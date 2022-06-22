Головокружительные эмираты: ТОП смотровых площадок и сафари в пустыне

Фотолокация в Бурж-Халифа. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Иногда кажется, что Дубай удивляет сам себя и соперничает исключительно со своими предыдущими рекордами. Выше, больше, круче – это именно про этот город, в котором любой турист найдет что-то свое. В прошлый раз мы гуляли по старому городу, совершили гастрономический тур в фудхолл и заглянули в будущее. Пришло время острых ощущений, причем, от которых будут в восторге и взрослые, и дети.

ВОЗДУШНЫЕ ЭМОЦИИ

Безоговорочно, оказаться на «макушке» самого высокого здания на планете мечтает каждый. Да даже если вы однажды поднимались на супер-скоростном лифте на 125-й этаж (456 метров над уровнем моря) 828-метрового Бурдж-Халифа, отказать себе в этом удовольствии повторно вряд ли сможете. Тем более, вид на город со смотровой площадки утром, днем или на закате смотрится совершенно по-разному.

В здании небоскреба расположены офисы компаний, частные апартаменты и отель. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Дальше – больше. В 2014 году на легендарной башне для посещения открылась площадка At the Top Sky. А это уже не шутки, а 148 этаж – эмоции и восторг невозможно сдержать. Да и не нужно! В безоблачную погоду отсюда можно увидеть даже бескрайнюю пустыню, летящий внизу самолет или представить себя героем фильмов «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом», или «День независимости: Возрождение», некоторые сцены которых здесь снимались.

Высота небоскреба Бурдж-Халифа в три раза выше Эйфелевой башни в Париже и два раза – Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. Фото: Ирина БЫСТРОВА

На сладенькое – крутые фотозоны для новой аватарки в соцсети, обед или ужин в фирменных заведениях башни. На 122 этаже работает самый высокий ресторан в мире At.mosphere.

С высоты 456 метров над уровнем моря Дубай просто бесподобен. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Не менее популярна в Дубае еще одна смотровая площадка Dubai Frame (Рамка Дубая). Тоже уникальный объект с богатой «начинкой», на который потратили порядка 70 млн долларов!

«Берваз Дубай» состоит из двух прозрачных стеклянных башен по 150 метров, соединенных 93-метровым мостом. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Буква «П», состоящая из двух стеклянных башен высотой 150 метров, соединенных 93-метровым мостом, завораживает грандиозностью. На самом деле весь проект олицетворяет прошлое и настоящее. Попадая внутрь, посетители знакомятся с историей города через проекции, 3D-изображения, «живые» декорации и даже запахи! А дальше начинается настоящее путешествие во времени и смена эмоций.

С обзорной площадки отлично виден весь город. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Панорамные окна открывают вид на город: вот, на севере, старый Дубай, Дейра, Карама, на противоположной, южной стороне, небоскребы, большие торговые центры и длиннющее шоссе шейха Зайеда.

Пощекотать нервы, пройдясь по стеклянному полу над бездной. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Особенностью этой смотровой площадки является прозрачный пол… звучит интригующе? На деле пройтись по нему - задача не из легких. Во всяком случае для тех, кто побаивается высоты. Но побороть страх придется. Хотя бы ради кадров, где вы будто парите в воздухе.

Еще один небоскреб – 240-метровый Palm Tower – тоже готов показать гостям Дубая невероятные виды с новой площадки The View. И это будет Арабский залив и знаменитый рукотворный остров Палм Джумейра. С высоты 52 этажа (за доплату можно, а на самом деле – нужно! подняться и на 54-й этаж на террасу) вы досконально изучить все веточки пальмы и выберете ту, на которой вы хотели бы приобрести виллу. Ну, а что?! Этот город создан для осуществления мечт. Потому что когда-то и сам ее осуществил, став одним из самых посещаемых в мире.

Площадка имеет 360-градусный обзор на Палм-Джумейра. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Спустившись с The View на землю, не спешите покидать Palm Tower, соединенный с отелем St. Regis Dubai. Загляните в ресторан Cordelia Restaurant с изысканной кухней и вином практически из любой страны мира. А еще тут ежедневно проводят сабраж.

Огромная коллекция вин - гордость Cordelia Restaurant. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Церемония открытия шампанского саблей проводится ежедневно.

Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на Арабский залив и знаменитый рукотворный остров в виде пальмы. Фото: Ирина БЫСТРОВА

КОРМЛЕНИЕ ПИРАНЬИ И ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТЫ

Дубай щедр на впечатления, так что приберегите эмоции – у нас впереди еще множество мест, где непременно стоит побывать в эту поездку. Даже если вы путешествуете без детей, Дубайский аквариум в Dubai Mall и Green Planet City Walk обязательны к посещению. Хотя бы для того, чтобы зарядиться позитивом до следующего отпуска. Знакомство с морскими обитателями и экзотическими птицами можно разбить и на разные дни, но советуем смиксовать – для более фееричного эффекта.

Аквариум находится прямо в торговом центре. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Отправляемся сначала в Дубайский аквариум и подводный зоопарк, который находится в торговом центре. Да-да, вы не ослышались. Гигантский резервуар объемом на 10 млн. литров воды располагается в самом сердце Dubai Mall и является его визитной карточкой. Причем, частично понаблюдать за улыбающимися скатами, суровыми акулами и сосредоточенной рыбой-мечом могут все посетители комплекса. Даже во время покупок: прозрачные стены аквариума частично открыты и видны из некоторых магазинов. Но после такого тизера, конечно, попасть внутрь морского царства захочется даже тем, кто в этот день, может, и не планировал «заныривать» так глубоко.

А вы готовы ко встрече с таким крокодилом? Фото: Ирина БЫСТРОВА

Начинается прогулка по аквариуму с 48-метрового тоннеля с обзором 270 градусов. Здесь всегда людно, так как это топовое место для фото. К слову, гости с пониманием относятся к желанию сфотографироваться с проплывающими над головой рыбами без посторонних людей в кадре, поэтому проблемы как таковой не будет.

48-метровый тоннель имеет обзор в 270 градусов. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Но самое интересное впереди, поэтому не забывайте про время – ведь наблюдать за размеренной жизнью свыше 33 000 морских обитателей можно часами! А для самых активных гостей, аквариум предлагает и более детальное погружение в морской мир. Например, прогулку на лодке со стеклянным дном, погружение в специальной клетке внутрь резервуара или плавание с акулами.

Черепаха-альбинос. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Следующим пунктом знакомства с братьями нашими меньшими стал уникальный комплекс The Green Planet.

Торговый центр City Walk, отражающий урбанистическую сущность Дубая, стал домом для настоящего тропического рая. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Четырехэтажный стеклянный биокупол работает в Дубае с 2016 года и остается одним из любимейших мест влюбленных парочек, людей семейных и местных школьников (их водят сюда группами!)

Лемурчик встречает гостей. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Стержнем «Зеленой планеты» является королевское дерево: 25-метровое искусственное растение тут служит центром притяжения для многотысячных обитателей этого тропического рая. Причем, на всех четырех ярусах, естественно переплетенных и соединенных навесными мостиками и плавными спусками.

Здесь более 3000 видов растений и животных, которые ведут естественный образ жизни. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Оказавшись под навесом, то есть на самом верхнем «этаже» биокупола, гостей встречают разноцветные попугаи, статные туканы и невозмутимые и одновременно бесконечно милые лемуры. Оказаться в такой компании вам вряд ли где-то еще удастся, так что не забудьте сделать фото на память. Если, конечно, хвостатые хозяева этого дома будут не против. Под разговорчики самых активных жильцов биокупола, шум искусственного водопада и радостные возгласы посетителей, спускаемся вниз.

В The Green Planet находится гигантское 25-метровое дерево – самое крупное в мире дерево, растущее в помещении. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Тут тоже кипит жизнь, но совсем других обитателей – ящериц, черепах, гекконов, хамелеонов и змей. Готовы познакомиться поближе? А они – да! Под четким руководством волонтеров «Планеты» вы сможете подержать в руках рептилию, многоножку или упитанного тараканчика. Ну, а следующий аттракцион пропустить точно нельзя – это кормление пираний!

Морские обитатели здесь также есть – они обосновались в «затопленном тропическом лесу» с аквариумом. Увидите и пещеру летучих мышей - она на цокольном этаже, где и заканчивается путешествие по «Зеленой планете».

