня 2022 9:24

Оставил дыры в стеклах машин: Смоленск попал под «бомбардировку» крупным градом

В Смоленске крупный град повредил десятки машин
Кирилл МИНЯЙЛО
Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего летом града

Жители Смоленской области делятся фотографиями выпавшего летом града

Фото: СОЦСЕТИ

Крупный град прошел в Смоленске 11 июня. Аномальная «бомбардировка», как ее назвал один из метрологов, застала жителей врасплох. Большинство горожан жалуются, что не получали предупреждений о серьезной непогоде. Люди делятся фотографиями последствий удара стихии. Больше всего негодуют водители, чьи автомобили повредил град. В машинах повыбивало стекла.

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей

Больше всех жителей жалуются владельцы автомобилей

Фото: СОЦСЕТИ

- Очень сочувствую всем людям, которые своими силами, руками, временем и нервами зарабатывали на собственные автомобили! – написал один из пользователей в комментариях.

Некоторые жители наглядно показывают, каких размеров выпал град

Некоторые жители наглядно показывают, каких размеров выпал град

Фото: СОЦСЕТИ

- Смоленская область попала под «бомбардировку» крупным градом, - сказал ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца

Выпавший град сравнивают с размерами спичечного коробка или куриного яйца

Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисты возмущаются, что ущерб им никто не возместит. К счастью, никто из людей от града серьезно не пострадал.

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде

По словам некоторым пользователей в местных пабликах, МЧС не предупреждало об аномальной погоде

Фото: СОЦСЕТИ

- Как будто фотографии с фронта, - иронизирует еще один пользователь.

Дырки в стеклах автомобилей от града напоминают пользователям дырки от пуль

Дырки в стеклах автомобилей от града напоминают пользователям дырки от пуль

Фото: СОЦСЕТИ

Кроме этого, в Смоленске прошел сильный ливень. Из-за этого некоторые улицы в городе затопило. При этом в социальных сетях жители рассказывают, что непогода проходила в отдельных районах по-разному: где шел дождь, града не было, и наоборот.

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба

Автомобилисты, пострадавшие от града, жалуются, что могут не получить возмещение ущерба

Фото: СОЦСЕТИ

- Живу всю жизнь в Смоленске, такого не помню. А СМС-уведомления не приходили от МЧС, - рассказала одна из жительниц города в комментариях.

Еще один наглядный снимок размеров града

Еще один наглядный снимок размеров града

Фото: СОЦСЕТИ

Люди удивляются, что град пошел летом, когда температура воздуха в последнее время на улице в среднем превышает 20 градусов тепла. Нашлись и те, кто заявил, что подобные сюрпризы от погоды не редкость.

Град застал жителей Смоленска врасплох

Град застал жителей Смоленска врасплох

Фото: СОЦСЕТИ

Жители в комментариях делятся фотографиями размеров града. Большинство сравнивают их с размерами куриных яиц

Жители в комментариях делятся фотографиями размеров града. Большинство сравнивают их с размерами куриных яиц

Фото: СОЦСЕТИ

Люди поддерживают друг друга в комментариях и рады, что обошлось без серьезных жертв, несмотря на ущерб автомобилям

Люди поддерживают друг друга в комментариях и рады, что обошлось без серьезных жертв, несмотря на ущерб автомобилям

Фото: СОЦСЕТИ

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