Пожар в жилом доме из-за взрыва газа возник в поселке Невская Дубровка в Ленобласти

Спасатели работают на месте ЧП в Невской Дубровке. Фото: Прокуратура ЛО

Серьезный пожар произошел в жилой пятиэтажке в поселке Невская Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Утром 23 июня местные жители услыхали громкий хлопок, после чего в одной из квартир дома вспыхнул огонь.

- Сейчас на месте происшествия работают наши сотрудники, наряды спасательного отряда из Тосно, всего около 20 человек. Информация по ЧП уточняется, готовим пресс-релиз, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленинградской области.

В Дубровку уже прибыл глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. Сведения о пострадавших уточняются.

Известно, что на фасаде дома проводились ремонтные работы. Что стало причиной ЧП, установят дознаватели.

Квартира выгорела изнутри, перегородки разрушены. Фото: Прокуратура ЛО.

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По данным МЧС, пожар возник на третьем этаже пятиэтажного дома. По состоянию на 10:25 возгорание локализовано на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия работают 20 единиц техники и 40 человек личного состава.

По данным администрации Ленобласти, квартира не эксплуатировалась, но в момент ЧП внутри находились двое подростков, которые пострадали. Один госпитализирован. Что именно делали в ремонтируемом доме молодые люди, выясняет полиция.

Сама квартира выгорела изнутри, разрушены две межквартирные перегородки. Перекрытия уцелели. Состояние здания оценивают специалисты.

Проверку по факту происшествия начала прокуратура Ленобласти.

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