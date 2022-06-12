Праздник русской души: флэшмоб «Русь танцевальная» прошел в День России в Петербурге

Миссия флэшмоба – объединить молодежь страны и вернуть ее к своим истокам
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге в День России, 12 июня, прошел международный фестиваль «Русь танцевальная». Девушки в народных костюмах показали зрителям национальные танцы. Организаторы флэшмоба подчеркивают, что при взгляде на девиц глаз не может нарадоваться их красоте и пестроте нарядов. Не зря деятель российской Академии наук Якоб Штелин в 18-м веке сказал, что во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который мог бы превзойти русскую пляску в исполнении молодой красивой девушки.
Наряды девушек пестрят своим разнообразием
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Событие началось в 13:00 часов у Казанского собора. Десятки девушек выступили перед петербуржцами, продемонстрировав национальные танцы. Так участники флэшмоба поздравили Родину и соотечественников в едином танцевальном порыве.
Место у Казанского собора заполнилось танцами
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Миссия флэшмоба – объединить молодежь страны и вернуть ее к своим истокам. Организаторы хотят популяризовать русский стиль и привлечь внимание к сохранению народных традиций.
Молодые девушки исполнили народные танцы перед зрителями
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Танцы нашей страны – это не только смех и юмор, активные движения и прыжки, задорные пляски, но и, конечно же, красивые колоритные костюмы. Русская народная одежда переливается яркими красками, богата украшениями, вышивкой и пестрит национальными узорами. В создании ее народ проявил столько же таланта и художественного вкуса, сколько и в сочинении песен и плясок, - рассказали организаторы.
Красота русского танца превосходит любое танцевальное искусство Европы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сценический танцевальный костюм создают на основе народного, но облегчают, его чтобы танцору было удобно двигаться. У мужчин это расписные рубашки-косоворотки, штаны из холста, украшенные узорами, а позже гладкие брюки темного цвета.
Флэшмоб проводят в более 80 городах России
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
У девушек же наряды феерично красивы: сарафаны пестрят разнообразием от Севера до Юга, от Востока до Запада России.
Парни были в рубашках-косоворотках, украшенных узорами и в гладких брюках темного цвета
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Заплетённые в косы длинные волосы, украшенные разноцветными лентами, венками и кокошниками. Всё это создаёт невероятно тёплую атмосферу праздника русской души! – отметили организаторы.
Организаторы называют национальный танец - праздником души русской
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Русь танцевальную» проводят в более 80 городах России и мира. Во флэшмобе принимает участие более 10 000 человек. Всего танцуют более 500 коллективов.