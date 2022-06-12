Праздник русской души: флэшмоб «Русь танцевальная» прошел в День России в Петербурге

Миссия флэшмоба – объединить молодежь страны и вернуть ее к своим истокам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, прошел международный фестиваль «Русь танцевальная». Девушки в народных костюмах показали зрителям национальные танцы. Организаторы флэшмоба подчеркивают, что при взгляде на девиц глаз не может нарадоваться их красоте и пестроте нарядов. Не зря деятель российской Академии наук Якоб Штелин в 18-м веке сказал, что во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который мог бы превзойти русскую пляску в исполнении молодой красивой девушки.

Наряды девушек пестрят своим разнообразием Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Событие началось в 13:00 часов у Казанского собора. Десятки девушек выступили перед петербуржцами, продемонстрировав национальные танцы. Так участники флэшмоба поздравили Родину и соотечественников в едином танцевальном порыве.

Место у Казанского собора заполнилось танцами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Миссия флэшмоба – объединить молодежь страны и вернуть ее к своим истокам. Организаторы хотят популяризовать русский стиль и привлечь внимание к сохранению народных традиций.

Молодые девушки исполнили народные танцы перед зрителями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Танцы нашей страны – это не только смех и юмор, активные движения и прыжки, задорные пляски, но и, конечно же, красивые колоритные костюмы. Русская народная одежда переливается яркими красками, богата украшениями, вышивкой и пестрит национальными узорами. В создании ее народ проявил столько же таланта и художественного вкуса, сколько и в сочинении песен и плясок, - рассказали организаторы.

Красота русского танца превосходит любое танцевальное искусство Европы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сценический танцевальный костюм создают на основе народного, но облегчают, его чтобы танцору было удобно двигаться. У мужчин это расписные рубашки-косоворотки, штаны из холста, украшенные узорами, а позже гладкие брюки темного цвета.

Флэшмоб проводят в более 80 городах России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У девушек же наряды феерично красивы: сарафаны пестрят разнообразием от Севера до Юга, от Востока до Запада России.

Парни были в рубашках-косоворотках, украшенных узорами и в гладких брюках темного цвета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Заплетённые в косы длинные волосы, украшенные разноцветными лентами, венками и кокошниками. Всё это создаёт невероятно тёплую атмосферу праздника русской души! – отметили организаторы.

Организаторы называют национальный танец - праздником души русской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Русь танцевальную» проводят в более 80 городах России и мира. Во флэшмобе принимает участие более 10 000 человек. Всего танцуют более 500 коллективов.