Завершить программу этого дня предлагаем максимально красиво и, конечно, эффектно. Театр La Perle и шоу известного в мире постановщика, человека, который стоял у истоков Cirque du Soleil Франко Драгоне – отличный выбор для тех, кто хотел бы захватить в Дубае и вечернюю культурную программу города. Посмотреть постановку, а точнее будет сказать артистический перформанс, также можно всей семьей – детям представление точно запомнится. И яркими костюмами героев, и невероятными трюками, и движущейся сценой, и выступлением главного клоуна, который рассмешит любого зрителя, не произнеся ни фразы!

Так как театр полностью создан под это шоу и имеет 270-градусную конфигурацию сидений, насладиться действом смогут абсолютно все зрители. Если вы сидите сбоку или, наоборот, в самой середине, у вас одинаково будет замирать сердце, когда акробат нырнет в 12-метровый бассейн посреди сцены с 25-метровой высоты.

В шоу принимает участие 65 артистов из 23 стран мира. Фото: предоставлено Dubai Tourism

Кстати, первые 20 минут представления мне не давал покоя вопрос, как же артисты заныривают в бассейн под сценой, не имея кислородного баллона, а спустя минут 5 или 10 снова появляются перед нами во всей красе? Чтобы вы не тратили время на поиски этого ответа, рассказываем: оказывается, под водой постоянно находятся аквалангисты, которые «встречают» героев и обеспечивают их безопасность. Повторить это шоу ни в одном другом театре просто невозможно.

ВИНТАЖНОЕ САФАРИ ПО ПУСТЫНЕ

Под конец путешествия память в телефоне трещит по швам: десятки фото с дубайской рамки, небоскребов, прогулок на абре, еще 70 кадров с панорамных площадок и больше сотни видео, - потому что, как говорится, снимками не всегда передашь все масштабы увиденного. Но не хватает одного. Уехать из Эмиратов, не побывав в самом сердце – пустыне – не иначе как туристическим преступлением не назовешь.

Особый шик поездки - винтажные разноцветные машинки. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Покорять дюны мы отправились с группой Platinum Heritage - ведущей компанией в ОАЭ, занимающейся организацией и проведением сафари. Подкупили они много чем, но главное - тысячами восторженных отзывов в Сети и автопарком из винтажных Land Rover.

Водитель на внедорожнике забрал нашу группу прямо из отеля. Меньше часа езды - и мы на месте, на Heritage Safari. Перед поездкой всем участникам песчаной экспедиции выдают и завязывают на голове клетчатые платки (после поездки вы можете оставить его себе), вручают бутылку с ледяной водой (термос тоже останется на память) и рассаживают по машинам. Одна группа - в бирюзовую, вторая - в зеленую, нам же достался белоснежный Land Rover. К покорению пустыни готовы!

С опытными водителями ваше путешествие будет эктремальным, но совершенно безопасным. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Шустро преодолевая бархан за барханом, гид-водитель Platinum Heritage подробно рассказывает об экосистеме пустыни и знакомит нас с представителями местной флоры и фауны. Пара ориксов нам даже попозировала - туристов они не боятся, потому что чувствуют себя хозяевами.

Арабский орикс и газели - обязательные участники сафари по пустыне. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Часовая поездка по пустыне пролетела незаметно. От палящего солнца, как говорится, не пострадал ни один турист. Но это заслуга Platinum Heritage, которые делают путешествие максимально комфортным: с остановками для фото в теневых зонах (растительность в дубайской пустыне немного есть) и выдают бутылки с водой. Около 8 вечера в пустыне делается совсем хорошо, можно снять даже головной убор и бежать наслаждаться соколиной охотой, которая также входит в этот тур. А дальше еще одна любимая часть сафари - визит в лагерь бедуинов.

Ресторан в пустыне предлагает своим гостям 5-звездочную кухню. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Вечерняя программа длится несколько часов и включает в себя гастрономическое шоу, музыкальные выступления артистов и дегустации. Одна из самых необычных - дегустация верблюжьего молока. Если никогда его не пробовали, не откажитесь! К тому же, наливают его буквально один глоток, так как оно слишком жирное.

Вот такие бутылки останутся вам на память о сафари. Фото: Ирина БЫСТРОВА

На самом деле лагерь бедуинов в исполнении Platinum Heritage - настоящий пятизвездочный ресторан под открытым звездным небом. Гостям подают и устрицы, и супы, и фрукты, но главные блюда от шеф-поваров презентуют, как новенькую Tesla!

