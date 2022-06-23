ЗакС и «Комсомолка» выбрали лучшую гражданскую инициативу Петербурга

Спикер ЗакСобрания Александр Бельский вручил победителю, адвокату Валерию Славинскому, почетную грамоту и наручные часы. Фото: ЗакСобрание Петербурга

Завершилась акция петербургского Законодательного собрания и газеты «Комсомольская правда» «Народный закон». Почти полгода редакция совместно с депутатами призывала горожан делиться инициативами, которые могли бы перерасти в полезные законопроекты и привести к положительным изменениям жизни Петербурга.

– Сегодня на очередном заседании ЗакСобрания, предпоследнем в этом сезоне, мы подвели итоги акции «Народный закон». Мы проводили ее вместе с «Комсомольской правдой». Люди заинтересовались этой авантюрной инициативой, но мы не знали, что петербуржцы смогут предложить – никогда подобного не делали. Но предложений было много и все – разные, – отметил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Генеральный директор, главный редактор ЗАО «Комсомольская правда» в Петербурге Ирина Жеглова поздравила адвоката с победой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Победителем «Народного закона» стал адвокат с 25-летним стажем Валерий Славинский, петербуржцу под аплодисменты вручили почетную грамоту и наручные часы. Адвокат предложил разобраться с беспределом в садоводческих товариществах. Теперь в ЗакСе обсудят возможность регламентировать отношения в садоводствах и попробуют решить вопрос с расширением узких дорог и нехваткой медпунктов. Идею намерены вынести на федеральный уровень.

– Дело даже не в моей победе, а в том, что хотя бы одна из возможных поправок в закон будет воплощена в жизнь. Как адвокат, я постоянно сталкиваюсь с законодательством, и инициативы, которые я подал, это лишь малая часть из того, что могу предложить. Я благодарю «КП» за такую акцию, это возможность для петербуржцев высказать свое мнение – у всех ведь есть проблемы и вопросы. Спасибо, что меня услышали и что мой законопроект приняли во внимание. Нужно продолжать эту акцию, победителем в любом случае будет народ, – сказал адвокат.

Помимо непорядка в садоводствах Валерий Славинский заострял внимание на поддержке адвокатов-пенсионеров инвалидов, уменьшении числа преступлений, совершаемых мигрантами, и на уменьшении числа бездомных людей в стране.

Генеральный директор, главный редактор ЗАО «Комсомольская правда» в Петербурге Ирина Жеглова пообещала провести второй сезон акции в следующем парламентском сезоне и призвала ЗакСобрание поддерживать курс на открытость перед горожанами.

"Комсомольская правда" обязательно проследит за судьбой инициативы-победителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы рады, что Законодательное собрание и лично Александр Николаевич поддержали нашу инициативу провести акцию среди наших читателей. В очередной раз были удивлены, какие у нас инициативные и неравнодушные жители. Валерия Вячеславовича мы поздравляем с победой и будем обязательно следить, как парламент реализует эту инициативу и как она будет работать на практике. ЗакСобранию желаю так же держать курс на открытость и максимально привлекать петербуржцев к обсуждению проектов. "Комсомольская правда" как самая народная газета, самый популярный новостной сайт и динамично развивающееся радио готова в этом всячески помогать, – подчеркнула Ирина Жеглова.