В перерывах между бесконечной, как тогда казалось, сменой блюд вас еще ждет урок астрономии! Ищем Большую Медведицу и загадываем желания. Одно из которых совершенно точно будет «Вернуться в Дубай!»

Свежайшие мидии - для гостей в деревне бедуинов. Фото: Ирина БЫСТРОВА

А ЧТО ЕЩЕ?

Etihad Museum - история как на ладони

Новый дубайский музей Etihad Museum очень хочется выделить отдельно от других достопримечательностей. И обратить на него особое внимание - он это точно заслужил. Такой экспозиции вы нигде больше не встретите, впрочем, как и исполнения.

В Etihad Музей есть библиотека, образовательный центр, выставочный зал и ресторан. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Это супер-мультимедийный музей, посетив который историю создания Объединенных Арабских Эмиратов с множеством важных деталей запомнит на всю жизнь даже школьник - гарантируем!

Музей состоит из интерактивных павильонов. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Музей состоит из нескольких интерактивных павильонов с историческими фото- и видеоматериалами. Здесь есть мини-кинозал, где вам покажут ролик о становлении страны, зал с личными вещами правителей эмиратов, а еще увидите тот самый Дом Союзов, в котором в 1971 году была подписана конституция ОАЭ.

Музей построен там, где раньше находилось историческое здание Дома Союзов, в котором в 1971 году была подписана конституция ОАЭ. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Кстати, здание Etihad Museum тоже непростое. По задумке канадских архитекторов Морияма и Тешима, его белая изогнутая крыша символизирует конституцию, а семь колон - ручки, использованные для подписания первоначального соглашения.

НЕ ПРОПУСТИ!

Для любителей искусства и технологий

В торговом центре Dubai Mall есть еще одно место, куда можно сходить всей семьей. Это новейший Музей современного искусства Infinity desLumieres, где проходят мультимедийные выставки картин. Шедевры демонстрируются из 130 видеопроекторов на 379 экранах. За год с момента открытия в музее уже прошли несколько грандиозных шоу – по-другому увиденное и не назвать. «Ожившие» полотна Ван Гога, особенная прогулка по сказочной Японии 19 века, космос как вызов с полным погружением в бесконечность Вселенной!

Infinity des Lumières - это крупнейшая площадка цифрового искусства в регионе Персидского залива. Фото: предоставлено Dubai Tourism

Из последнего – «Искусство будущего в городе будущего» с космонавтами, учеными, перформерами и геймерами. Эта футуристическая выставка была специально создана для Infinity des Lumières и отмечена наградами студией Ouchhh.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Ни дня без карака

Накануне мы с вами обедали в ресторане Al Fanar в Старом городе, на очереди еще одно популярное заведение, специализирующееся на местной кухне. Карак тут, естественно, тоже подают! Ресторан называется Arabian Tea House и находится на уютной улочке в районе Аль Фахиди. Укрывшись здесь от жары и наслаждаясь простой, но изысканной атмосферой, этот ресторан подойдет не только путешественникам-друзьям, но и семейным парам. А днем здесь можно провести за ланчем деловую встречу - все пройдет на высшем уровне, включая, конечно, еду. Традиционная эмиратская самбоса обойдется в 600 рублей за порцию, балалит (это такая паста-вермишель, приправленная кардамоном, шафраном и корицей, - в 500 рублей, кебаб из баранины - от 1400 рублей, столько же - барбекю.

А теперь - к напиткам. Для гостей тут готовят кофе на любой вкус: арабский, турецкий, французский (в среднем чашка стоит 500 рублей), карак подают со льдом - 500 рублей, есть также домашний айран, - кисломолочное удовольствие обойдется в 350 рублей за стакан. А теперь к сладенькому. Обязательно попробуйте мороженое из верблюжьего молока - порция стоит 700 рублей, но когда еще у вас будет такая возможность?! Лекаимат, хабису и ферни здесь тоже готовят - блюда по 600 рублей. Прелесть ресторана в том, что тут можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. А если хотите, то и заказать что-то из меню домой или в отель.

НА ЗАМЕТКУ!

Где менять деньги?

В ОАЭ поменять доллары или евро на дирхамы можно либо в аэропорту, либо в гостинице (там традиционно курс не такой выгодный) или в любом обменнике в торговом или деловом центре. В Dubai Mall таких обменников несколько.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